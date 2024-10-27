Apple son davasından trajikomik bir tazminat kazandı

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Tam Boyutta Gör Apple ile Masimo arasında uzun yıllardır devam eden patent ihlali davalarında sona gelindi. Masimo’nun kazandığı sağlık sensörü patenti ile ilgili davanın ardından Apple da kendi açtığı davayı kazandı.

Apple sembolik bir tazminat alacak

Apple tasarım patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Masimo’nun pek çok yeni ve eski akıllı saat modellerinin satışının durdurulması için dava açmıştı. Mahkeme davada Apple’ı kısmen haklı buldu.

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Verilen kararda Masimo W1 ve Freedom modellerinin patent ihlali yaptığına karar verildi ancak bu saatler zaten satışta değil. Firmanın yeni modellerinin ise tasarım ihlali yapmadığına kanaat getirildi. Apple’a ise sembolik olarak 250$ tazminat ödenecek.

Apple kararı zafer olarak niteliyor ve yeniliklerin devam edeceğini belirtiyor. Tazminat miktarının ise bu noktada önemli olmadığını vurguluyor. Masimo da kararı zafer olarak niteliyor ve yeni modellerin satışının devam etmesini memnuniyetle karşılıyor.

Masimo 2021 yılında patent ihlali gerekçesiyle Apple’a dava açmış ve Apple Watch Series 9 ile Ultra 2 modelinin satışını durdurmuştu. Apple kararı temyize götürmüş ve ihlal konusu teknlojiyi değiştirerek ABD’de satışların devam etmesini sağlamıştı.

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Apple ve Masimo arasındaki dava sonuçlandı