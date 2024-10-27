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    Anlık Bildirim

    Apple son davasından trajikomik bir tazminat kazandı

    Apple ve Masimo arasında akıllı saatler odağında yıllardır yaşanan patent ihlali kavgalarında sona gelindi. Mahkeme her iki tarafı da üzmeyen kararlara hükmetti.
     Apple Tam Boyutta Gör
    Apple ile Masimo arasında uzun yıllardır devam eden patent ihlali davalarında sona gelindi. Masimo’nun kazandığı sağlık sensörü patenti ile ilgili davanın ardından Apple da kendi açtığı davayı kazandı. 

    Apple sembolik bir tazminat alacak

    Apple tasarım patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Masimo’nun pek çok yeni ve eski akıllı saat modellerinin satışının durdurulması için dava açmıştı. Mahkeme davada Apple’ı kısmen haklı buldu. 

    Verilen kararda Masimo W1 ve Freedom modellerinin patent ihlali yaptığına karar verildi ancak bu saatler zaten satışta değil. Firmanın yeni modellerinin ise tasarım ihlali yapmadığına kanaat getirildi. Apple’a ise sembolik olarak 250$ tazminat ödenecek. 

    Apple kararı zafer olarak niteliyor ve yeniliklerin devam edeceğini belirtiyor. Tazminat miktarının ise bu noktada önemli olmadığını vurguluyor. Masimo da kararı zafer olarak niteliyor ve yeni modellerin satışının devam etmesini memnuniyetle karşılıyor. 

    Masimo 2021 yılında patent ihlali gerekçesiyle Apple’a dava açmış ve Apple Watch Series 9 ile Ultra 2 modelinin satışını durdurmuştu. Apple kararı temyize götürmüş ve ihlal konusu teknlojiyi değiştirerek ABD’de satışların devam etmesini sağlamıştı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 3 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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