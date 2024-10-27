Apple son davasından trajikomik bir tazminat kazandı

Apple sembolik bir tazminat alacak
Apple tasarım patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Masimo’nun pek çok yeni ve eski akıllı saat modellerinin satışının durdurulması için dava açmıştı. Mahkeme davada Apple’ı kısmen haklı buldu.
Verilen kararda Masimo W1 ve Freedom modellerinin patent ihlali yaptığına karar verildi ancak bu saatler zaten satışta değil. Firmanın yeni modellerinin ise tasarım ihlali yapmadığına kanaat getirildi. Apple’a ise sembolik olarak 250$ tazminat ödenecek.
Apple kararı zafer olarak niteliyor ve yeniliklerin devam edeceğini belirtiyor. Tazminat miktarının ise bu noktada önemli olmadığını vurguluyor. Masimo da kararı zafer olarak niteliyor ve yeni modellerin satışının devam etmesini memnuniyetle karşılıyor.
Masimo 2021 yılında patent ihlali gerekçesiyle Apple’a dava açmış ve Apple Watch Series 9 ile Ultra 2 modelinin satışını durdurmuştu. Apple kararı temyize götürmüş ve ihlal konusu teknlojiyi değiştirerek ABD’de satışların devam etmesini sağlamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu