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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OCZ, Enyo serisi USB 3.0 destekli SSD'lerini satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Aynı zamanda sistem ve güç kaynağı üreticisi olan OCZ'nin köklerine dönerek bellek ve NAND flash tabanlı depolama çözümleri üretimine daha fazla yoğunlaşmak istediği bir süredir konuşuluyor. SSD tarafında model gamı en geniş üreticilerden biri olan OCZ, bir süredir merakla beklenen Enyo serisi SSD sürücülerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın ortalarına doğru lanse edilmesi beklenen yeni sürücü ailesinin en önemli özelliği, sunulan USB 3.0 desteği. 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı modelden oluşan seri, MLC NAND flash bellek yongalarını kullanıyor.

En hızlı modeli olan 256GB'lık Enyo, 260MB/saniye okuma ve 200MB/saniyelik yazma hızları ile geliyor. Yüksek performans için 64MB tampon bellek kapasitesine sahip olan Enyo serisi USB 3.0 destekli SSD'lerin, Vertex 2 serisi SSD'lerden bir miktar pahalı olması bekleniyor.


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fahdlan 9 yıl
bunlardan alırız da , bu gidişle en az 3 yıl sürer ... acele yok ...
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gunescan 9 yıl
Görsek te anlamayız zaten :) gerçi 7-8 sene önce 10 gb hdd'ler kullandığımı hatırlıyorum ama inş nasip olur bizede :D
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TELESCOPE 9 yıl
almasakta olur takmayın öğle
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theboy32 9 yıl
Son kullanıcımız ne zaman tanışır bunlarla kim bilir . . .
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KiLLeR© 9 yıl

theboy32

Son kullanıcımız ne zaman tanışır bunlarla kim bilir . . .


Son kullanıcılarımız yani torunlarımız tanışır heralde.

Bizim SSD'leri depolama olarak kullanacağımız günleri ben ufukta göremiyorum, eğer görseydik ne süper olurdu yaw
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