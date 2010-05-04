OCZ, Enyo serisi USB 3.0 destekli SSD'lerini satışa sunuyor

Aynı zamanda sistem ve güç kaynağı üreticisi olan OCZ'nin köklerine dönerek bellek ve NAND flash tabanlı depolama çözümleri üretimine daha fazla yoğunlaşmak istediği bir süredir konuşuluyor. SSD tarafında model gamı en geniş üreticilerden biri olan OCZ, bir süredir merakla beklenen Enyo serisi SSD sürücülerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın ortalarına doğru lanse edilmesi beklenen yeni sürücü ailesinin en önemli özelliği, sunulan USB 3.0 desteği. 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı modelden oluşan seri, MLC NAND flash bellek yongalarını kullanıyor.

En hızlı modeli olan 256GB'lık Enyo, 260MB/saniye okuma ve 200MB/saniyelik yazma hızları ile geliyor. Yüksek performans için 64MB tampon bellek kapasitesine sahip olan Enyo serisi USB 3.0 destekli SSD'lerin, Vertex 2 serisi SSD'lerden bir miktar pahalı olması bekleniyor.