OCZ, Fatal1ty serisi yeni güç kaynaklarını gösterdi

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Yüksek performanslı bellek çözümlerinin yanı sıra son dönemde güç kaynaklarıyla da sık sık gündeme gelen OCZ, Fatal1ty serisi ürün gamını genişletiyor. Bir süre önce Johnathan 'Fatal1ty' Wendel ile işbirliğine girişen ve Fatal1ty serisi sistem belleklerini duyuran firma, şimdiyse aynı seri altında hazırladığı yeni güç kaynaklarını kullanıma sunuyor.

Özellikle oyuncu sistemleri düşünülerek hazırlanan yeni güç kaynağı ailesi dahilinde hem modüler hem de modüler olmayan modeller mevcut. 80+PLUS sertfikasına sahip olan yani %80'in üzerinde verimlilik sağlayabilen güç kaynaklarından 400W ve 700W'lık modeller sabit kablolu, 550W'lık model ise modüler yani tak-çıkar kablo tasarımına sahip.

Yüksek voltaj ve kısa devre gibi koruma önlemleriyle donatolan ayrıca ATX12V v2.2 ve EPS12V standartları çerçevesinde hazırlanan güç kaynakları Kırmızı LED'li, 120mm'lik fan ile serinletiliyor. Aktif PFC özellikli Fatal1ty serisi yeni PSU'lardan 550W ve 700W'lık modeller SLI sertifikasına da sahip.

100.000 saatlik kullanım ömrüne sahip olduğu belirtilen güç kaynaklarından 700 watt'lık model 5 yıl diğer 400 watt ve 550 watt'lık modeller ise 3 yıllık garanti ile kullanıma sunulacak.

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