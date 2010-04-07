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OCZ ikinci nesil Z-Drive SSD sürücülerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,1b
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16
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek üreticisi OCZ, depolama sunucuları ve iş istasyonları için geliştirdiği ikinci nesil Z-Drive SSD sürücülerini tanıttı. PCIe x8 ara birimini destekleyen ve MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanan yeni sürücü ailesi, R2 m84, R2 p84 ve R2 p88 olmak üzere üç farklı modelden oluşuyor. Dahili RAID 0 konfigürasyonunda  çalışan ve üzerlerinde dört adet Indilinx NAND flash kontrolcüsü bulunan ikinci nesil Z-Drive SSD sürücüleri değiştirilebilir modülleri sayesinde daha yüksek depolama kapasiteleri için güncellenebilirlik olanağı da tanıyor.
256GB ile 1TB arasında depolama alanı sunan R2 m84,  800MB/saniye okuma ve 750MB/saniye yazma hızlarını desteklerken, benzer kapasiteler sunan R2 p84 modeli ise hem 800MB/saniye okuma hem de 800MB/saniye yazma hızlarını destekliyor. Serinin en üsttünde yer alan R2 p88 ise 1TB-2T arasında değişen depolama kapasiteleri sunuyor ve 1400MB/saniyelik okuma-yazma hızlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Hacimli üretime yakında girmesi beklenen ikinci nesil Z-Drive sürücülerinden 512GB ve 1TB kapasiteli R2 p88, Avrupa'da sırasıyla  2225.55 Avro ve 4096.11 Avro seviyesinden listelere girmiş durumdalar.

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gunescan 9 yıl
yuh ya türkiyeye gelişi 10.000 tl yi bulur ki bu paraya normal bir ssd li hayvan gibi bi pc toplanır.. ortalığı da yıakr geçer 3lü 5970 yaparsın bea :S
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ogkasa 9 yıl
çok para yaa
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genelkurmay89 9 yıl

fx57

1400MB/saniyelik okuma-yazma hızları 


225.55 Avro ve 4096.11 Avro seviyesinden listelere girmiş durumdalar.



maşallah bedava sayılır
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melyyh 9 yıl

Divinity
Para var huzur var


+1
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dstk 9 yıl
"MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanan yeni sürücü ailesi" Hem servet vereceksin hemde MLC NAND flash bellek olacak, olmamış. SLC NAND flash bellek olmalıydı bence...
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LaFleur- 9 yıl
800MB/saniye okuma hem de 800MB/saniye yazma bundan 3-4 raid kurulsa ooha.gif
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Night Wish 9 yıl
O fiyata rahatlıkla motorsiklet alır istanbuldaki trafik çilesinden kurtulurum [:
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hakanr 9 yıl
buna ver o parayı sonrada uç abisi :D
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CeFurkan 9 yıl
paran olacak alacan

gerci o paraya kıyılırmı bilemiyorum
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Batuist 9 yıl
DHın bunlara ihtiyacı var...HP hazır sunucularla nereye kadar.. bide reklamını yapmıyorlarmı ne gıcık...
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Divinity 9 yıl
Para var huzur var
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the_alien89 9 yıl
bukadarda olmaz ya 4 bin tl en aşağı hiç vermeyin piyasaya daha iyi [>:]
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TELESCOPE 9 yıl

Divinity

Para var huzur var




hay ağzına sağlık,işte budur
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