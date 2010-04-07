OCZ ikinci nesil Z-Drive SSD sürücülerini duyurdu

Bellek üreticisi OCZ, depolama sunucuları ve iş istasyonları için geliştirdiği ikinci nesil Z-Drive SSD sürücülerini tanıttı. PCIe x8 ara birimini destekleyen ve MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanan yeni sürücü ailesi, R2 m84, R2 p84 ve R2 p88 olmak üzere üç farklı modelden oluşuyor. Dahili RAID 0 konfigürasyonunda çalışan ve üzerlerinde dört adet Indilinx NAND flash kontrolcüsü bulunan ikinci nesil Z-Drive SSD sürücüleri değiştirilebilir modülleri sayesinde daha yüksek depolama kapasiteleri için güncellenebilirlik olanağı da tanıyor.

256GB ile 1TB arasında depolama alanı sunan R2 m84, 800MB/saniye okuma ve 750MB/saniye yazma hızlarını desteklerken, benzer kapasiteler sunan R2 p84 modeli ise hem 800MB/saniye okuma hem de 800MB/saniye yazma hızlarını destekliyor. Serinin en üsttünde yer alan R2 p88 ise 1TB-2T arasında değişen depolama kapasiteleri sunuyor ve 1400MB/saniyelik okuma-yazma hızlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.



Hacimli üretime yakında girmesi beklenen ikinci nesil Z-Drive sürücülerinden 512GB ve 1TB kapasiteli R2 p88, Avrupa'da sırasıyla 2225.55 Avro ve 4096.11 Avro seviyesinden listelere girmiş durumdalar.

