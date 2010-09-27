OCZ, Onyx 2 serisi yeni SSD modellerini duyurdu

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ, Onyx 2 serisi yeni SSD'lerini duyurdu. 120GB ve 240GB kapasiteli çözümlerden oluşan Onyx 2 serisinde, MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer veriliyor. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-II ara birimini destekleyen sürücüler, 275MB/saniye okuma ve 265MB/saniye yazma hızlarını destekliyorlar. Hata öncesi kullanım süresi 1.5 milyon saat olarak açıklanan yeni modeller, TRIM desteği ile uzun süreli kullanımda optimum performansı vaad ediyorlar.

OCZ tarafından açıklanan bilgilere göre rastgele 4K yazma performansı 10,000 IOPS olarak açıklanan sürücüler, iki yıllık garanti ile kullanıma sunuyorlar. Resmi satışına önümüzdeki günlerde başlanması planan Onyx 2 serisi yeni SSD modelleri için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.