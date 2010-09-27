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OCZ, Onyx 2 serisi yeni SSD modellerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,3b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, Onyx 2 serisi yeni SSD modellerini duyurdu
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ, Onyx 2 serisi yeni SSD'lerini duyurdu. 120GB ve 240GB kapasiteli çözümlerden oluşan Onyx 2 serisinde, MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer veriliyor. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-II ara birimini destekleyen sürücüler, 275MB/saniye okuma ve 265MB/saniye yazma hızlarını destekliyorlar. Hata öncesi kullanım süresi 1.5 milyon saat olarak açıklanan yeni modeller, TRIM desteği ile uzun süreli kullanımda optimum performansı vaad ediyorlar.

OCZ tarafından açıklanan bilgilere göre rastgele 4K yazma performansı 10,000 IOPS olarak açıklanan sürücüler, iki yıllık garanti ile kullanıma sunuyorlar. Resmi satışına önümüzdeki günlerde başlanması planan Onyx 2 serisi yeni SSD modelleri için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

OCZ, Onyx 2 serisi yeni SSD modellerini duyurdu
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ertantasa 9 yıl
"160 dolara 60gb satılıyor ve gayet makul"
Hiçte makul değil.
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ersinbektas 9 yıl
pahalıdır pahalııı :D
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tworule 9 yıl
intel gen 3 çıkarken ssd fiyatları da düşecek sanırım :)
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DH Misafiri 9 yıl
@Kumandan
hard disk mafyasının parmağı olduğunu düşünüyorum
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Geta 9 yıl
OCZ'nin Fiyatlardan şikayet edenler Team S1 (285 mb okuma 275 yazma) serisine bir baksın derim ;-)
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mobylette 9 yıl
@misafir
arkadaş cihazda sorunla karşılaşmamış ama arkadaşları zorla satın almak için binbir sorun çıkartmış ben oyle anladım :)
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DH Misafiri 9 yıl
intel x25 almayi dusunuyordum. Ne tur bir problemle karsilastiginizi sorabilir miyim.
Tavsiye ettiginiz modeller varsa soyler misiniz lutfen.
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Kumandan 9 yıl
intel x25 80 GB serisinden aldım 1 hafta kullanmadan sattım (zorla aldılar :D ), şimdi de 128 GB Crucial aldım satmamak için kasanın en ücra köşesine sakladım :D kimseye bahsetmiyorum tabi ;)
1 yıl kadar daha dişimizi sıkarsak revodrive'a terfi ederiz, inşallah ...
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Batuist 9 yıl

Kumandan

intel x25 80 GB serisinden aldım 1 hafta kullanmadan sattım (zorla aldılar :D ), şimdi de 128 GB Crucial aldım satmamak için kasanın en ücra köşesine sakladım :D kimseye bahsetmiyorum tabi ;)

1 yıl kadar daha dişimizi sıkarsak revodrive'a terfi ederiz, inşallah ...

neden alıp sattığınızın sebebini söyleyebilir misiniz?? olumsuz bir tecrüben dolayı mı??
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acbold 9 yıl
"SSD modelleri için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor."

okuduktan sonra 3-4 tane yanyana rakam ve yanında dolar amca nın işaretini görmemek daha iyi geliyor artık. ya düşmüşse.diye bi umut doğuyor insanın içine :)))
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Elektrox 9 yıl
Batuist
OCZ süper diskler üretiyor ama fiyatlar hala son kullanıcılar için çok yüksek.. Bu disklerden bir haberde fiyatların düştüğü ile ilgili olsa eminim çok kişi sevinirdi..

evet haklısın bide ucuzlasalar

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Batuist 9 yıl
OCZ süper diskler üretiyor ama fiyatlar hala son kullanıcılar için çok yüksek.. Bu disklerden bir haberde fiyatların düştüğü ile ilgili olsa eminim çok kişi sevinirdi..
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CeFurkan 9 yıl

Batuist

OCZ süper diskler üretiyor ama fiyatlar hala son kullanıcılar için çok yüksek.. Bu disklerden bir haberde fiyatların düştüğü ile ilgili olsa eminim çok kişi sevinirdi..



fiyatlar yurt dışında oldukça makul

160 dolara 60 gb satılıyor

fakat türkiyedeki firmalar kendilerini çok akıllı sandıkları için %100 kar marjları ile satıyorlar

mesela en son corsair daha insaflı fiyatlardan getirdi ürünler
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