OCZ, Onyx 2 serisi yeni SSD modellerini duyurdu

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ, Onyx 2 serisi yeni SSD'lerini duyurdu. 120GB ve 240GB kapasiteli çözümlerden oluşan Onyx 2 serisinde, MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer veriliyor. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-II ara birimini destekleyen sürücüler, 275MB/saniye okuma ve 265MB/saniye yazma hızlarını destekliyorlar. Hata öncesi kullanım süresi 1.5 milyon saat olarak açıklanan yeni modeller, TRIM desteği ile uzun süreli kullanımda optimum performansı vaad ediyorlar.
OCZ tarafından açıklanan bilgilere göre rastgele 4K yazma performansı 10,000 IOPS olarak açıklanan sürücüler, iki yıllık garanti ile kullanıma sunuyorlar. Resmi satışına önümüzdeki günlerde başlanması planan Onyx 2 serisi yeni SSD modelleri için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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Hiçte makul değil.
hard disk mafyasının parmağı olduğunu düşünüyorum
arkadaş cihazda sorunla karşılaşmamış ama arkadaşları zorla satın almak için binbir sorun çıkartmış ben oyle anladım :)
Tavsiye ettiginiz modeller varsa soyler misiniz lutfen.
1 yıl kadar daha dişimizi sıkarsak revodrive'a terfi ederiz, inşallah ...
neden alıp sattığınızın sebebini söyleyebilir misiniz?? olumsuz bir tecrüben dolayı mı??
okuduktan sonra 3-4 tane yanyana rakam ve yanında dolar amca nın işaretini görmemek daha iyi geliyor artık. ya düşmüşse.diye bi umut doğuyor insanın içine :)))
evet haklısın bide ucuzlasalar
fiyatlar yurt dışında oldukça makul
160 dolara 60 gb satılıyor
fakat türkiyedeki firmalar kendilerini çok akıllı sandıkları için %100 kar marjları ile satıyorlar
mesela en son corsair daha insaflı fiyatlardan getirdi ürünler