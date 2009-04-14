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OCZ ürün gamına AMD'ye özel DDR3 bellek kitleri ekliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ ürün gamına AMD'ye özel DDR3 bellek kitleri ekliyor
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Son dönemde daha çok SSD çözümleriyle gündeme gelen OCZ, AMD'nin Soket AM3 platfromu için hazırladığı yeni bellek kitlerini duyurdu. 2GB'lık iki adet bellek modülünden oluşan AMD serisi 4GB'lık DDR3 bellek kitleri, Gold ve Platinum ürün grupları dahilinde hazırlandı.

OCZ'ye özgü soğutucu (Z3 XTC) ile desteklenen yeni bellek kitleri Gold modelleri saat frekansına göre 9-9-9-20 (1333MHz) ve 8-8-8-24 (1600MHz) zamanlamalarıyla geliyor. OCZ'nin AMD için hazırladığı yeni bellek kitlerinden Platinum modelleri ise yine saat hızına göre 7-7-7-20 (1333MHz) ve 7-7-7-24 (1600MHz) zamanlamalarıyla geliyor. Çift kanal bellek teknolojisini destekleyen ve Soket AM3 işlemci/anakart sahiplerini hedef alan yeni DDR3 bellek kitlerinin ömür boyu garanti ile satışa sunulacağı belirtilirken, fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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herdagim 10 yıl
ömür boyu garanti hımm bayağı iyi
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max975 10 yıl
çok boş şeyler bunlar slı amd intel uyumlu...
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TELESCOPE 10 yıl
piyasa bu nasıl olsa kabul görür mantığı ile gidiyorlar
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yekoo 10 yıl
ya tamamen reklam amd olsa ne intel olsa ne? aynı bellekler birde 3 kanal olanlar sadece corei7 serisi için olanlar...
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burack90 10 yıl

yekoo

ya tamamen reklam amd olsa ne intel olsa ne? aynı bellekler birde 3 kanal olanlar sadece corei7 serisi için olanlar...


şuan amd phenomII ile ramlerimi ddr2 ramlerimi 1066 da çalıştıramıyom çünkü intele göre yapılıyolar. amd special ile amd işlemcilerindeki ram kontrolcüsü ile uyumunu düzeltiyolar.
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suslu76 10 yıl
galiba intel için alanlar genelde 3 kanal alıyor, bunlar iki kanal olunca AMD'ye özel demişler
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sertacaygun 10 yıl
AMD'nin satışlar arttı tabi, AMD'ye özel ürünler de gelmeye başladı...
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1963bursa 10 yıl
Müşteriden nasıl para yolacaklarını şaşırıyorlar, DDR3 ram lerin fiyatları çpk aşırı düşmüştü, 1GB DDR3 ler 24$, 2GB DDR3 ler 45$, tanbul.com/...
Kaymak yok olunca şimdi de AMD özel, yok intel özel bilmeyenleri yolacaklar resmen.
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Ben bu işi anlamadık arkadaş

Bellek çıkartıyorlar üzerinde, SLI Ready yazıyor. Ne yani AMD sistemde kullanamayacakmıyım.

Bu da AMD için özel diyor. İntel'de çalışmayacak mı şimdi

Bullshit
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NakkaSss 10 yıl

Orjinalden alıntı: *Furious*

Ben bu işi anlamadık arkadaş

Bellek çıkartıyorlar üzerinde, SLI Ready yazıyor. Ne yani AMD sistemde kullanamayacakmıyım.

Bu da AMD için özel diyor. İntel'de çalışmayacak mı şimdi

Bullshit



aynen nasıl satış yapıcaklarını şaşırdılar valla yok urban edition yok special edition yok nvidia sli bi am3 ü eksik kalmıştı ocz nin. Dur bakalım yakında asus ready gigabyte ready gibi modelleride görürsem şaşırmam valla
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