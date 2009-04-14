OCZ ürün gamına AMD'ye özel DDR3 bellek kitleri ekliyor

Son dönemde daha çok SSD çözümleriyle gündeme gelen OCZ, AMD'nin Soket AM3 platfromu için hazırladığı yeni bellek kitlerini duyurdu. 2GB'lık iki adet bellek modülünden oluşan AMD serisi 4GB'lık DDR3 bellek kitleri, Gold ve Platinum ürün grupları dahilinde hazırlandı.
OCZ'ye özgü soğutucu (Z3 XTC) ile desteklenen yeni bellek kitleri Gold modelleri saat frekansına göre 9-9-9-20 (1333MHz) ve 8-8-8-24 (1600MHz) zamanlamalarıyla geliyor. OCZ'nin AMD için hazırladığı yeni bellek kitlerinden Platinum modelleri ise yine saat hızına göre 7-7-7-20 (1333MHz) ve 7-7-7-24 (1600MHz) zamanlamalarıyla geliyor. Çift kanal bellek teknolojisini destekleyen ve Soket AM3 işlemci/anakart sahiplerini hedef alan yeni DDR3 bellek kitlerinin ömür boyu garanti ile satışa sunulacağı belirtilirken, fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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şuan amd phenomII ile ramlerimi ddr2 ramlerimi 1066 da çalıştıramıyom çünkü intele göre yapılıyolar. amd special ile amd işlemcilerindeki ram kontrolcüsü ile uyumunu düzeltiyolar.
Kaymak yok olunca şimdi de AMD özel, yok intel özel bilmeyenleri yolacaklar resmen.
Bellek çıkartıyorlar üzerinde, SLI Ready yazıyor. Ne yani AMD sistemde kullanamayacakmıyım.
Bu da AMD için özel diyor. İntel'de çalışmayacak mı şimdi
Bullshit
aynen nasıl satış yapıcaklarını şaşırdılar valla yok urban edition yok special edition yok nvidia sli bi am3 ü eksik kalmıştı ocz nin. Dur bakalım yakında asus ready gigabyte ready gibi modelleride görürsem şaşırmam valla