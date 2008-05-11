OCZ Vendetta ve Vendetta 2 işlemci soğutucuları video inceleme

Bu videomuzda başarılı hız aşırtma donanımları üreticisi OCZ'nin sessizlik ve performansı bir arada isteyen kullanıcılara yönelik geliştirdiği; Vendetta ailesi işlemci soğutucuları inceliyoruz. Bakalım OCZ, bellekler konusunda gösterdiği başarıyı soğutucular konusunda da gösterebiliyor mu?

Teknik Özellikler :

Soğutucu Malzemesi :

Kanat : Alüminyum

Taban : Bakır (Isı boru iletimli)

Heat Pipe : Bakır

Kanat : Alüminyum Taban : Bakır (Isı boru iletimli) Heat Pipe : Bakır Soğutucu Blok Boyutu: 120 X 50 X 159 mm

120 X 50 X 159 mm Fan boyutu: 120 x 120 x 25 mm

120 x 120 x 25 mm Fan Tipi: Bilyalı

Bilyalı Fan Devir Hızı : 800-1500RPM

800-1500RPM Ses Seviyesi: 20-32 dBA

20-32 dBA Fan Hava Akışı: 65 - 81 CFM

65 - 81 CFM Fan Konnektör : 4 pin PWM kablo

4 pin PWM kablo Voltaj : DC 12V

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