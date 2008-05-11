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OCZ Vendetta ve Vendetta 2 işlemci soğutucuları video inceleme

11 yıl
119,4b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda başarılı hız aşırtma donanımları üreticisi OCZ'nin sessizlik ve performansı bir arada isteyen kullanıcılara yönelik geliştirdiği; Vendetta ailesi işlemci soğutucuları inceliyoruz. Bakalım OCZ, bellekler konusunda gösterdiği başarıyı soğutucular konusunda da gösterebiliyor mu?

Teknik Özellikler :

  • Soğutucu Malzemesi :
    Kanat : Alüminyum
    Taban : Bakır (Isı boru iletimli)
    Heat Pipe : Bakır
  • Soğutucu Blok Boyutu:120 X 50 X 159 mm
  • Fan boyutu: 120 x 120 x 25 mm
  • Fan Tipi: Bilyalı
  • Fan Devir Hızı : 800-1500RPM
  • Ses Seviyesi: 20-32 dBA
  • Fan Hava Akışı: 65 - 81 CFM
  • Fan Konnektör : 4 pin PWM kablo
  • Voltaj : DC 12V


http://www.akortek.com/index.php?manufacturers_id=1&sort=2a&filter_id=6
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OSIRIS 10 yıl
arkadaşlar Phenom II S940 3.0 GHZ için bu soğutucuyu düşünüyorum.bilgisi olan varmıdır?pm atabilirmisiniz?
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Annalyze 10 yıl
bende intel core 2 duo E7200 war hangi vendetta yı kullanmamı önerirsiniz ?? araşırma yaptım ama genede bi sizlere bir sorayım dedim
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sadohan 10 yıl
anlamadıgım bı nokta war fıyatı ck ucuz ve okadar para werdıgımıs dıger sogutucalardan daha ıyı ozaman ısrarla pek cok kısının sordugu gıbı neden dıgerlerıne ck para werıyoprus bende zalman 9700 led var arkadasımda ocz war ama deıstrdıgımısde ben zalman dan daha ck memnun kaldım sankı ck fasla ıyımser bakılmıs gıbı
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dwain 10 yıl
Arkadaşlar ben bu fanı sipariş ettim. İnşallah yarın ya da öbür gün elime ulaşacak. Takarken dikkat ettim herkes termal macun sürmelisiniz yazmış. Bu macun fan ile birlikte geliyor mu?

Ben stok fanı takarken fanın altında bir madde vardı yumuşak onu işlemcinin üzerine sürmüştüm. Çıkartığımda hem işlemcide hem de fanda yuvarlak olarak tabakaların yapışık olduğunu görüyorum. Bu fan geldiğinde ne yapmalıyım? Önce onları çıkarmalı mıyım işlemci üzerinden bir şekilde silerek?

Anlatırsanız sevinirim.

Tşk.
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husnuyildiran 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadohan

anlamadıgım bı nokta war fıyatı ck ucuz ve okadar para werdıgımıs dıger sogutucalardan daha ıyı ozaman ısrarla pek cok kısının sordugu gıbı neden dıgerlerıne ck para werıyoprus bende zalman 9700 led var arkadasımda ocz war ama deıstrdıgımısde ben zalman dan daha ck memnun kaldım sankı ck fasla ıyımser bakılmıs gıbı


arkadaşım zaten zalman 9700 daha iyi.boşver vendetta yı.fan soran arkadaşlar ise Sunbeam Core contact freezer tavsiye ederim.Vendetta ya o kadar para vermeyin yazıktır.
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ogkasa 10 yıl
acaba bu fan intel dg33fb anakarta takılabilirmi???
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firewalljck 10 yıl
Arkadaşlar ben dün Ocz vendetta 2 aldım ve taktım cpu sıcaklık değerlerim core 1 de 6 derece core 2 de 15 derecek bu fark neden kaynaklanır. Sistemim amd 5000+ athlon x2
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CoolnQuiet 10 yıl
Vendetta 2'ye Silverstone'un FM123 fanını takmak mümkün müdür acaba, kullanan arkadaşların var mıdır bu konuda bilgisi?
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kerem 10 yıl
niye olmasınki, gayet güzel ve performanslı olur
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turbolog 11 yıl
Anlamadığım şey fan %100 açıkken boşta 45-50 derece sıcaklıkları nasıl ölçtünüz çok daha düşük olması gerekir... Adı geçen bütün soğutucular yüksek performanslı çünkü (bilhassa Nirvana)
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Speed-Step 11 yıl
@turbolog

İşlemci hız aşırtma esnasında 1.55v ile çalışıyor. Quad Core bir işlemciyi 1.55v ile 4GHz e çıkartırsanız 50 derece oldukça iyi bir değer oluyor :)
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DarkSidesOfMe 11 yıl
bende ocz vendetta kullanıyorum.
termaltake macunla anakart üzerinden fan hızını düşürürseniz gayet sessiz.
tam yük altında ise stok fana göre 15 dereceye kadar faydasını gördüm.
kasa içi havalandırma iyiyse daha da iyi performans verecektir.
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yentibaba 11 yıl
Büyüklüğüne bakmamak lazım. zaten kasanın içinde gözden saklı duruyor. mühim olan faydasının ne derece olduğudur. Hayet başarılı ve bir o kadar da estetik üretilmiş. Yan kapağı saydam kasam olsaydı bile severek takardım.
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emx 11 yıl
>>> BU KONUDA 1 TEK KRAL VAR
>>>ThermalRight ULTRA 120 ExTREME (Namı diger = Ödül AVCISI )

++ thermalright.com/...

*ThermalRight Head-Pipe olmayan dizaynıyla Head-pipe olarak piyasaya yeni çıkan son model
Soğutucularla halaa kapışmaktadır..

*Diger Marka Sogutucular ThermalRight ULTRA 120 ExTREME'i FAN hızını düşürüp kendilerininkini HIGH-FAN(Fan son gücünde) çalıştırarak geçmeyi başarıp bunuda utanmadan Biz 1.yiz gibisinden
Reklam etmektedir.

* Diğer Marka soğutucular ya ucuz tenekelerle yada iletkenliği nedeniyle BAKIR tercihedip avantaj sağlamak
isteselerde bir dezavantajı gözardı ederek kullanıcıları ilerleyen zamanda zorduruma sürüklemektedirler.
BU SORUN : OKSİTLENME sorunudur. Bakır zamanla oksitlenir ve kararır(PASLANMA gibi) ozaman
iletkenliğini azaldığı için her şekilde ThermalRight'ın STABİL soğutmasının gerisine düşeceklerdir.
işte bu yüzden NİKEL-PLATİN dizaynlı ThermalRight Soğutucular 1 NUMARADIR. PASLANMAZ oksitlenmez, Sizi kandırmaz ve sürekli aynı performansta soğutur. Diğerleride içinden Aleaddinin cini çıkacak gibi BAKIR ovmak zorunda kalırlar.

*** Başkası aynı özelliklere yenilerini ekleyene kadar THERMALRIGHT 1 KRAL dır!

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madmaxzek 11 yıl
ocz'nin sitesinde ekran kartı vardı sanırım 8800 GTX veya GTS idi....
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Ertunc70 11 yıl
yaf arkadaş belli başlı 3-4 donanım sitesi arasında gidip geliyorum biri diyorki dünyadaki tüm işlemcileri test ettim diğeri diyorki yeni performans kralı belli oldu . mal gibi kalakaldım öylece.
buradada 41 DB ye nerdeyse sessiz yakıştırması yapılmış (videoyu bir inceleyin bakalım) . bende anlamadımki ne üstün ne değil .
bir test yaparken daha önce test edilen tüm fanlarla bir şekilde kıyası yapılması gerekmiyormu anlamadım gitti neye göre karar verecez kimin dediğine inanacaz

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xbad-boyx 11 yıl
model olarak baya değişik ama alınabilir bir cihaz performans
iyi
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