OCZ Vendetta ve Vendetta 2 işlemci soğutucuları video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Bu videomuzda başarılı hız aşırtma donanımları üreticisi OCZ'nin sessizlik ve performansı bir arada isteyen kullanıcılara yönelik geliştirdiği; Vendetta ailesi işlemci soğutucuları inceliyoruz. Bakalım OCZ, bellekler konusunda gösterdiği başarıyı soğutucular konusunda da gösterebiliyor mu?
Teknik Özellikler :
- Soğutucu Malzemesi :
Kanat : Alüminyum
Taban : Bakır (Isı boru iletimli)
Heat Pipe : Bakır
- Soğutucu Blok Boyutu:120 X 50 X 159 mm
- Fan boyutu: 120 x 120 x 25 mm
- Fan Tipi: Bilyalı
- Fan Devir Hızı : 800-1500RPM
- Ses Seviyesi: 20-32 dBA
- Fan Hava Akışı: 65 - 81 CFM
- Fan Konnektör : 4 pin PWM kablo
- Voltaj : DC 12V
http://www.akortek.com/index.php?manufacturers_id=1&sort=2a&filter_id=6 Paylaş Tweetle
Ben stok fanı takarken fanın altında bir madde vardı yumuşak onu işlemcinin üzerine sürmüştüm. Çıkartığımda hem işlemcide hem de fanda yuvarlak olarak tabakaların yapışık olduğunu görüyorum. Bu fan geldiğinde ne yapmalıyım? Önce onları çıkarmalı mıyım işlemci üzerinden bir şekilde silerek?
Anlatırsanız sevinirim.
Tşk.
arkadaşım zaten zalman 9700 daha iyi.boşver vendetta yı.fan soran arkadaşlar ise Sunbeam Core contact freezer tavsiye ederim.Vendetta ya o kadar para vermeyin yazıktır.
İşlemci hız aşırtma esnasında 1.55v ile çalışıyor. Quad Core bir işlemciyi 1.55v ile 4GHz e çıkartırsanız 50 derece oldukça iyi bir değer oluyor :)
termaltake macunla anakart üzerinden fan hızını düşürürseniz gayet sessiz.
tam yük altında ise stok fana göre 15 dereceye kadar faydasını gördüm.
kasa içi havalandırma iyiyse daha da iyi performans verecektir.
>>>ThermalRight ULTRA 120 ExTREME (Namı diger = Ödül AVCISI )
++ thermalright.com/...
*ThermalRight Head-Pipe olmayan dizaynıyla Head-pipe olarak piyasaya yeni çıkan son model
Soğutucularla halaa kapışmaktadır..
*Diger Marka Sogutucular ThermalRight ULTRA 120 ExTREME'i FAN hızını düşürüp kendilerininkini HIGH-FAN(Fan son gücünde) çalıştırarak geçmeyi başarıp bunuda utanmadan Biz 1.yiz gibisinden
Reklam etmektedir.
* Diğer Marka soğutucular ya ucuz tenekelerle yada iletkenliği nedeniyle BAKIR tercihedip avantaj sağlamak
isteselerde bir dezavantajı gözardı ederek kullanıcıları ilerleyen zamanda zorduruma sürüklemektedirler.
BU SORUN : OKSİTLENME sorunudur. Bakır zamanla oksitlenir ve kararır(PASLANMA gibi) ozaman
iletkenliğini azaldığı için her şekilde ThermalRight'ın STABİL soğutmasının gerisine düşeceklerdir.
işte bu yüzden NİKEL-PLATİN dizaynlı ThermalRight Soğutucular 1 NUMARADIR. PASLANMAZ oksitlenmez, Sizi kandırmaz ve sürekli aynı performansta soğutur. Diğerleride içinden Aleaddinin cini çıkacak gibi BAKIR ovmak zorunda kalırlar.
*** Başkası aynı özelliklere yenilerini ekleyene kadar THERMALRIGHT 1 KRAL dır!
buradada 41 DB ye nerdeyse sessiz yakıştırması yapılmış (videoyu bir inceleyin bakalım) . bende anlamadımki ne üstün ne değil .
bir test yaparken daha önce test edilen tüm fanlarla bir şekilde kıyası yapılması gerekmiyormu anlamadım gitti neye göre karar verecez kimin dediğine inanacaz