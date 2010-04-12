OCZ'den yeni SSD ailesi: Colossus LT

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Arka arkaya duyurduğu SSD modelleriyle son günlerde sık sık gündeme gelen OCZ, 3.5-inç boyutundaki sürücüleden oluşan Colossus SSD ailesini genişletiyor. Firma tarafından duyurusu yapılan Colossus LT isimli yeni seri, benzer şekilde 3.5-inç SSD sürücülerinden oluşuyor ancak bazı faklar ile geliyor. 34nm üretim teknolojisiyle hazılanan MLC tipi NAND flash bellek yongalaının kullanıldığı sürücülerde, iki adet Indilinx bellek kontrolcüsü yer alıyor. Dahili RAID konfigürasyonuna sahip olan ve yüksek pefomans için 128MB tampon bellek kapasitesiyle donatılan sürücüler, SATA-II ara birimini destekliyor ve 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyorlar.
OCZ'den yapılan açıklamaya göre, Colossus LT serisi yeni SSD sürücüleri, 260MB/saniye seviyesinde okuma ve yazma hızı sunuyolar. Rastgele okuma ve yazma IOPS değerleri 15.000 IOPS olarak açıklanan sürücüler, üç yıllık garanti ile geliyorlar. OCZ Colossus LT serisi sürücülerin 120GB, 250GB, 500GB ve 1TB kapasiteli modelleri sırasıyla 399$, $799, $1,549 ve 2875Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Merhaba
Exa bilgisayardan bir adet OCZ Colossus LT120 GB Serisi SSD satın aldım. Bu serinin Önbelleği sizin siteniz de dahil olmak üzere 128 Mb olarak yaziyor. Ama benim aldığım HDD’nin kutusunda ise 256 MB Onboard Cache yazıliyor. Bunlar farklı şeyler midir yoksa aldığım HDD nin önbelliği 256 Mb midir? İkinci hususta bu modelin TRIM desteği varmıdır.Win7 64 bit Ultimate işletim sistemi kullanıyorum. Sitenizde yazılan "Win 7'de SSD'den Tam Verim Almak için Yapılması Gereken işlemler" ben de yapmak zorundamıyım.
Beni bilgilendirirseniz sevinirim.
İyi çalışmalar.
Aldığım cevap aşağıdadır.
Merhaba Mustafa Bey,
Kutunun üstünde bir basım hatası olmuş. Colossus’un önbelleği 128 MB’dır. Bu modelimizde TRIM yerine Garbage Collection * teknolojisi kullanılmıştır. Ancak TRIM desteği de ilerleyen aylarda firmware yardımıyla eklenebilir. SSD’nizin kapasitesinden tümüyle faydalanmanız için sitemizdeki forumda yazan adımları uygulamanızı tavsiye ederiz. Bunun yanında yapılması zorunlu değildir.
Tşk
Akortek
*SSD depolama sürücüleri için Barefoot kontrolcüsünü hazırlayan Indilinx firması ile iş birliğine giden OCZ, gereksiz uygulamaların toplanabilmesine olanak tanıyan active garbage collecting teknolojisini aktif eden yeni bir firmware hazırladı. Bu teknoloji ile sürücü bloklarındaki kullanılmayan verilerin otomatik olarak silindiği üstelik bu teknolojinin sadece sürücü bekleme durumundayken çalıştığı ve bu sayede performans değerlerinin korunabildiği belirtiliyor.
2 hafta önce 1.5 TB Samsung dahili hdd aldım bad sector ve sorun vardı. Bu seferde WD 1.5 tb aldım dün. Aynı şekilde dün bad sector ve kafa vurma vardı. Yaptığım iş dolayısıylada ben mekanik disklerden çok çektim ve inanılmaz nefret ediyorum artık mekanik disklerden. Öyle nefret ediyorumki param olsa inanın bu SSD'lerin 1 Tb olanlarından alıcam 3-4 tane ve onları kullanıcam.10 bin mi tutar artık 20 binmi bilmiyorum ama param olsa alırdım.
İşlemcim bozulsa sorun yok, anakart bozulsa sorun yok,ram,vga,psu,monitör hepsinde sorun yok ama HDD bozuldumu gelde isyan etme. Her ne hikmetse hep bozulanda HDD oluyor..
Fiyat olarakda önemli değil aslında.
Sunucuda pek kullanılmamasının nedeni bu tür disklere devamlı yazıp okuma ile ömrünün aşırı hızlı kısalması.
Bu arada TRIM mutlaka vardır bu saatten sonra SATA 3.0'sız bile çıkmıyor.
Buradaki fiyatı 2000tlden az olmaz.
Belki sıcaklığı azaltmak için bu şekilde çıkartmışlardır ;)