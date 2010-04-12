OCZ'den yeni SSD ailesi: Colossus LT

Arka arkaya duyurduğu SSD modelleriyle son günlerde sık sık gündeme gelen OCZ, 3.5-inç boyutundaki sürücüleden oluşan Colossus SSD ailesini genişletiyor. Firma tarafından duyurusu yapılan Colossus LT isimli yeni seri, benzer şekilde 3.5-inç SSD sürücülerinden oluşuyor ancak bazı faklar ile geliyor. 34nm üretim teknolojisiyle hazılanan MLC tipi NAND flash bellek yongalaının kullanıldığı sürücülerde, iki adet Indilinx bellek kontrolcüsü yer alıyor. Dahili RAID konfigürasyonuna sahip olan ve yüksek pefomans için 128MB tampon bellek kapasitesiyle donatılan sürücüler, SATA-II ara birimini destekliyor ve 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyorlar.

OCZ'den yapılan açıklamaya göre, Colossus LT serisi yeni SSD sürücüleri, 260MB/saniye seviyesinde okuma ve yazma hızı sunuyolar. Rastgele okuma ve yazma IOPS değerleri 15.000 IOPS olarak açıklanan sürücüler, üç yıllık garanti ile geliyorlar. OCZ Colossus LT serisi sürücülerin 120GB, 250GB, 500GB ve 1TB kapasiteli modelleri sırasıyla 399$, $799, $1,549 ve 2875Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.

