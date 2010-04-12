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OCZ'den yeni SSD ailesi: Colossus LT

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,8b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Arka arkaya duyurduğu SSD modelleriyle son günlerde sık sık gündeme gelen OCZ, 3.5-inç boyutundaki sürücüleden oluşan Colossus SSD ailesini genişletiyor. Firma tarafından duyurusu yapılan Colossus LT isimli yeni seri, benzer şekilde 3.5-inç SSD sürücülerinden oluşuyor ancak bazı faklar ile geliyor. 34nm üretim teknolojisiyle hazılanan MLC tipi NAND flash bellek yongalaının kullanıldığı sürücülerde, iki adet Indilinx bellek kontrolcüsü yer alıyor. Dahili RAID konfigürasyonuna sahip olan ve yüksek pefomans için 128MB tampon bellek kapasitesiyle donatılan sürücüler, SATA-II ara birimini destekliyor ve 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyorlar.
OCZ'den yapılan açıklamaya göre, Colossus LT serisi yeni SSD sürücüleri, 260MB/saniye seviyesinde okuma ve yazma hızı sunuyolar. Rastgele okuma ve yazma IOPS değerleri 15.000 IOPS olarak açıklanan sürücüler, üç yıllık garanti ile geliyorlar. OCZ Colossus LT serisi sürücülerin 120GB, 250GB, 500GB ve 1TB kapasiteli modelleri sırasıyla 399$, $799, $1,549 ve  2875Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.

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DH Misafiri 7 yıl
bu 3.5 inç lik masa üstü bilgisayar için hdd nereden bulabilirim Türkiyede bilgisi olan varmıdır.?
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06ensar 7 yıl
bu yukarıda gözüken diskin aynısı bende takılı ama win7 veri akatarım hızı puanı 5.9 gözüküyor sanırım bir ara 7.9 puan vermişti bu bir sorunmudur birde firmware olayı varmı bu disklerde , bu diskler için windowsda ayar filan gerekiyormu,kullandığınız programlar nelerdir bilgi verebilen arkadaşa teşekkürler..
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gun 9 yıl
Bir milyon saat çok değil ki 2 milyon saat olanlar var. Birde zamanla bozuluyorsa sektörler zamanla kapasitesi giderek düşüyor. Trim desteği geldiğinden beri zaten ömürleride ciddi uzadı.
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mirbey 9 yıl
Ben bu model SSD aldım iki gündür kullanıyorum.Bununla ilgili Akortek firmasına bir kaç soru sordum belki faydası olur diye hem sorduğum sorular hem de aldığım e-mali yayınlıyorum.

Merhaba

Exa bilgisayardan bir adet OCZ Colossus LT120 GB Serisi SSD satın aldım. Bu serinin Önbelleği sizin siteniz de dahil olmak üzere 128 Mb olarak yaziyor. Ama benim aldığım HDD’nin kutusunda ise 256 MB Onboard Cache yazıliyor. Bunlar farklı şeyler midir yoksa aldığım HDD nin önbelliği 256 Mb midir? İkinci hususta bu modelin TRIM desteği varmıdır.Win7 64 bit Ultimate işletim sistemi kullanıyorum. Sitenizde yazılan "Win 7'de SSD'den Tam Verim Almak için Yapılması Gereken işlemler" ben de yapmak zorundamıyım.

Beni bilgilendirirseniz sevinirim.

İyi çalışmalar.

Aldığım cevap aşağıdadır.

Merhaba Mustafa Bey,

Kutunun üstünde bir basım hatası olmuş. Colossus’un önbelleği 128 MB’dır. Bu modelimizde TRIM yerine Garbage Collection * teknolojisi kullanılmıştır. Ancak TRIM desteği de ilerleyen aylarda firmware yardımıyla eklenebilir. SSD’nizin kapasitesinden tümüyle faydalanmanız için sitemizdeki forumda yazan adımları uygulamanızı tavsiye ederiz. Bunun yanında yapılması zorunlu değildir.

Tşk
Akortek


*SSD depolama sürücüleri için Barefoot kontrolcüsünü hazırlayan Indilinx firması ile iş birliğine giden OCZ, gereksiz uygulamaların toplanabilmesine olanak tanıyan active garbage collecting teknolojisini aktif eden yeni bir firmware hazırladı. Bu teknoloji ile sürücü bloklarındaki kullanılmayan verilerin otomatik olarak silindiği üstelik bu teknolojinin sadece sürücü bekleme durumundayken çalıştığı ve bu sayede performans değerlerinin korunabildiği belirtiliyor.
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1963bursa 9 yıl
SSD fiyatları artık kandırmaca, her nasılsa sunucu yada şirket vs gibi yerlerden alanlar var, satabildikleri kadar bu fiyatlardan giydirecekler onlara...
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KiLLeR© 9 yıl
Tek ümidim SSD diskleri depolama olarakta kullanacağımız günlerin yakın bir zamanda olmasıdır. Bunun içinde heralde fiyatların bi on kat düşmesi lazım.

2 hafta önce 1.5 TB Samsung dahili hdd aldım bad sector ve sorun vardı. Bu seferde WD 1.5 tb aldım dün. Aynı şekilde dün bad sector ve kafa vurma vardı. Yaptığım iş dolayısıylada ben mekanik disklerden çok çektim ve inanılmaz nefret ediyorum artık mekanik disklerden. Öyle nefret ediyorumki param olsa inanın bu SSD'lerin 1 Tb olanlarından alıcam 3-4 tane ve onları kullanıcam.10 bin mi tutar artık 20 binmi bilmiyorum ama param olsa alırdım.


İşlemcim bozulsa sorun yok, anakart bozulsa sorun yok,ram,vga,psu,monitör hepsinde sorun yok ama HDD bozuldumu gelde isyan etme. Her ne hikmetse hep bozulanda HDD oluyor..
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gun 9 yıl
Bu 1 TB bizim sunucuda olsa mesela 16 disk ile yaptığımız IOPS'yi tek başına yapar.
Fiyat olarakda önemli değil aslında.
Sunucuda pek kullanılmamasının nedeni bu tür disklere devamlı yazıp okuma ile ömrünün aşırı hızlı kısalması.
Bu arada TRIM mutlaka vardır bu saatten sonra SATA 3.0'sız bile çıkmıyor.
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ExECaLiBuR 9 yıl
800 dolar 250 gb.


Buradaki fiyatı 2000tlden az olmaz.
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alito 9 yıl
2011 yılında fiyatların düşüşe geçeceği söyleniyor bekleyip görücez
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cavador 9 yıl
bu sata2 modelin eskime ve fiyat düşme hızı inanılmaz olucak , sata3 lü anakartlar bayadır mevcut cok yakındır sata3 ssd ler cıkar , yeni diye atlayacak tipler için cabuk üretilicektir , bu heryeşe atlayanlar sayesinde bizde ucuzları alabiliyoruz artık pc parca ticaretinde tüm maliyet pahalı ürünleri yeni diye alanlara yükleniyor
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namigencan 9 yıl
2875Avro çok değilmi ya araba almayacaz hdd altı üstü sata2 mekanikler 85 dolar +kdv bu ne dir böle 4 tane alır raid yaparım hiç gerekyok ssd ye.
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erolsipar 9 yıl
Ya ne yaparlarsa yapsınlar 260 mb halen iyi diyorsaniz aferin diyorum sata 3 öyle uyusun ssd boşuna çıktı demektir. 500-600 mb hız olup o fiyatlar olması gerekirdi.Neyse 2 sene sonra kendine gelir ssdler sonrada ssd den yeni birşey çıkar yine başa döneriz.
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pingusheus 9 yıl
TRIM desteği yok sanırsam. Çok da talep göreceğini zannetmiyorum. Ayrıca 3.5 inçlik disk yapmanın espirisi nedir anlayamıyorum. Aynı kapasiteye sahip 2.5 inçlik diskler varken 3.5 inçin sebebi nedir? Ha masaüstü sistemlere 2.5 inçlik diskleri rahat takamıyorlar derseniz, minimum 400 avro ödeyen arkadaşlar 10 dolarlık apartı mı almayacaklar derim :)

Belki sıcaklığı azaltmak için bu şekilde çıkartmışlardır ;)
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Batuist 9 yıl
Bunların maliyetinin fiyatlarının anca onda biri olabileceğine inanıyorum.. mümkün değil o kadar parayı hak etmeleri.. sırf çakallık başka birşey değil...
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omkkio 9 yıl
TRIM desteği yok sanırsam. Çok da talep göreceğini zannetmiyorum. Ayrıca 3.5 inçlik disk yapmanın espirisi nedir anlayamıyorum. Aynı kapasiteye sahip 2.5 inçlik diskler varken 3.5 inçin sebebi nedir? Ha masaüstü sistemlere 2.5 inçlik diskleri rahat takamıyorlar derseniz, minimum 400 avro ödeyen arkadaşlar 10 dolarlık apartı mı almayacaklar derim :)
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