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    Ofisini özleyenler için ofis sesleri üreten web sitesi

    Avrupa merkezli bir kreatif ajans tarafından oluşturulan ofis sesleri üreteci, evden çalışmak zorunda kalıp ofisini özleyenlerin bu özlemini bir nebze olsun dindirmek için çalışıyor.
    10 sa.
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    Web Siteleri
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Ofisini özleyenler için ofis sesleri üreten web sitesi

    Koronavirüs sebebiyle hepimizin evine tıkıldığı şu günlerde ofis ortamını sevenler, özlemlerini bir şekilde gidermek için farklı yollara başvuruyor. Bu yollar arasında güzel bir çalışma ortamı oluşturmak yer alsa da en çok özlenen ve evde olmayan şeylerden birisi, ofisin arka plan gürültüsü.

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    Ofiste yer alan fotokopi makinesinden tutun da diğer çalışanların klavye, mouse, telefon, kahve makinesi, su sebili gibi seslerin varlığı, çoğu insanın önündeki işe odaklanmasına destek oluyor. Bu seslerden çok rahatsız olan kitle ise evde çalışmaktan muhtemelen bir hayli memnundur. Memnun olmayanlar için ise bir çözüm var.

    Kids Creative Agency tarafından yapılan imisstheoffice.eu web sitesi, çalışan sayısını da belirlemenize imkan sağlayan bir ses üretici içeriyor. Ofislerde yer alan yaygın sesleri çalan bu site, anlaşılması zor ufak konuşmalar, telefon sesleri, çalışan makineler ve hatta bazen masa tenisi maçları bile içeriyor. Sitedeyken istediğiniz sesi oynatmak için ise onun üzerine tıklamanız yeterli.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, Google'a özel 5nm Exynos yonga seti geliştiriyor"

    Sadece sesten ibaret olmayan sayfa, minimal bir animasyona da sahip. Bu animasyonlar, sesten tamamen bağımsız olmanın aksine bununla tam olarak bağlantılı. Animasyondaki çalışan simgelerinin hareketlerine göre sesler aktive oluyor ve gerçekçi bir deneyim sunuluyor. Tabii çalışmak yerine sayfayı açıp sadece animasyonu izlemek, amaca biraz ters düşüyor.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    SKYFALL (Gökhan ) 1 sa.
    Su konulardaki linkleri kalin yada farkli renkte yapsaniz cok iyi olacak aslinda okumayip siteye girmek isteyenler link nerede tum metinlere bakiyor.
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    sametbulut67 8 sa. yeni yorumcu
    hahahaha. her krizi fırsata çeviren birileri illa ki var. Baya güzel bir şey ama.
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