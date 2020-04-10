Ofisini özleyenler için ofis sesleri üreten web sitesi

Koronavirüs sebebiyle hepimizin evine tıkıldığı şu günlerde ofis ortamını sevenler, özlemlerini bir şekilde gidermek için farklı yollara başvuruyor. Bu yollar arasında güzel bir çalışma ortamı oluşturmak yer alsa da en çok özlenen ve evde olmayan şeylerden birisi, ofisin arka plan gürültüsü.

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Ofiste yer alan fotokopi makinesinden tutun da diğer çalışanların klavye, mouse, telefon, kahve makinesi, su sebili gibi seslerin varlığı, çoğu insanın önündeki işe odaklanmasına destek oluyor. Bu seslerden çok rahatsız olan kitle ise evde çalışmaktan muhtemelen bir hayli memnundur. Memnun olmayanlar için ise bir çözüm var.

Kids Creative Agency tarafından yapılan imisstheoffice.eu web sitesi, çalışan sayısını da belirlemenize imkan sağlayan bir ses üretici içeriyor. Ofislerde yer alan yaygın sesleri çalan bu site, anlaşılması zor ufak konuşmalar, telefon sesleri, çalışan makineler ve hatta bazen masa tenisi maçları bile içeriyor. Sitedeyken istediğiniz sesi oynatmak için ise onun üzerine tıklamanız yeterli.

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Sadece sesten ibaret olmayan sayfa, minimal bir animasyona da sahip. Bu animasyonlar, sesten tamamen bağımsız olmanın aksine bununla tam olarak bağlantılı. Animasyondaki çalışan simgelerinin hareketlerine göre sesler aktive oluyor ve gerçekçi bir deneyim sunuluyor. Tabii çalışmak yerine sayfayı açıp sadece animasyonu izlemek, amaca biraz ters düşüyor.

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