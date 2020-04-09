Samsung, Google'a özel 5nm Exynos yonga seti geliştiriyor

Samsung'un kendi ürettiği Exynos işlemciler konusunda eleştirildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Zira son zamanlarda, şirketin kendi işlemcilerindeki Galaxy S20 serisi akıllı telefonların Qualcomm yonga setine sahip sürümlerden daha düşük performans göstermesi nedeniyle üreticiye olumsuz yorumlar yapılıyor.

İlginizi Çekebilir

Huawei, Kirin 820 5G yonga setini tanıtacağı tarihi açıkladı

Ayrıca Bkz. "Bill Gates'ten koronavirüs öngörüsü: Normale dönmemiz 2021 sonbaharını bulacak"

Buna rağmen, yayınlanan yeni bir rapor Samsung'un, arama devi için özel bir çipin geliştirilmesi konusunda Google ile bir ortaklık anlaşması imzaladığını ortaya koyuyor. Birçok kişi, Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonlarını kendi yonga setleriyle donatmaya devam etmesininden hoşlanmamış olsa da, şirket bunu yapmaya devam etme yönünde kesin bir karar vermiş gibi görünüyor. Kendi geliştirdiği işlemcileri kullanan Samsung, Qualcomm ve MediaTek gibi tedarikçilere olan bağımlılığını sürekli olarak azalttı ve bu durum şirketi dünyanın üçüncü büyük mobil çip üreticisi haline getirdi.

Tam Boyutta Gör

Pixel telefonlarda ve sunucularda kullanılabilir

Google için geliştirilen ve bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen işlemci, Samsung'un 5nm fabrikasyon standartlarına göre üretilecek. İşlemcinin iki Cortex-A78, iki Cortex-A76 ve dört Cortex-A55 olmak üzere sekiz çekirdekli olacağı belirtilmiş. Yonga setinin ayrıca, Borr (İskandinav mitolojisine dayalı kod adı) mikro mimarisine dayanan ARM'nin Mali MP20 GPU'suna sahip olabileceği ve Google tarafından geliştirilen Visual Core ISS ve NPU'yu içereceği söyleniyor.

Google'ın geçen yıl, Intel, Qualcomm, Broadcom ve NVIDIA'dan yonga geliştiricilerini tek yonga platformunda çalışmaya teşvik ettiği bildirilmişti. Muhtemelen, arama devi henüz bu şirketleri organize edemedi ve bunun sonucunda da yardım için Samsung'a döndü. Yeni yonga setinin hangi cihaz için tasarlandığı bilinmemekte. Ancak hem Pixel serisinin yeni akıllı telefonlarında, hem de bazı Google sunucu ürünlerinde kullanılabileceği belirtiliyor.

https://www.sammobile.com/news/samsung-designing-custom-exynos-chipset-google/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.