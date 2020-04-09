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    Samsung, Google'a özel 5nm Exynos yonga seti geliştiriyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, Google için bir yonga seti üreteceği bildirildi. Gelen haberlere göre geliştirilen çip 5nm fabrikasyon süreci ile üretilecek.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, Google'a özel 5nm Exynos yonga seti geliştiriyor

    Samsung'un kendi ürettiği Exynos işlemciler konusunda eleştirildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Zira son zamanlarda, şirketin kendi işlemcilerindeki Galaxy S20 serisi akıllı telefonların Qualcomm yonga setine sahip sürümlerden daha düşük performans göstermesi nedeniyle üreticiye olumsuz yorumlar yapılıyor.

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    Buna rağmen, yayınlanan yeni bir rapor Samsung'un, arama devi için özel bir çipin geliştirilmesi konusunda Google ile bir ortaklık anlaşması imzaladığını ortaya koyuyor. Birçok kişi, Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonlarını kendi yonga setleriyle donatmaya devam etmesininden hoşlanmamış olsa da, şirket bunu yapmaya devam etme yönünde kesin bir karar vermiş gibi görünüyor. Kendi geliştirdiği işlemcileri kullanan Samsung, Qualcomm ve MediaTek gibi tedarikçilere olan bağımlılığını sürekli olarak azalttı ve bu durum şirketi dünyanın üçüncü büyük mobil çip üreticisi haline getirdi.

    Samsung, Google'a özel 5nm Exynos yonga seti geliştiriyor
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    Pixel telefonlarda ve sunucularda kullanılabilir

    Google için geliştirilen ve bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen işlemci, Samsung'un 5nm fabrikasyon standartlarına göre üretilecek. İşlemcinin iki Cortex-A78, iki Cortex-A76 ve dört Cortex-A55 olmak üzere sekiz çekirdekli olacağı belirtilmiş. Yonga setinin ayrıca, Borr (İskandinav mitolojisine dayalı kod adı) mikro mimarisine dayanan ARM'nin Mali MP20 GPU'suna sahip olabileceği ve Google tarafından geliştirilen Visual Core ISS ve NPU'yu içereceği söyleniyor.

    Google'ın geçen yıl, Intel, Qualcomm, Broadcom ve NVIDIA'dan yonga geliştiricilerini tek yonga platformunda çalışmaya teşvik ettiği bildirilmişti. Muhtemelen, arama devi henüz bu şirketleri organize edemedi ve bunun sonucunda da yardım için Samsung'a döndü. Yeni yonga setinin hangi cihaz için tasarlandığı bilinmemekte. Ancak hem Pixel serisinin yeni akıllı telefonlarında, hem de bazı Google sunucu ürünlerinde kullanılabileceği belirtiliyor.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-designing-custom-exynos-chipset-google/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    bjkyener 1 sa.
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    cumur ( cmr) 1 sa.
    samsung zaten google 'ın arka bahçesi oldu, yakında ortak olurlarsa hiç şaşırmam
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    smart1978 (X Y) 2 sa.
    Driver Binary ' i FULL verirler Google'a :) ...
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    SkyTech74 (Ömer ) 2 sa.
    5nm ile pilin iyi gitmesini bekliyoruz ama Exynos olunca korkmuyor değil insan.
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