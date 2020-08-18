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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Okula en teknolojik dönüş Casper'da

    Casper, okula dönüş kampanyası başlattı. Bilgisayar, tablet ve monitörler indirime girdi.
    3 gün
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    Monitör
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Okula en teknolojik dönüş Casper'da
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    Yeni öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte ister yüz yüze eğitim ister uzaktan eğitim olsun tüm öğrenci ve ebeveynleri hazırlık heyecanı sardı. Günümüz koşullarına baktığımızda özellikle teknoloji ürünlere olan talep arttı. Uzaktan eğitimi sağlayan notebook, tablet gibi ürünler de okul ihtiyaç listelerine girmeye başladı.

    Üretkenliği ve motivasyonu artırmanın önemi, öğrencilerin başarısı, teknolojik ve dijital çözümlerin verimliliğine bağlı. Bu anlamda tüm öğrencilerin öğrenim yaşamlarını sorunsuz sürdürmeleri, teknoloji çözümleri sunan Casper için öncelikli önem taşımaktadır.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft Flight Simulator 2020 çıktı: PC için Xbox Game Pass fırsatı"

    Ergonomik, işlevsel ve yüksek performanslı çözümler sunan Casper, tüm öğrencilerin eğitim hayatlarına destek amacıyla birçok ürününde çeşitli indirim ve kampanyalar düzenliyor. Laptoptan tablete, masaüstü bilgisayardan oyun bilgisayarına kadar birçok ürünüyle öğrencilere uzaktan eğitim konusunda destek oluyor.

    Uzaktan eğitime kesintisiz erişim:

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    Casper Nirvana laptopları, yüksek performans sunan güncel işlemcileri, günümüz trendlerini takip eden tasarımları, hafiflik ve incelikleriyle öğrencilerin uzaktan eğitim süreçlerinde kullanım kolaylığı sunuyor. Windows 10 işletim sistemine sahip modellerde ki Microsoft 365 Bireysel (1 Yıllık) hediyesi ve Casper mouse hediyesi ile birlikte gelen Nirvana’lar; uzun ömürlü pili, yüksek depolama alanı seçenekleri ve yüksek bağlantı hızı ile okul hayatında üretken olmak isteyenler için geliştirildi.

    Önce ders, sonra oyun diyenler için:

    Yüksek performansa ve hıza sahip olmak isteyen oyun tutkunları ve tasarım öğrencileri için tasarlanan Excalibur ürünleri; Intel 10.Nesil işlemcileri, yeni ekran kartı seçenekleri ve RGB klavyeleri ile en son teknolojileri sunuyor. Ekran teknolojileri alanında öne çıkan 144 Hz/240Hz ekran yenilenme hızı seçenekleri ile de yenilenen Excalibur bilgisayarlarıoyunculara maksimum performans, üst düzey gerçeklik algısı ve kesintisiz oyun keyfi vadediyor. Ömür boyu performans garantisi sunan Excalibur oyuncu bilgisayarlarının sunduğu servis sonrası destek ve hizmeti ile öğrencilerin karşılaşabilecekleri sorunlarına kesintisiz çözüm sunuyor.

    Windows 10 İşletim sistemli modellerinde ki Microsoft 365 Bireysel (1 Yıllık) ve Excalibur Mouse hediyesiyle birlikte sunulan Excalibur bilgisayarları hem eğitim hem performans arayanlar için özel fiyat seçenekleri sunuyor.

    İster tablet ister masaüstü:

    Dersleriniz için ister tablet ister masaüstü bilgisayar kullanın, her ihtiyaca uygun ürünler Casper’da. Yeni yazılım ve işlemci hızlarıyla Casper VIA tabletler, yüksek ürün kalitesi ve uygun fiyatlarına ilave olarak 4,5G veya Wifi seçenekleriyle de öğrencilere yüksek performans ve kullanım kolaylığı sunuyor.

    Yeni nesil işlemcileri, yüksek performans ekran kartları, güçlü soğutma sistemleri ile bir çok konfigürasyon seçeneği sunan Excalibur masaüstü bilgisayarları gelişmiş kullanıcı deneyimi sunuyor. Özellikle kendini bilgisayarını yaratmak isteyen öğrenciler için konfigüre edilebilir yapısıyla zengin çeşitlilik sunuyor. Monitörler ise; ekran hızları, geniş görüş açıları, yeni ekran teknolojileri, geniş bağlantı seçenekleri, güçlü ses donanımı ve ergonomik tasarımı ile güçlü bir ekran deneyimi sağlıyor.

    Eğitim hayatını kolaylaştıran Casper kampanya ürünlerine https://www.casper.com.tr/okula-donus-zamani sayfasından ve tüm satış kanallarından ulaşabilirsiniz.



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