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    Microsoft Flight Simulator 2020 çıktı: PC için Xbox Game Pass fırsatı

    Uzun süredir beklenen Microsoft Flight Simulator için geri sayım bitti ve Microsoft'un sevilen yapımı PC için çıkışını yaptı. Üstelik PC için Xbox Game Pass'deki yerini de aldı. 
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    3,8b
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    29
    Oyunlar
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft Flight Simulator 2020 çıktı: PC için Xbox Game Pass fırsatı
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    Sabit disklerinizi boşaltın ve internet bağlantınızı hazırlayın. Çünkü oyunseverlerin merakla beklediği uçuş simülasyonu Microsoft Flight Simulator çıkış yaptı.

    PC sürümü yayınlanan Microsoft Flight Simulator, bugünden itibaren Steam ve Microsoft Store platformlarından indirilebiliyor. Standart versiyonu 350 TL olan oyunun, 550 TL’lik Deluxe ve 725 TL değerinde Premium Deluxe sürümleri de bulunuyor. Ancak bu rakamlar bütçenizi zorluyorsa, PC için Xbox Game Pass aboneliği edinerek de oyunu oynayabilirsiniz. 

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    PC için Game Pass kütüphanesine eklendi

    PC için Xbox Game Pass aboneliği, yeni üyeler için ilk aya özel 5,90 TL iken sonraki aylarda ise 14,99 TL'den fiyatlandırılıyor. PC için Game Pass aboneliği edinerek Microsoft Flight Simulator dahil 100'ün üzerinde oyunu her ay 14,99 TL ödeyerek oynayabilirsiniz. Oyunun VR ve Xbox sürümlerinin de yolda olduğunu belirtelim.

    PC için Xbox Game Pass aboneliği almak için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Microsft Flight Simulator sistem gereksinimleri

    Minimum sistem gereksinimleri

    • İşlemci: Ryzen 3 1200 veya Intel i5-4460
    • Ekran Kartı: Radeon RX 570 veya NVIDIA GTX 770
    • Ekran Kartı Belleği: 2 GB
    • RAM: 8 GB
    • HDD: 127 GB HDD
    • İnternet Bağlantısı: 5 Mbps

    Önerilen sistem gereksinimleri

    • İşlemci: Ryzen 5 1500X veya Intel i5-8400
    • Ekran Kartı: Radeon RX 590 veya Nvidia GTX 970
    • Ekran Kartı Belleği: 4 GB
    • RAM: 16 GB
    • HDD: 127 GB HDD
    • İnternet Bağlantısı: 20 Mbps

    İdeal sistem gereksinimleri

    • İşlemci: Ryzen 7 2700X veya Intel i7-9800X
    • Ekran Kartı: Radeon VII veya Nvidia RTX 2080
    • Ekran Kartı Belleği: 8 GB
    • RAM: 32 GB
    • HDD: 127 GB HDD
    • İnternet Bağlantısı: 50 Mbps



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    clarq26 (Emre Bayram) 3 gün en beğenilen Portraitclub
    sen bi oyunun içine gir uçağı uçur ilk denemede video kaydı at bide forumca saygı duyalım sana ciddiyim
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 3 gün
    Microsoft bu sene iki tane Metacritic puanı 90 olan oyun yayınladı diğeri de Ori'ydi. Yeni nesil de Microsoft'un ayak sesleri bunlar.
    Yanıtla +11
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    ebavamqko 3 gün
    Microsoft cidden tehlikeli işler yapıyor. Sen git 2080Tİ dengi bir ekran kartı ve PCI 4.0 destekli 3,9 gbit e varan ssd koy 1 terabyte olsun. İşlemci desen 3800X dengi ... ve yanında 6 ay gamepass patlat 700 den fazla oyun ile SX e getir! bunların hepsini ise 500 euroya yap... Allah'dan başka ne istenir kadeşim?

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    eyy mübarek yüzlü insan ... sen eğilme dik tur! biz senin arkandayız REİS!
    Microsoft cidden tehlikeli işler yapıyor. Sen git 2080Tİ dengi bir ekran kartı ve PCI 4.0 destekli 3,9 gbit e varan ssd koy 1 terabyte olsun. İşlemci desen 3800...
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    Yanıtla +9
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    B-2 Spirit 2 gün
    60 fps oynayabilmem için böbrek istediler vermedim
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    danteauditore (Kemal Kaya ) 2 gün
    Bu 31 ağustosta steame gelecek olan ea play bu oyunu kapsamıyor sanırsam. Anladığım kadarıyla xbox game pass ea playden hep daha geniş kapsamlı olacak. Ea play mi yoksa game pass aboneliği mi alsam arada kaldım. Önerisi olan var mı
    1 Yanıt Yanıtla
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    MReyiz 2 gün danteauditore
    Ea play, elektronic arts ın oyunlarını içeriyor bildiğim kadarıyla diğer şirketlerin oyunları yok.
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    Umutcan 2 gün
    Direkt satın alma fiyatında da Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma yapsalar güzel olur, ben 15 lira da olsa üyelik modeli ile her ay ödeme yapmak istemiyorum.Oyunun bana ait olmasını tercih ederim. Oradaki oyunlar içinde oynayacağım tek oyun FS 2020 zaten. Bu yüzden 150tl olsun direkt alırım daha iyi.
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    erenbaran 3 gün
    bu sistemi toplamak başlı başına bir sorun
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    ebavamqko 3 gün
    Microsoft cidden tehlikeli işler yapıyor. Sen git 2080Tİ dengi bir ekran kartı ve PCI 4.0 destekli 3,9 gbit e varan ssd koy 1 terabyte olsun. İşlemci desen 3800X dengi ... ve yanında 6 ay gamepass patlat 700 den fazla oyun ile SX e getir! bunların hepsini ise 500 euroya yap... Allah'dan başka ne istenir kadeşim?

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    eyy mübarek yüzlü insan ... sen eğilme dik tur! biz senin arkandayız REİS!
    Yanıtla +9
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 3 gün
    İdeal sistemi toplamaya kalksan 30k 😂
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 3 gün
    Oyun 50 mgbit net istemesi neden anlamadım ?
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    Soğansız Dürüm 3 gün Deswaaa
    Oyunun çevrimdışı modunda bulunan dünya haritasının detayları çok yüksek değil, sadece elle yapılmış bağzı bölgelerin detayları güzel. Eğer gittiğiniz her yerin detaylı ve güzel görünmesini istiyorsanız oyun ona göre siz giderken gideceğiniz yeri tahmin edip o bölgenin detaylı haritasını ve görsellerini indiriyor. Bu nedenle yüksek çözünürlükte oynamak için hızlı bir İnternet gerekiyor.
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 3 gün
    Oyunu indirene kadar Gamepass'in 2-3 günü boşa gider
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    ERIKCI (Arap Saçı) 3 gün (düzenlendi)
    Flight Simulator'un olayı budur

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    vedkum 3 gün
    En azından joystick lazım
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    3797 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    microsoft flight simulator, xbox game pass pc ve
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