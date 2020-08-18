Microsoft Flight Simulator 2020 çıktı: PC için Xbox Game Pass fırsatı

Tam Boyutta Gör

Sabit disklerinizi boşaltın ve internet bağlantınızı hazırlayın. Çünkü oyunseverlerin merakla beklediği uçuş simülasyonu Microsoft Flight Simulator çıkış yaptı.

PC sürümü yayınlanan Microsoft Flight Simulator, bugünden itibaren Steam ve Microsoft Store platformlarından indirilebiliyor. Standart versiyonu 350 TL olan oyunun, 550 TL’lik Deluxe ve 725 TL değerinde Premium Deluxe sürümleri de bulunuyor. Ancak bu rakamlar bütçenizi zorluyorsa, PC için Xbox Game Pass aboneliği edinerek de oyunu oynayabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Microsoft Flight Simulator, gerçeğini aratmayan hacimsel bulut efektleri sunacak

Ayrıca Bkz. "Samsung, üç nesil Android güncellemesi alacak cihazları açıkladı"

PC için Game Pass kütüphanesine eklendi

PC için Xbox Game Pass aboneliği, yeni üyeler için ilk aya özel 5,90 TL iken sonraki aylarda ise 14,99 TL'den fiyatlandırılıyor. PC için Game Pass aboneliği edinerek Microsoft Flight Simulator dahil 100'ün üzerinde oyunu her ay 14,99 TL ödeyerek oynayabilirsiniz. Oyunun VR ve Xbox sürümlerinin de yolda olduğunu belirtelim.

PC için Xbox Game Pass aboneliği almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Microsft Flight Simulator sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

İşlemci: Ryzen 3 1200 veya Intel i5-4460

Ryzen 3 1200 veya Intel i5-4460 Ekran Kartı: Radeon RX 570 veya NVIDIA GTX 770

Radeon RX 570 veya NVIDIA GTX 770 Ekran Kartı Belleği : 2 GB

: 2 GB RAM: 8 GB

8 GB HDD: 127 GB HDD

127 GB HDD İnternet Bağlantısı: 5 Mbps

Önerilen sistem gereksinimleri

İşlemci: Ryzen 5 1500X veya Intel i5-8400

Ryzen 5 1500X veya Intel i5-8400 Ekran Kartı: Radeon RX 590 veya Nvidia GTX 970

Radeon RX 590 veya Nvidia GTX 970 Ekran Kartı Belleği : 4 GB

: 4 GB RAM: 16 GB

16 GB HDD: 127 GB HDD

127 GB HDD İnternet Bağlantısı: 20 Mbps

İdeal sistem gereksinimleri

İşlemci: Ryzen 7 2700X veya Intel i7-9800X

Ryzen 7 2700X veya Intel i7-9800X Ekran Kartı: Radeon VII veya Nvidia RTX 2080

Radeon VII veya Nvidia RTX 2080 Ekran Kartı Belleği : 8 GB

: 8 GB RAM: 32 GB

32 GB HDD: 127 GB HDD

127 GB HDD İnternet Bağlantısı: 50 Mbps

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.