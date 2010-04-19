Olympus 9-18 mm f/4-5.6'nın dağıtımına 23 nisanda başlanıyor

Panasonic'in G2 ile G10'un fiyatlarını, çıkış tarihlerini duyurmasının hemen ardından Olympus firması da 9-18 mm'lik ultra geniş açı objektifinin 23 Nisan 2010 tarihinden itibaren dağıtımına başlanacağını ve objektifin fiyatının 700$ civarında olacağını belirtti.

57 x 50 mm ebatlarındaki ve sadece 155 gram ağırlığındaki objektif, 12 element - 8 gruptan oluşan optik mimarisiyle ve Micro Four Thirds bayonetli dijital SLR modellerini desteklemesiyle dikkat çekiyor.

Teknik özellikler;



Boyut ve ağırlık: 57 x 50 mm / 155 gram

Optik mimari: 12 element, 8 grup (1 ED, 1 ASP, 1 HR elementi)

Fokal aralık: 9-18 mm (35 mm: 18-36 mm)

Maksimum diyafram değeri: f/4 @ 9 mm; f/5.6 @ 18 mm

Minimum diyafram değeri: f/22

Diyafram bıçak sayısı: 7

Maksimum büyütme oranı: 0.1x

Filtre çapı: 52 mm

Uyumlu olduğu bayonetler: Micro Four Thirds

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