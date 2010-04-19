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Olympus 9-18 mm f/4-5.6'nın dağıtımına 23 nisanda başlanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
2,3b
1
Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Panasonic'in G2 ile G10'un fiyatlarını, çıkış tarihlerini duyurmasının hemen ardından Olympus firması da 9-18 mm'lik ultra geniş açı objektifinin 23 Nisan 2010 tarihinden itibaren dağıtımına başlanacağını ve objektifin fiyatının 700$ civarında olacağını belirtti.

57 x 50 mm ebatlarındaki ve sadece 155 gram ağırlığındaki objektif, 12 element - 8 gruptan oluşan optik mimarisiyle ve Micro Four Thirds bayonetli dijital SLR modellerini desteklemesiyle dikkat çekiyor.

Teknik özellikler;

Boyut ve ağırlık: 57 x 50 mm / 155 gram
Optik mimari: 12 element, 8 grup (1 ED, 1 ASP, 1 HR elementi)
Fokal aralık: 9-18 mm (35 mm: 18-36 mm)
Maksimum diyafram değeri: f/4 @ 9 mm; f/5.6 @ 18 mm
Minimum diyafram değeri: f/22
Diyafram bıçak sayısı: 7
Maksimum büyütme oranı: 0.1x
Filtre çapı: 52 mm
Uyumlu olduğu bayonetler: Micro Four Thirds


http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=tr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.olympus.co.jp%2Fjp%2Finfo%2F2010a%2Fif100415zuikoj.cfm&sl=auto&tl=en Yorum Yaz
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