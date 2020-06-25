Olympus markası Japan Industrial Partners altında faaliyet gösterecek

Tam Boyutta Gör

Görüntüleme teknolojileri sektöründe 100 yıldan fazla bir süredir faaliyet gösteren Olympus markası ne yazık ki akıllı telefonların yükselişi ile birlikte satışlarında düşüşler görmeye başlamıştı. Pandemi sürecinin de etkisiyle finansal açıdan zorlanan firmanın yardımına Japan Industrial Partners yetişti.

JIP Yatırım Fonu markası oldu

Fotoğrafçılık sektörü son dönemde oldukça zor günler yaşıyor. Akıllı telefonlarda artık üst seviye kamera özelliklerinin olması tüketiciyi bu alandan uzaklaştırdı. Geçtiğimiz yıllarda Ricoh küçülmeye giderken Casio ise pazardan çekildi. Nikon da düşen satışlar nedeniyle mali yapısını korumaya çalışıyor.

İlginizi Çekebilir

Olympus’dan zoom lensler için destek ünitesi

Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 satışa çıkıyor"

Bir süredir kamera pazarından tamamen çekileceği dedikoduları yapılan Olympus yayınladığı açıklamada fotoğraf makineleri bölümünün bundan böyle JIP - Japan Industrial Partners Yatırım Fonu altında faaliyet göstereceğini duyurdu.

Tam Boyutta Gör

Fotoğraf makineleri bölümü tüm Ar-Ge, teknik servis, fabrikalar ve çalışanlar ile birlikte 2020 yılı sonuna kadar JIP ortaklığına devredilmiş olacak. JIP hatırlanacağı üzere Sony Vaio markasını da devralarak iştiraki haline getirmişti.

Olympus markası bu ortaklık içerisinde bir girişim esnekliğine kavuşacak ve gelişen teknolojilere daha çabuk ayak uydurmaya çalışacak. 2020 yılı bitmeden markanın yeni lens ve kameralarını açıklaması bekleniyor.

Diğer taraftan asıl Olympus markası ise medikal cihaz sektörü için endoskop ve mikroskop gibi ekipman üretimine yoğunlaşacak. Bu sektör bir süredir Olympus gelirlerinin yüzde 80’ine ulaşmış durumdaydı.

http://www.asahi.com/ajw/articles/13488915

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.