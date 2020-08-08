Omega De Ville Tourbillon Master Chronometer modelini duyurdu

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Dünyaca ünlü Omega firması birçok klasik modele ev sahipliği yapmakla birlikte firmanın Speedmaster ve Seamaster gibi ikonik koleksiyonları birçok koleksiyoner için temel saatleri oluşturuyor.

Firma her ne kadar ikonik modeller üretse de bazen çizgisinin dışına çıkıp sanki ilk bakışa Bovet veya MB&F tarafından üretildiği düşünülen modeller de üretebiliyor. Omega’nın yeni De Ville Tourbillon Master Chronometer modeli de bahsi geçen modellerden birisi.

De Ville Tourbillon

Yeni model siyah kadranla ön plana çıkmakla birlikte 43 mm’lik kasa tatmin edici boyuta sahip. Saatte 2 farklı altın alaşımı tercih edilmiş. Saatin tam ortasında yer alan tourbillon üzerindeki ok saniyeleri işaret etmekle birlikte kadranla neredeyse bütünleşmiş akrep ve yelkovanın çok da hoş durmadığını ve gözleri yorduğunu söylemek mümkün.

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Yeni modelde Co-Axial kaçış mekanizmasına sahip Omega 2640 mekanizma tercih edilmiş. Elle kurulan mekanizmanın 72 saatlik güç rezervi oldukça tatmin edici olmakla birlikte güç rezervi kasa arkasında bulunan gösterge ile takip edilebiliyor.

Yeni modelin fotoğraflarına galerinden, videosuna ise yukarıdaki linkten erişebilirsiniz.

Yeni limitli De Ville Tourbillon modeli 175.300 CHF ile satışa sunuldu

https://www.omegawatches.com/watches/de-ville/tourbillon/the-master-chronometer-edition/product

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