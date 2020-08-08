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    Omega De Ville Tourbillon Master Chronometer modelini duyurdu

    Omega her ne kadar ikonik modeller üretse de bazen çizgisinin dışına çıkıp sanki ilk bakışa Bovet veya MB&F tarafından üretildiği düşünülen modeller de üretebiliyor.
    1 hf.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Omega De Ville Tourbillon Master Chronometer modelini duyurdu
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    Dünyaca ünlü Omega firması birçok klasik modele ev sahipliği yapmakla birlikte firmanın Speedmaster ve Seamaster gibi ikonik koleksiyonları birçok koleksiyoner için temel saatleri oluşturuyor.

    Firma her ne kadar ikonik modeller üretse de bazen çizgisinin dışına çıkıp sanki ilk bakışa Bovet veya MB&F tarafından üretildiği düşünülen modeller de üretebiliyor. Omega’nın yeni De Ville Tourbillon Master Chronometer modeli de bahsi geçen modellerden birisi.

    De Ville Tourbillon

    Omega De Ville Tourbillon Master Chronometer modelini duyurdu
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    Yeni model siyah kadranla ön plana çıkmakla birlikte 43 mm’lik kasa tatmin edici boyuta sahip. Saatte 2 farklı altın alaşımı tercih edilmiş. Saatin tam ortasında yer alan tourbillon üzerindeki ok saniyeleri işaret etmekle birlikte kadranla neredeyse bütünleşmiş akrep ve yelkovanın çok da hoş durmadığını ve gözleri yorduğunu söylemek mümkün.

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    Ayrıca Bkz. "Jaquet Droz Grande Seconde Off-Centered Chronograph modelini duyurdu"

    Yeni modelde Co-Axial kaçış mekanizmasına sahip Omega 2640 mekanizma tercih edilmiş. Elle kurulan mekanizmanın 72 saatlik güç rezervi oldukça tatmin edici olmakla birlikte güç rezervi kasa arkasında bulunan gösterge ile takip edilebiliyor.

    Yeni modelin fotoğraflarına galerinden, videosuna ise yukarıdaki linkten erişebilirsiniz.

    Yeni limitli De Ville Tourbillon modeli 175.300 CHF ile satışa sunuldu



    https://www.omegawatches.com/watches/de-ville/tourbillon/the-master-chronometer-edition/product Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    "... Firma her ne kadar ikonik modeller üretse de bazen çizgisinin dışına çıkıp sanki ilk bakışa Bovet veya MB&F tarafından üretildiği düşünülen modeller de ...
    Yorumu gör »     Xagdas
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gopc@ (Hasan A.) 1 hf.
    Saat bir hobidir. Eskiden zamanı öğrenmek için şimdi ise erkeğin takısı olarak kullanılır. Bin yılda geçse klasik saat üretimi devam eder.



    Klasik saat tutkusu gerçek bir saat kullanmamış birine anlatılamaz.
    Yanıtla +3
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 1 hf. editörün seçimi
    "... Firma her ne kadar ikonik modeller üretse de bazen çizgisinin dışına çıkıp sanki ilk bakışa Bovet veya MB&F tarafından üretildiği düşünülen modeller de üretebiliyor ..." Editör tam bir saat uzmanıymış :)
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    asderty (Cengiz ) 1 hf.
    Alt ve orta seviye saat firmaları sıkıntıya düşecektir bence de.



    Ama pahalı saat markalarına bişey olmaması mümkün.



    Çok parası olan insan nereye harcayacak ki? Ev, araba, kıyafet, mücevher, sevgili, uçak... Para bitmeyince bitmiyor bazılarında. 30 tane ferrari alıp binmeyen adamlar var. Reklamı olan pahalı şey zengine her türlü gider.
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    Navy Blue 1 hf.
    Çok ucuzmuş, 158.000 Eurocuk!
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    Okan Akgönül 1 hf.
    ilk quartz mekanizmayı üreten üreticiler bile halen geleneksel mekanik saatçiliğe devam ediyor. bu şirketler batacak iflas edecek kriz yaşayacak demek çok boş
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    militare 1 hf.
    1970lerde dijital saatler çıktığında birçok İsviçre saat üreticisi iflas etti. İleride mekanik saat üreticileri ciddi kriz yaşayacağını düşünüyorum.
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    swat882 (Swat882 ) 1 hf.
    Çok yakın zamanda yok olacak bu firmalar
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    darthserratus 1 hf.
    Pazar payı artan akıllı saatlerin karşısında mekanik saatlerin haberlerini görmek güzel tabi ama ülkemiz için biraz daha erişilebilir firmaların haberlerinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Donanımhaber okurlarının kaçı bu saatleri okuyup almaya karar verir? Oris, Longines, Seiko, Nomos, Christopher Ward... Şu haberi yapılan saatlere gelene kadar haberi yapılacak bir sürü erişilebilir marka var.
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