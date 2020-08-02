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    Jaquet Droz Grande Seconde Off-Centered Chronograph modelini duyurdu

    Jaquet-Droz, geçen sene oldukça başarı yakalayan Grande Seconde koleksiyonuna bir yenisini ekleyerek tek tuşlu otomatik kronograf modelini siyah onyx kadran ile piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Jaquet Droz Grande Seconde Off-Centered Chronograph modelini duyurdu
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    ''Automaton'' olarak adlandırılan ve modern bilgisayarların keşfinden önce dünya üzerindeki en karmaşık mekanizmalardan birini oluşturan, ilkel bilgisayarın temeli olduğu düşünülen mekanizmaların mucidi olan Jaquet-Droz, geçen sene oldukça başarı yakalayan Grande Seconde koleksiyonuna bir yenisini ekleyerek tek tuşlu otomatik kronograf modelini yeni siyah onyx kadran ile piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Gün geçtikçe gelişen horoloji dünyası birçok farklı komplikasyonu beraberinde getirmesine karşılık neredeyse hiç komplikasyon içermeyen Grande Seconde serisi, yeni tek tuşlu merkezi kronograflı modeliyle alıcıların karşısına çıkacak.

    Siyah güneş

    Jaquet Droz Grande Seconde Off-Centered Chronograph modelini duyurdu
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    Günümüzde oldukça kompleks mekanizmalar ve saatler geliştirilmesine karşılık yeni serinin çok fazla komplikasyon içermemesine rağmen oldukça şık ve iddialı durduğunu söylemek mümkün. Saat 6 ila 9 arasında yer alan kronograf göstergesi 30 dakikalık bir zaman dilimini ölçerken kronograf dakika ibresinin üzerindeki ucu kırmızı ibre retrograd yani geriye doğru hareketle ayın gününü gösteriyor.

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    Merkezde yer alan saniye ile kronograf saniyelerinin takibi yapılmakla birlikte saat saat 1 hizasında bulunan göstergeden takip edilebiliyor. Yeni modelde tercih edilen siyah onyx kadran ise oldukça şık.

    Kronograf özelliğinin başlaması, durdurulması ve sıfırlanması saat 4 hizasında bulunan buton ile yapılıyor. Yeni Grande Seconde Off-centered Chronograph Black Onyx modelinde otomatik JD26M5R kalibre tercih edilmiş. 40 saatlik rezerve sahip zembereğin güç süresinin ideal olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca 43 mm çapa sahip kasanın da kolda klasik görünümü koruyacağı aşikar.

    Ayrıca Bkz. "Zenith CHRONOMASTER REVIVAL MANUFACTURE EDITION satışa sunuldu"

    Yeni model 21,600 CHF ile satışa sunuldu.

    Saatin fotoğraflarına galeriden erişebilirsiniz. Horoloji dünyasındaki birçok ilkin mucidi, büyük usta Jaquet Droz'a derin saygıyla.



    https://www.jaquet-droz.com/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. (düzenlendi)
    Daha önce şu başlıkta; (Vacheron Constantin TRADITIONNELLE TOURBILLON CHRONOGRAPH modelini duyurdu) yaptığım yorumu tekrarlayayım;

    "Afedersiniz ama bu reklamın, pardon haberin hedef kitlesi kimdir?"

    Keza > 21,600 CHF = 165218 TL etmekte...
    2 Yanıt Yanıtla
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    Elektrikliarabasever 2 hf. BekirHan
    Ben demek isterdim ama hayallerimde valla her senede uzaklaşıyor :/
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    ailker (ilker ÇAKIR) 2 hf. BekirHan
    Ben
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