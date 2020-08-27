Breuget Tradition Seconde Rétrograde Boutique Edition modelini duyurdu

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Dünyaca ünlü Breguet firması 2005 yılından bu yana birçok modelinde, mekanizmanın doğrudan kadran etrafında izlenebildiği ve incelenebildiği, markanın artık ikonikleşmiş olan tasarımını tercih ediyor.

İlk kez 2015 yılında tanıtımı yapılan Tradition Seconde Rétrograde 7097 modelinde de benzer tasarımı tercih eden firma yeni Boutique Edition modelinde de aynı tasarımla çarkları, balansı ve hatta eşapmanı önden ve arkadan rahatça görebileceğimiz şekilde dizayn etti.

Louis Abraham Breguet

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Yeni modelde önceki modellerden farklı olarak saat 12 hizasındaki mavi işlemeli kadranda bulunan ve yine Breguet’in imzası olan içi boş ay içeren akrep ile yelkovandan saat ile dakika takibi yapılabilirken yine saat 10 hizasında bulunan retrograd ( geri akışlı ) göstergeden saniyeler takip edilebiliyor.

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Saat 4 hizasında bulunan balansın ise yine Louis Abraham Breguet’in 1790 yılında icat ettiği ‘’pare-chute’’ adı verilen ve balans direğini koruyan, bugünkü anti şok sistemlerinin atası olan sistemi içerdiği görülebiliyor.

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Modelde 505SR1, 50 saat güç rezervine sahip otomatik kalibre tercih edilmiş. Yeni modelin aynı eski modellerde olduğu gibi altından üretildiği belirtilmekle birlikte silikon pandül ile eşapmanın modele oldukça modern bir görünüm kazandırdığını söylemek mümkün.

40 mm beyaz altın kasa çapıyla koleksiyonerlerin beğenisine sürülen yeni model 32.700 Euro fiyatla satışa sunuldu.

https://www.watches-news.com/breguet/tradition-seconde-retrograde-7097-boutique-edition/

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