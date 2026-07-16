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    Türkiye'de 10 yıldır uygulanıyordu: ABD de kalıcı yaz saatine geçiyor

    ABD’de yılda iki kez saat değiştirme uygulamasını sona erdirecek kalıcı yaz saati tasarısını kabul edildi. Düzenleme yasalaşırsa ABD, Türkiye'nin modeline geçmiş olacak.

    Türkiye 10 yıldır bu modelde: ABD de kalıcı yaz saatine geçiyor Tam Boyutta Gör

    ABD'de yılda iki kez saatlerin ileri ve geri alınmasına son verecek düzenleme Temsilciler Meclisi'nden geçti. Kalıcı yaz saati uygulamasını öngören Sunshine Protection Act, şimdi Senato'nun onayını bekliyor. Düzenleme yasalaşırsa ABD, 2016'dan bu yana aynı sistemi uygulayan Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerle benzer bir modele geçmiş olacak.

    Temsilciler Meclisi'nden güçlü destek aldı

    ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın destek verdiği Sunshine Protection Act isimli yasa tasarısını 308'e karşı 117 oyla kabul etti. Düzenleme yürürlüğe girerse ülkede mart ile kasım ayları arasında kullanılan yaz saati kalıcı hale gelecek ve vatandaşlar artık her yıl ilkbahar ve sonbaharda saatlerini değiştirmek zorunda kalmayacak.

    Tasarı, yürürlüğe girmeden önce farklı bir karar almayan eyaletler için geçerli olacak. Başkan Donald Trump da düzenlemeye açık destek verdi. Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, yasa tasarısının kabul edilmesi için yoğun çaba göstereceğini belirten Trump, yılda iki kez saat değiştirmenin gereksiz maliyet ve iş yükü oluşturduğunu savundu.

    İtirazlar da Türkiye ile aynı

    Temsilciler Meclisi'nden geniş destekle geçen tasarının Senato'da aynı hızla ilerlemesi beklenmiyor. Benzer bir düzenleme geçen yıl da Senato'da gündeme gelmiş ancak Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'un itirazı nedeniyle ilerleyememişti.

    Cotton, kalıcı yaz saatinin özellikle kış aylarında bazı bölgelerde güneşin sabah 09.00'dan sonra doğmasına neden olabileceğini, bunun da öğrenciler ve işe gidenler için karanlıkta yapılan sabah yolculuklarını artırarak güvenlik riski oluşturabileceğini savunuyor.

    Öte yandan ABD'de saatlerin yılda iki kez değiştirilmesi uzun süredir tartışma konusu. Anketlere göre Amerikalıların büyük bölümü mevcut uygulamadan memnun değil. Bununla birlikte yerine hangi sistemin gelmesi gerektiği konusunda da ortak görüş bulunmuyor.

    Ülke, 1974 yılında petrol krizi sırasında enerji tasarrufu amacıyla kalıcı yaz saatini kısa süreliğine uygulamaya almıştı. Ancak kış aylarında insanların okula ve işe karanlıkta gitmek zorunda kalması nedeniyle uygulama bir yıldan kısa süre içinde kaldırılmıştı.

    Bugüne kadar çok sayıda eyalet saat değişikliğini tamamen kaldırmaya yönelik düzenlemeleri değerlendirdi. 19 eyalet, Kongre'nin onay vermesi halinde yıl boyunca yaz saatini uygulayabilecek yasal düzenlemeleri kabul etmiş durumda.

    Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır uygulanıyor

    ABD'nin kalıcı hale getirmeyi tartıştığı sistem, Türkiye'de 2016 yılından bu yana kesintisiz uygulanıyor. Türkiye, gün ışığından daha fazla yararlanılması ve enerji verimliliğinin artırılması gerekçesiyle kış saati uygulamasını kaldırmış ve yıl boyunca yaz saati koordinatını kullanmaya başlamıştı.

    Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Fas, Ürdün ve Suriye de kalıcı yaz saati uygularken Rusya, İzlanda ve Azerbaycan gibi ülkeler ise saat değişimini tamamen kaldırıp kalıcı kış (standart) saatinde karar kıldı. ABD'de yasa tasarısının Senato'dan da geçmesi halinde ülke, bu modeli benimseyen ülkeler arasına katılacak.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 21 saat önce

    Aman dikkat

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