    Meta, yapay zeka odaklı akıllı saatini bu yıl tanıtmayı planlıyor

    Meta, sağlık ve yapay zeka özellikli yeni Malibu 2 akıllı saatini bu yıl piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu cihaz, Ray-Ban Display gözlüklerinin kontrolünü de üstlenebilir.

    Meta, yapay zeka odaklı akıllı saatini bu yıl tanıtmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre Meta, teknik zorluklar ve maliyet düşürme önlemleri nedeniyle 2022’de iptal ettiği akıllı saat projesine geri dönüyor. Yeni bilgilere göre şirket, sağlık takibi ve yapay zeka özellikleriyle donatılmış akıllı saatini bu yıl piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihaz, “Malibu 2” kod adıyla geliştiriliyor ve ertelenen Phoenix kod adlı karma gerçeklik gözlüklerinden önce kullanıcılarla buluşacak.

    Meta’dan akıllı saat geliyor

    Malibu 2’nin piyasaya sürülmesi Apple ile doğrudan rekabet anlamına geliyor. Apple’ın Meta'nın gözlük serisine rakip olabilecek ve gelecek yıl piyasaya sürülebilecek bir akıllı gözlük üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Meta aynı zamanda akıllı saat segmentinde ayrıca Google, Garmin, Samsung ve Fitbit gibi markalarla da rekabete girişmiş olacak.

    Akıllı saatin yanı sıra Meta, geçtiğimiz yıl tanıttığı ve ses getiren Ray-Ban Display akıllı gözlüklerinin güncellenmiş bir versiyonunu da piyasaya sürmeyi planlıyor. Hatırlanacağı üzere şirket, bu gözlüklerin “benzeri görülmemiş talep ve sınırlı stok” nedeniyle uluslararası lansmanını askıya almak zorunda kalmıştı. Kullanıcılar bu gözlüğü kullanabilmek için özel bir EMG bileklik kullanılıyordu. Olası bir akıllı saat bu işlevi üstlenerek kullanıcı deneyimini bütünleşik hale getirebilir.

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    vay be gayet iyi

