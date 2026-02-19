Meta, yapay zeka odaklı akıllı saatini bu yıl tanıtmayı planlıyor

Meta’dan akıllı saat geliyor
Malibu 2’nin piyasaya sürülmesi Apple ile doğrudan rekabet anlamına geliyor. Apple’ın Meta'nın gözlük serisine rakip olabilecek ve gelecek yıl piyasaya sürülebilecek bir akıllı gözlük üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Meta aynı zamanda akıllı saat segmentinde ayrıca Google, Garmin, Samsung ve Fitbit gibi markalarla da rekabete girişmiş olacak.
Akıllı saatin yanı sıra Meta, geçtiğimiz yıl tanıttığı ve ses getiren Ray-Ban Display akıllı gözlüklerinin güncellenmiş bir versiyonunu da piyasaya sürmeyi planlıyor. Hatırlanacağı üzere şirket, bu gözlüklerin "benzeri görülmemiş talep ve sınırlı stok" nedeniyle uluslararası lansmanını askıya almak zorunda kalmıştı. Kullanıcılar bu gözlüğü kullanabilmek için özel bir EMG bileklik kullanılıyordu. Olası bir akıllı saat bu işlevi üstlenerek kullanıcı deneyimini bütünleşik hale getirebilir.
vay be gayet iyi