Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre Meta, teknik zorluklar ve maliyet düşürme önlemleri nedeniyle 2022’de iptal ettiği akıllı saat projesine geri dönüyor. Yeni bilgilere göre şirket, sağlık takibi ve yapay zeka özellikleriyle donatılmış akıllı saatini bu yıl piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihaz, “Malibu 2” kod adıyla geliştiriliyor ve ertelenen Phoenix kod adlı karma gerçeklik gözlüklerinden önce kullanıcılarla buluşacak.

Meta’dan akıllı saat geliyor

Malibu 2’nin piyasaya sürülmesi Apple ile doğrudan rekabet anlamına geliyor. Apple’ın Meta'nın gözlük serisine rakip olabilecek ve gelecek yıl piyasaya sürülebilecek bir akıllı gözlük üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Meta aynı zamanda akıllı saat segmentinde ayrıca Google, Garmin, Samsung ve Fitbit gibi markalarla da rekabete girişmiş olacak.

Reebok Rush tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 21 sa. önce eklendi

Akıllı saatin yanı sıra Meta, geçtiğimiz yıl tanıttığı ve ses getiren Ray-Ban Display akıllı gözlüklerinin güncellenmiş bir versiyonunu da piyasaya sürmeyi planlıyor. Hatırlanacağı üzere şirket, bu gözlüklerin “benzeri görülmemiş talep ve sınırlı stok” nedeniyle uluslararası lansmanını askıya almak zorunda kalmıştı. Kullanıcılar bu gözlüğü kullanabilmek için özel bir EMG bileklik kullanılıyordu. Olası bir akıllı saat bu işlevi üstlenerek kullanıcı deneyimini bütünleşik hale getirebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Meta, yapay zeka odaklı akıllı saatini bu yıl tanıtmayı planlıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: