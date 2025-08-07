Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Önce AB şimdi Japonya: iOS için WebKit zorunluluğu kalkıyor

    Apple'ın iOS üzerindeki tarayıcı motoru tekeline bir darbe de Japonya'dan geldi. Ülkede yayınlanan yeni düzenleme, 2025 sonunda WebKit zorunluluğunu sona erdirecek.

    Önce AB şimdi Japonya: iOS için WebKit zorunluluğu kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iOS üzerindeki web tarayıcısı kontrolü, AB'nin ardından şimdi de Japonya'da kısıtlanıyor. Japonya hükumeti, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe koyduğu yeni düzenlemeyle Apple'a açık şekilde mesaj verdi. Yeni yönergeye göre, Apple'ın iOS platformunda üçüncü taraf tarayıcı motorlarının kullanılmasına Aralık 2025'e kadar izin vermesi gerekiyor.

    iOS için WebKit zorunluluğu kalkıyor

    Kaçıranlar için Bugüne kadar iOS'teki tüm tarayıcılar, Apple'ın kendi motoru olan WebKit'i kullanmak zorundaydı. Bu durum düzenleyici kurumlara göre, rakip tarayıcıların hem performansını hem de işlevselliğini ciddi şekilde kısıtladı. Yeni değişiklik ise, kısa süre önce Japonya'da kabul edilen Akıllı Telefon Yasası'nın bir parçası olarak geliyor ve Apple'ın App Store politikalarının engellediği rekabet ortamını yeniden şekillendirmiş olacak.

    Yeni yasa aynı zamanda tarayıcı geliştiricilerine sistem API'lerine tam erişim garantisi sunuyor. Apple, dilerse alternatif API'ler sunabilecek ancak bu API'lerin Safari'deki ya da WebKit'teki muadillerinden anlamlı şekilde daha zayıf olmaması gerekiyor. Bu madde, Avrupa Birliği'nin DMA yasasındaki benzer kurallarla örtüşse de, performans standartları konusunda daha net ifadeler belirtilmiş.

    Buna ek olarak, Japonya'daki yeni kurallar kullanıcıların cihazı ilk kurduğunda veya bir web tarayıcı uygulamasını ilk kez çalıştırdığında, seçim yapabileceği bir tarayıcı ekranının zorunlu olmasını da şart koşuyor. Apple'dan konu hakkında henüz bir yanıt paylaşılmadı. Ancak Open Web Advocacy'ye göre 2026, iOS platformunda web tarayıcıları için gerçek bir rekabetin başladığı yıl olabilir. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli markadan tartışmalı çarpışma testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiat doblo airbag arızası kılavuza bakın youtube 3 ay ücretsiz kod peugeot 308 nasıl araba ssangyong actyon 4x4 yorumlar fluence otomatik şanzıman

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25+
    Samsung Galaxy S25+
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum