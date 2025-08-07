Önce AB şimdi Japonya: iOS için WebKit zorunluluğu kalkıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın iOS üzerindeki web tarayıcısı kontrolü, AB'nin ardından şimdi de Japonya'da kısıtlanıyor. Japonya hükumeti, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe koyduğu yeni düzenlemeyle Apple'a açık şekilde mesaj verdi. Yeni yönergeye göre, Apple'ın iOS platformunda üçüncü taraf tarayıcı motorlarının kullanılmasına Aralık 2025'e kadar izin vermesi gerekiyor.

iOS için WebKit zorunluluğu kalkıyor

Kaçıranlar için Bugüne kadar iOS'teki tüm tarayıcılar, Apple'ın kendi motoru olan WebKit'i kullanmak zorundaydı. Bu durum düzenleyici kurumlara göre, rakip tarayıcıların hem performansını hem de işlevselliğini ciddi şekilde kısıtladı. Yeni değişiklik ise, kısa süre önce Japonya'da kabul edilen Akıllı Telefon Yasası'nın bir parçası olarak geliyor ve Apple'ın App Store politikalarının engellediği rekabet ortamını yeniden şekillendirmiş olacak.

Yeni yasa aynı zamanda tarayıcı geliştiricilerine sistem API'lerine tam erişim garantisi sunuyor. Apple, dilerse alternatif API'ler sunabilecek ancak bu API'lerin Safari'deki ya da WebKit'teki muadillerinden anlamlı şekilde daha zayıf olmaması gerekiyor. Bu madde, Avrupa Birliği'nin DMA yasasındaki benzer kurallarla örtüşse de, performans standartları konusunda daha net ifadeler belirtilmiş.

Buna ek olarak, Japonya'daki yeni kurallar kullanıcıların cihazı ilk kurduğunda veya bir web tarayıcı uygulamasını ilk kez çalıştırdığında, seçim yapabileceği bir tarayıcı ekranının zorunlu olmasını da şart koşuyor. Apple'dan konu hakkında henüz bir yanıt paylaşılmadı. Ancak Open Web Advocacy'ye göre 2026, iOS platformunda web tarayıcıları için gerçek bir rekabetin başladığı yıl olabilir.

