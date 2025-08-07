Önce AB şimdi Japonya: iOS için WebKit zorunluluğu kalkıyor

iOS için WebKit zorunluluğu kalkıyor
Kaçıranlar için Bugüne kadar iOS'teki tüm tarayıcılar, Apple'ın kendi motoru olan WebKit'i kullanmak zorundaydı. Bu durum düzenleyici kurumlara göre, rakip tarayıcıların hem performansını hem de işlevselliğini ciddi şekilde kısıtladı. Yeni değişiklik ise, kısa süre önce Japonya'da kabul edilen Akıllı Telefon Yasası'nın bir parçası olarak geliyor ve Apple'ın App Store politikalarının engellediği rekabet ortamını yeniden şekillendirmiş olacak.
Yeni yasa aynı zamanda tarayıcı geliştiricilerine sistem API'lerine tam erişim garantisi sunuyor. Apple, dilerse alternatif API'ler sunabilecek ancak bu API'lerin Safari'deki ya da WebKit'teki muadillerinden anlamlı şekilde daha zayıf olmaması gerekiyor. Bu madde, Avrupa Birliği'nin DMA yasasındaki benzer kurallarla örtüşse de, performans standartları konusunda daha net ifadeler belirtilmiş.
Buna ek olarak, Japonya'daki yeni kurallar kullanıcıların cihazı ilk kurduğunda veya bir web tarayıcı uygulamasını ilk kez çalıştırdığında, seçim yapabileceği bir tarayıcı ekranının zorunlu olmasını da şart koşuyor. Apple'dan konu hakkında henüz bir yanıt paylaşılmadı. Ancak Open Web Advocacy'ye göre 2026, iOS platformunda web tarayıcıları için gerçek bir rekabetin başladığı yıl olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: