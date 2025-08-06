iPhone'da iOS 18.5 dönemi sona erdi: Geri dönüş artık yok

Apple sürüm düşürmeyi engelledi
Kaçıranlar için iOS'ta imzalama işlemi, indirilen yazılımın Apple sunucuları tarafından doğrulanması anlamına geliyor. Şirket, bir sürümün imzasını durdurduğunda, ilgili yazılım artık iPhone cihazlara yüklenemiyor. Bu da sürüm düşürme veya eski bir versiyona geri dönme ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyor.
Apple genellikle yeni bir güncellemenin ardından yaklaşık bir hafta içinde önceki sürümün imzalama desteğini kesiyor. Bu politika, cihazların daha güvenli kalmasını sağlamayı hedefliyor. iOS 18.6 da bu anlayışın bir parçası olarak dağıtıma çıkmıştı ve 20'den fazla güvenlik açığını ortadan kaldırmayı amaçlıyordu.
Bildiğiniz gibi Apple, WWDC 25 etkinliğinde teknoloji dünyasını heyecanlandıran iOS 26 sürümünü tanıttı. Halihazırda herkese açık beta süreci başlamışken, genel sürümün çok yakında hazır olması bekleniyor. Bu kapsamda iOS 26, Apple'ın geleneksel takvimine uygun olarak, yeni iPhone 17 serisinin tanıtılacağı Eylül 2025'te yayınlanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: