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    Anlık Bildirim

    iPhone'da iOS 18.5 dönemi sona erdi: Geri dönüş artık yok

    Apple, iOS 18.6'nın yayınlanmasının ardından iOS 18.5'i imzalamayı durdurdu. Bu kararla birlikte iPhone kullanıcılarının eski sürüme dönüş imkanı da kalktı. İşte detaylar...

    iPhone'da iOS 18.5 dönemi sona erdi: Geri dönüş artık yok Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone kullanıcılarını bir kez daha güncel yazılıma yönlendiren yeni bir adım attı. Geçtiğimiz günlerde dağıtıma sunulan iOS 18.6 sürümünün ardından, şirket iOS 18.5 için imzalama desteğini durdurdu. Böylece kullanıcılar artık eski sürüme dönüş yapamayacak.

    Apple sürüm düşürmeyi engelledi

    Kaçıranlar için iOS'ta imzalama işlemi, indirilen yazılımın Apple sunucuları tarafından doğrulanması anlamına geliyor. Şirket, bir sürümün imzasını durdurduğunda, ilgili yazılım artık iPhone cihazlara yüklenemiyor. Bu da sürüm düşürme veya eski bir versiyona geri dönme ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyor.

    Apple genellikle yeni bir güncellemenin ardından yaklaşık bir hafta içinde önceki sürümün imzalama desteğini kesiyor. Bu politika, cihazların daha güvenli kalmasını sağlamayı hedefliyor. iOS 18.6 da bu anlayışın bir parçası olarak dağıtıma çıkmıştı ve 20'den fazla güvenlik açığını ortadan kaldırmayı amaçlıyordu.

    Bildiğiniz gibi Apple, WWDC 25 etkinliğinde teknoloji dünyasını heyecanlandıran iOS 26 sürümünü tanıttı. Halihazırda herkese açık beta süreci başlamışken, genel sürümün çok yakında hazır olması bekleniyor. Bu kapsamda iOS 26, Apple'ın geleneksel takvimine uygun olarak, yeni iPhone 17 serisinin tanıtılacağı Eylül 2025'te yayınlanacak.

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