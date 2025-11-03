Giriş
    Apple'ın planları değişti: Yeni Siri, Google'dan destek alacak

    Apple Intelligence ekosistemi için hazırlanan yeni Siri, 2026'da kullanıcılarla buluşacak. Bloomberg'e göre Apple, sesli asistanın altyapısında Google'ın Gemini modelinden yararlanacak.

    Apple'ın planları değişti: Yeni Siri, Google’dan destek alacak Tam Boyutta Gör
    Apple, Apple Intelligence platformu ve yeni nesil Siri için çalışmalarını sürdürüyor. Apple CEO’su Tim Cook, üçüncü çeyrek 2025 mali sonuçları toplantısında yaptığı açıklamada, yenilenen Siri'nin 2026 baharında iOS 26.4 güncellemesiyle kullanıma sunulacağını açıklamıştı. Son olarak Bloomberg'den Mark Gurman, yenilenen Siri hakkında bazı yeni detaylar paylaştı. 

    Google'dan destek alacak

    Mark Gurman'ın "Power On" bülteninde paylaştığı yeni bilgilere göre, Apple'ın yeni Siri sürümü Google'ın Gemini yapay zeka modeli üzerine inşa edilecek. Şirketin, özel olarak eğitilmiş Gemini tabanlı bir modeli kendi Private Cloud Compute altyapısında çalıştırmak üzere Google'a ödeme yaptığı söyleniyor.

    Dolayısıyla bu model, Siri'nin Google hizmetlerini doğrudan içermeden, yalnızca arka planda Gemini tabanlı bir işlem gücünden faydalanmasını sağlayacak. Kaçıranlar için Siri'nin yeni sürümü, AI destekli web arama özelliğini de beraberinde getiriyor. Bu sayede kullanıcılar, internet üzerinden doğal dilde arama yaparak daha bağlamsal ve hızlı sonuçlara ulaşabilecek.

    Gurman ise, "Kullanıcıların bunu benimseyip benimsemeyeceği veya Siri’nin eski algısını tersine çevirebileceği" konusunda temkinli bir yaklaşıma sahip. Şu an için yenilenen Siri'nin 2026 baharında iOS 26.4 güncellemesiyle sunulması bekleniyor.

    Tim Cook'a göre yeni Siri yalnızca bir sesli asistan değil, kullanıcı alışkanlıklarını anlayan, uygulamalar arasında bağlam kurabilen ve cihazlar arası etkileşimi güçlendiren bir yapay zeka altyapısının ilk halkası olacak. Apple, 2026 yılı itibarıyla bu dönüşümü tamamlayarak Siri markasını yeniden konumlandırmayı hedefliyor.

