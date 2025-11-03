Apple'ın planları değişti: Yeni Siri, Google'dan destek alacak

Google'dan destek alacak
Mark Gurman'ın "Power On" bülteninde paylaştığı yeni bilgilere göre, Apple'ın yeni Siri sürümü Google'ın Gemini yapay zeka modeli üzerine inşa edilecek. Şirketin, özel olarak eğitilmiş Gemini tabanlı bir modeli kendi Private Cloud Compute altyapısında çalıştırmak üzere Google'a ödeme yaptığı söyleniyor.
Dolayısıyla bu model, Siri'nin Google hizmetlerini doğrudan içermeden, yalnızca arka planda Gemini tabanlı bir işlem gücünden faydalanmasını sağlayacak. Kaçıranlar için Siri'nin yeni sürümü, AI destekli web arama özelliğini de beraberinde getiriyor. Bu sayede kullanıcılar, internet üzerinden doğal dilde arama yaparak daha bağlamsal ve hızlı sonuçlara ulaşabilecek.
Gurman ise, "Kullanıcıların bunu benimseyip benimsemeyeceği veya Siri’nin eski algısını tersine çevirebileceği" konusunda temkinli bir yaklaşıma sahip. Şu an için yenilenen Siri'nin 2026 baharında iOS 26.4 güncellemesiyle sunulması bekleniyor.
Tim Cook'a göre yeni Siri yalnızca bir sesli asistan değil, kullanıcı alışkanlıklarını anlayan, uygulamalar arasında bağlam kurabilen ve cihazlar arası etkileşimi güçlendiren bir yapay zeka altyapısının ilk halkası olacak. Apple, 2026 yılı itibarıyla bu dönüşümü tamamlayarak Siri markasını yeniden konumlandırmayı hedefliyor.
