Samsung One UI 5, daha kişisel deneyim sunacak: İşte öne çıkan özellikler

Kullanıcıların duvar kağıdı, saat yüzü ve renk paletlerini özelleştirmelerine izin veren yeniden tasarlanmış kilit ekranı ile geliyor. Kilit ekranına kısa video yerleştirilmesine izin veren video duvar kağıdı seçeneği de mevcut.
One UI 5 öne çıkan özellikler
Bixby Text Call özelliği ile kullanıcılar, telefon aramalarına mesajla yanıt verebiliyor. Bixby, yazıyı sese dönüştürüyor, doğrudan hattın diğer ucundaki kişiyle paylaşıyor ve arayan kişinin sesini yazıyı çevirerek ne söylediğini size gösteriyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar konserler gibi gürültülü ortamlarda iletişimi daha kolay sağlayacak. Bixby Text Call, şu anda İngilizce dilde bile destek vermiyor; 2023’ün başlarında kullanıma sunulacağı söylendi.
Akıllı telefona bağlı tüm cihazların kontrolü yeni Bağlı cihazlar menüsünden sağlanabiliyor. Quick Share, Smart View, Samsung DeX gibi diğer cihazlarla çalışan tüm özelliklere buradan erişilebiliyor. Buds kulaklıklar için cihazlar arası otomatik geçişe imkan veren menüye daha rahat erişilebiliyor.
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