Samsung One UI 5, daha kişisel deneyim sunacak: İşte öne çıkan özellikler

Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5’i tanıttı. Geliştirici etkinliği sonrası, One UI 5 yenilikler, öne çıkan özellikler daha detaylı paylaşıldı. One UI 5.0 güncellemesi kişiye özel deneyim sunacak.