Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung One UI 5, daha kişisel deneyim sunacak: İşte öne çıkan özellikler

    Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5’i tanıttı. Geliştirici etkinliği sonrası, One UI 5 yenilikler, öne çıkan özellikler daha detaylı paylaşıldı. One UI 5.0 güncellemesi kişiye özel deneyim sunacak.
    Oy Ver
    one ui 5 yenilikler
    Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Samsung Geliştirici Konferansı’nda One UI 5.0 tanıtıldı. İlk olarak Galaxy S22, Z Flip 4 ve Z Fold4 gibi üst seviye Samsung telefonlara sunulacak Android 13 güncellemesi ile gelecek en son özelliklere ilişkin tüm detaylar paylaşıldı.

    Kullanıcıların duvar kağıdı, saat yüzü ve renk paletlerini özelleştirmelerine izin veren yeniden tasarlanmış kilit ekranı ile geliyor. Kilit ekranına kısa video yerleştirilmesine izin veren video duvar kağıdı seçeneği de mevcut.

    One UI 5 öne çıkan özellikler

    samsung one ui 5 modlar Tam Boyutta Gör
    Samsung, kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına göre öneriler sunan widget’lar (araç takımları) ve uygulamalar için yeni akıllı öneriler sunuyor. One UI 5 rutinleri, otomasyonları başlatmaya yardımcı olan yeni onay seçenekleri sunuyor. Modlar, kullanıcıların günün farklı zamanları için özel ayarlar ve uygulama özellikleri programlamalarına olanak tanıyan yeni bir özellik.

    Bixby Text Call özelliği ile kullanıcılar, telefon aramalarına mesajla yanıt verebiliyor. Bixby, yazıyı sese dönüştürüyor, doğrudan hattın diğer ucundaki kişiyle paylaşıyor ve arayan kişinin sesini yazıyı çevirerek ne söylediğini size gösteriyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar konserler gibi gürültülü ortamlarda iletişimi daha kolay sağlayacak. Bixby Text Call, şu anda İngilizce dilde bile destek vermiyor; 2023’ün başlarında kullanıma sunulacağı söylendi.

    Akıllı telefona bağlı tüm cihazların kontrolü yeni Bağlı cihazlar menüsünden sağlanabiliyor. Quick Share, Smart View, Samsung DeX gibi diğer cihazlarla çalışan tüm özelliklere buradan erişilebiliyor. Buds kulaklıklar için cihazlar arası otomatik geçişe imkan veren menüye daha rahat erişilebiliyor.

    samsung one ui 5.0 Tam Boyutta Gör
    One UI 5, güvenlik ve gizlilik noktasında da geliştirmeler sunuyor. Kullanıcılar, cihazlarının güvenliğine hızlı bir şekilde göz atabiliyor, duruma bağlı olarak öneriler ve uyarılar alabiliyor. Kredi kartı, banka kartı numarası, ehliyet, pasaport, gibi hassas bilgiler içeren bir fotoğraf paylaşıldığında paylaşım panelinde kullanıcıyı uyaran bir bildirim çıkıyor. Son olarak, Samsung Galeri uygulaması artık fotoğraflardaki metinleri kopyalamanıza izin veriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Windows Not Defteri'nde Doom

    R
    rayonrx 3 saat önce

    https://www.btcminer.gold/20944719 BTCMiner, Bedava ve yatırımsız BTC

    Profil resmi
    slamdunk393 1 gün önce

    şu araba için ölmeye hazırım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız