Samsung One UI 5, daha kişisel deneyim sunacak: İşte öne çıkan özellikler

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Samsung Geliştirici Konferansı’nda One UI 5.0 tanıtıldı. İlk olarak Galaxy S22, Z Flip 4 ve Z Fold4 gibi üst seviye Samsung telefonlara sunulacak Android 13 güncellemesi ile gelecek en son özelliklere ilişkin tüm detaylar paylaşıldı.

Kullanıcıların duvar kağıdı, saat yüzü ve renk paletlerini özelleştirmelerine izin veren yeniden tasarlanmış kilit ekranı ile geliyor. Kilit ekranına kısa video yerleştirilmesine izin veren video duvar kağıdı seçeneği de mevcut.

Samsung’dan blockchain destekli güvenlik sistemi: Knox Matrix 1 gün önce eklendi

One UI 5 öne çıkan özellikler

Tam Boyutta Gör Samsung, kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına göre öneriler sunan widget’lar (araç takımları) ve uygulamalar için yeni akıllı öneriler sunuyor. One UI 5 rutinleri, otomasyonları başlatmaya yardımcı olan yeni onay seçenekleri sunuyor. Modlar, kullanıcıların günün farklı zamanları için özel ayarlar ve uygulama özellikleri programlamalarına olanak tanıyan yeni bir özellik.

Bixby Text Call özelliği ile kullanıcılar, telefon aramalarına mesajla yanıt verebiliyor. Bixby, yazıyı sese dönüştürüyor, doğrudan hattın diğer ucundaki kişiyle paylaşıyor ve arayan kişinin sesini yazıyı çevirerek ne söylediğini size gösteriyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar konserler gibi gürültülü ortamlarda iletişimi daha kolay sağlayacak. Bixby Text Call, şu anda İngilizce dilde bile destek vermiyor; 2023’ün başlarında kullanıma sunulacağı söylendi.

Akıllı telefona bağlı tüm cihazların kontrolü yeni Bağlı cihazlar menüsünden sağlanabiliyor. Quick Share, Smart View, Samsung DeX gibi diğer cihazlarla çalışan tüm özelliklere buradan erişilebiliyor. Buds kulaklıklar için cihazlar arası otomatik geçişe imkan veren menüye daha rahat erişilebiliyor.

Tam Boyutta Gör One UI 5, güvenlik ve gizlilik noktasında da geliştirmeler sunuyor. Kullanıcılar, cihazlarının güvenliğine hızlı bir şekilde göz atabiliyor, duruma bağlı olarak öneriler ve uyarılar alabiliyor. Kredi kartı, banka kartı numarası, ehliyet, pasaport, gibi hassas bilgiler içeren bir fotoğraf paylaşıldığında paylaşım panelinde kullanıcıyı uyaran bir bildirim çıkıyor. Son olarak, Samsung Galeri uygulaması artık fotoğraflardaki metinleri kopyalamanıza izin veriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

One UI 5 yenilikler, öne çıkan özellikler neler?