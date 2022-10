Android 13 tabanlı One UI 5.0 tanıtıldı: İşte güncelleme alacak Samsung telefonlar

Tam Boyutta Gör Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bugün düzenlenen Samsung Developer Conference (SDC) 2022 etkinliğinde Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini duyurdu. Yeni kişiselleştirme seçenekleri ve işlevsel özellikler getirecek yeni güncelleme neler sunuyor? işte detaylar.

İstiflenebilir Widget'lar ve yeni bildirim paneli

Düzenlenen etkinlikte Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0’ın özel olarak oluşturulmuş Modlar ve Rutinler ile daha kişiselleştirilmiş deneyimler sunacağını söyledi. Bununla birlikte kullanıcılar artık, telefonlar, Galaxy Watch ve diğer One UI 5.0 cihazlarda birden fazla görsel görüntüleyen yeni bir Dinamik Kilit ekranına kavuşacak.

Güney Koreli dev, daha büyük uygulama simgeleri ve iki bildirim arasındaki artırılmış boşluk ile bildirimler panelini de yeniliyor. Ayrıca arayüzde gerçekleştirilen değişiklikler bu kadarla da sınırlı değil. One UI 5.0, One UI 4.0 ile karşımıza çıkan Smart Widget desteğini daha da geliştiriyor.

istiflenmiş Widget'lar için kullanıcıların yeni bir widget'ı mevcut bir widget'ın üzerine sürükleyip bırakması yeterli olacak.

Çoklu görev seçeneği artık daha işlevsel

Samsung, One UI 5.0 ile Akıllı Wi-Fi özelliğini de tanıttı. Yeni özellik, kullanıcılara çevrelerindeki kablosuz ağlar hakkında derinlemesine bilgiler sunulmasını sağlayacak.

One UI 5.0, sürükle bırak olanağı ile ekranın üst veya alt yarısında daha fazla çoklu görev seçeneği ile birlikte geliyor.

Android 13 tabanlı yeni güncelleme, arttırılan performans ve güvenliğin yanı sıra yenilenen animasyonlar, işletim sisteminden bağımsız uygulamada dil değiştirme ve uygulamalar için özelleştirilebilir bildirim seçenekleri ile kullanım deneyimini bir üst noktaya taşımayı hedefliyor.

Yapılan resmi açıklamaya göre Android 13 tabanlı One UI 5.0, Ekim ayı sonuna kadar Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra modelleri için paylaşılacak. Teknoloji devi tarafından şu an için resmi bir güncelleme takvimi paylaşılmamış olsa da, One UI 5.0'ın önümüzdeki süreç içerisinde diğer Samsung cihazlara sunulması bekleniyor.

One UI 5.0 alması beklenen Samsung cihazlar

Samsung Galaxy S22 5G

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Samsung Galaxy S22+ 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Tab S7+

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 4

