Android 13 tabanlı One UI 5.0 tanıtıldı: İşte güncelleme alacak Samsung telefonlar

- İstiflenebilir Widget'lar ve yeni bildirim paneli
- Çoklu görev seçeneği artık daha işlevsel
- One UI 5.0 alması beklenen Samsung cihazlar
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İstiflenebilir Widget'lar ve yeni bildirim paneli
Düzenlenen etkinlikte Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0’ın özel olarak oluşturulmuş Modlar ve Rutinler ile daha kişiselleştirilmiş deneyimler sunacağını söyledi. Bununla birlikte kullanıcılar artık, telefonlar, Galaxy Watch ve diğer One UI 5.0 cihazlarda birden fazla görsel görüntüleyen yeni bir Dinamik Kilit ekranına kavuşacak.
Güney Koreli dev, daha büyük uygulama simgeleri ve iki bildirim arasındaki artırılmış boşluk ile bildirimler panelini de yeniliyor. Ayrıca arayüzde gerçekleştirilen değişiklikler bu kadarla da sınırlı değil. One UI 5.0, One UI 4.0 ile karşımıza çıkan Smart Widget desteğini daha da geliştiriyor.
Çoklu görev seçeneği artık daha işlevsel
Samsung, One UI 5.0 ile Akıllı Wi-Fi özelliğini de tanıttı. Yeni özellik, kullanıcılara çevrelerindeki kablosuz ağlar hakkında derinlemesine bilgiler sunulmasını sağlayacak.
Android 13 tabanlı yeni güncelleme, arttırılan performans ve güvenliğin yanı sıra yenilenen animasyonlar, işletim sisteminden bağımsız uygulamada dil değiştirme ve uygulamalar için özelleştirilebilir bildirim seçenekleri ile kullanım deneyimini bir üst noktaya taşımayı hedefliyor.
Yapılan resmi açıklamaya göre Android 13 tabanlı One UI 5.0, Ekim ayı sonuna kadar Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra modelleri için paylaşılacak. Teknoloji devi tarafından şu an için resmi bir güncelleme takvimi paylaşılmamış olsa da, One UI 5.0'ın önümüzdeki süreç içerisinde diğer Samsung cihazlara sunulması bekleniyor.
One UI 5.0 alması beklenen Samsung cihazlar
- Samsung Galaxy S22 5G
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
- Samsung Galaxy S22+ 5G
- Samsung Galaxy S21 FE 5G
- Samsung Galaxy S21 5G
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
- Samsung Galaxy S21+ 5G
- Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
- Samsung Galaxy S20 FE 5G
- Samsung Galaxy S20
- Samsung Galaxy S20+
- Samsung Galaxy S10 Lite
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Samsung Galaxy Note 20
- Samsung Galaxy Note 10 Lite
- Samsung Galaxy Z Flip
- Samsung Galaxy Z Flip 3
- Samsung Galaxy Z Fold 3
- Samsung Galaxy Z Fold 2
- Samsung Galaxy A53 5G
- Samsung Galaxy A73 5G
- Samsung Galaxy A33 5G
- Samsung Galaxy A52s 5G
- Samsung Galaxy A72
- Samsung Galaxy A52
- Samsung Galaxy A71
- Samsung Galaxy A51
- Samsung Galaxy A23 5G
- Samsung Galaxy A13
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- Samsung Galaxy Tab S7
- Samsung Galaxy Tab S7+
- Samsung Galaxy Tab S7 FE
- Samsung Galaxy Tab S8
- Samsung Galaxy Tab S8+
- Samsung Galaxy Z Flip 4
- Samsung Galaxy Z Fold 4
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