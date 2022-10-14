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Samsung, akıllı cihazları için “Özel Blockchain” olarak tanımlayabileceğimiz güvenlik sistemi Knox Matrix'i duyurdu. Knox Matrix adlı sistemin amacı, her bir akıllı cihazın diğerlerini izlemesi ve oturum açma görevlerini basitleştirmek için erişim verilerini paylaşmasıyla çok cihazlı bir ortamın güvenliğini artırmak.

Knox Matrix adlı sistemin detaylarına bakacak olursak; Samsung'un mevcut Knox sisteminin yeni versiyonu olarak sunuldu. Şirket, ayrıntılar ve sistemin iç işleyişi hakkında bilgi vermese de çok katmanlı karşılıklı izleme yoluyla güvenliği artırmak için bir ağda bulunan farklı akıllı cihazları birbirine bağlayacağını ifade etti.

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Samsung, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Samsung Knox Matrix; Android, Tizen veya başka bir işletim sistemine sahip olan Samsung cihazlarınız için birleşik bir güvenlik yazılım geliştirme kiti sağlayacak.”

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Samsung’dan blockchain destekli güvenlik sistemi: Knox Matrix