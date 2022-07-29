OnePlus 10T 5G özellikleri netleşmeye başladı: Performans canavarı geliyor

OnePlus, en güçlü amiral gemisi OnePlus 10T'yi 3 Ağustos’ta tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, cihazın teknik özelliklerine ilişkin paylaşımlarıyla heyecanı daha da artırıyor.

OnePlus 10T'nin yüksek çözünürlüklü resimleri ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

En güçlü işlemciyle geliyor

120Hz delik çentikli ekran ve 360 derece anten sistemine sahip olan telefonun kalbinde Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci yer alıyor. Snapdragon 8 Plus Gen 1, daha hızlı ve sorunsuz performansın yanı sıra daha iyi pil verimliliği ve çoklu görev yetenekleri sunarak akıllı telefon deneyimini akıcı ve sorunsuz hale getirecek. OnePlus, bu güçlü işlemcinin gücünü oyun alanında bir adım daha ileriye taşımak için telefonu HyperBoost oyun motoruyla donatmış. Kullanıcılar, bu oyun motorunun sunduğu özelliklerle gecikmesiz oyun oynamanın keyfini yaşayacak.

Akıcı çoklu görev

OnePlus 10T 5G, 16GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama ile geliyor. OnePlus, kullanıcıların 35'e kadar uygulama açıkken çoklu görev işlemlerini sorunsuzca gerçekleştirebileceğini söylüyor.

Şarj özellikleriyle de dikkat çekecek

Üçlü arka kamera kurulumu (50MP ana, 8MP ultra geniş, 2MP makro) ile gelen telefon, 150w kablolu hızlı şarjı destekleyen güçlü bataryayla geliyor. Telefon, şarj hızlarını otomatik olarak ayarlamak için şarj ortamını akıllıca algılayan akıllı şarj motoruyla geliyor. Bu, telefonun -20 dereceye kadar soğuk ortamda bile şarj olabileceği anlamına geliyor. Telefon ayrıca akıllı hız modu, düşük sıcaklık modu ve sıcaklık kontrol modunu destekliyor.

Ne zaman çıkacak?

OnePlus 10T, 3 Ağustos’ta resmi olarak tanıtılacak.

OnePlus 10T beklenen özellikleri

Ekran: 6.7 inç, 1080x2412 piksel, 20:9

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Grafik işlemci: Adreno 730

Bellek: 8GB RAM / 12GB RAM LPDDR5

Depolama: 128GB / 256GB UFS 3.1

Arka kamera: 50MP f/1.8 ana, 16MP f/2.2 ultra geniş, 2MP f/2.4 derinlik

Ön kamera: 32MP f/2.5 geniş

Batarya: 4800 mAh, 150w hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 12, OxygenOS 12.1

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