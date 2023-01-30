Tam Boyutta Gör OnePlus 11R, diğer adıyla OnePlus Ace 2'nin 7 Şubat tarihli Cloud 11 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Hatırlayacak olursak kısa süre önce OnePlus, yaklaşan telefonun Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciden destek alacağını doğruladı. Şimdi de tanıtıma günler kala, OnePlus 11R'nin resmi görüntüleri ortaya çıktı

OnePlus 11R'nin resmi görüntüleri ortaya çıktı

Paylaşılan görüntüler, OnePlus 11R ve OnePlus 11'in arka bölümde benzer bir tasarım kullanacağını gösteriyor. Ancak yeni telefon, ortalanmış selfie kamerası ve Hasselblad logosunun eksikliği ile amiral gemisi modelden ayrılıyor. Devam edecek olursak cihazın sol tarafında ses açma kapama, sağ tarafında ise güç tuşuna ek olarak zil, sessiz ve titreşim modları için yeni bir uyarı kaydırıcısı bulunuyor.

Amiral gemisi katili OnePlus 11R'nin kilit özellikleri belli oldu 1 gün önce eklendi

Bildirilenlere göre OnePlus 11R, Siyah ve Galaktik Gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bununla birlikte FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz ekrana sahip 6,7 inç kavisli AMOLED panel ile donatılacak telefona, arka bölümde OIS'li 50MP ana, 12MP ultra geniş ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü bir tasarım eşlik edecek. OnePlus 11R'nin diğer öne çıkan özellikleri arasında, 16MP selfie kamerası, Android 13, 100W hızlı şarj ve 5.000 mAh pil kapasitesi yer alıyor.

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