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    Anlık Bildirim

    OnePlus 11R'nin resmi görüntüleri ortaya çıktı

    OnePlus tarafından önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen OnePlus 11R'nin resmi görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşan akıllı telefon amiral gemisi OnePlus 11'den izler taşıyor.
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    OnePlus 11R'nin resmi görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    OnePlus 11R, diğer adıyla OnePlus Ace 2'nin 7 Şubat tarihli Cloud 11 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Hatırlayacak olursak kısa süre önce OnePlus, yaklaşan telefonun Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciden destek alacağını doğruladı. Şimdi de tanıtıma günler kala, OnePlus 11R'nin resmi görüntüleri ortaya çıktı

    OnePlus 11R'nin resmi görüntüleri ortaya çıktı

    Paylaşılan görüntüler, OnePlus 11R ve OnePlus 11'in arka bölümde benzer bir tasarım kullanacağını gösteriyor. Ancak yeni telefon, ortalanmış selfie kamerası ve Hasselblad logosunun eksikliği ile amiral gemisi modelden ayrılıyor. Devam edecek olursak cihazın sol tarafında ses açma kapama, sağ tarafında ise güç tuşuna ek olarak zil, sessiz ve titreşim modları için yeni bir uyarı kaydırıcısı bulunuyor.

    Bildirilenlere göre OnePlus 11R, Siyah ve Galaktik Gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bununla birlikte FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz ekrana sahip 6,7 inç kavisli AMOLED panel ile donatılacak telefona, arka bölümde OIS'li 50MP ana, 12MP ultra geniş ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü bir tasarım eşlik edecek. OnePlus 11R'nin diğer öne çıkan özellikleri arasında, 16MP selfie kamerası, Android 13, 100W hızlı şarj ve 5.000 mAh pil kapasitesi yer alıyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 3 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 4 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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