OnePlus 11R'nin resmi görüntüleri ortaya çıktı
Paylaşılan görüntüler, OnePlus 11R ve OnePlus 11'in arka bölümde benzer bir tasarım kullanacağını gösteriyor. Ancak yeni telefon, ortalanmış selfie kamerası ve Hasselblad logosunun eksikliği ile amiral gemisi modelden ayrılıyor. Devam edecek olursak cihazın sol tarafında ses açma kapama, sağ tarafında ise güç tuşuna ek olarak zil, sessiz ve titreşim modları için yeni bir uyarı kaydırıcısı bulunuyor.
Bildirilenlere göre OnePlus 11R, Siyah ve Galaktik Gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bununla birlikte FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz ekrana sahip 6,7 inç kavisli AMOLED panel ile donatılacak telefona, arka bölümde OIS'li 50MP ana, 12MP ultra geniş ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü bir tasarım eşlik edecek. OnePlus 11R'nin diğer öne çıkan özellikleri arasında, 16MP selfie kamerası, Android 13, 100W hızlı şarj ve 5.000 mAh pil kapasitesi yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?