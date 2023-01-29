Amiral gemisi katili OnePlus 11R'nin kilit özellikleri belli oldu

OnePlus 11R'nin kilit özellikleri belli oldu
Bugün resmi Twitter hesabı üzerinden OnePlus, OnePlus 11R'nin Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan güç alacağını gösteren tanıtım görselleri paylaştı. Hatırlayacak olursak kısa süre önce cihazın Galaktik Gümüş ve Gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geleceğini öğrenmiştik. Böylece OnePlus 11R'nin yonga seti ve renk seçenekleri onaylandı diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?