Tam Boyutta Gör OnePlus, 7 Şubat tarihli Cloud 11 etkinliğinde OnePlus 11, OnePlus 11R ve Buds Pro 2'nin küresel sürümlerini tanıtacak. Akıllı telefon devi, merakla beklenen etkinliğe sayılı günler kala OnePlus 11R'nin bazı özelliklerine açıklık getirdi.

OnePlus 11R'nin kilit özellikleri belli oldu

Bugün resmi Twitter hesabı üzerinden OnePlus, OnePlus 11R'nin Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan güç alacağını gösteren tanıtım görselleri paylaştı. Hatırlayacak olursak kısa süre önce cihazın Galaktik Gümüş ve Gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geleceğini öğrenmiştik. Böylece OnePlus 11R'nin yonga seti ve renk seçenekleri onaylandı diyebiliriz.

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Yakın zamanlı sızıntılara göre OnePlus 11R, ön tarafında FHD+ ve 120 Hz yenileme hızı destekli 6.7 inç AMOLED ekran ve 16MP selfie kamerası ile gelecek. Kaputun altında 16GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama alanı ile desteklenecek modelin, kutusundan 100W kablolu şarjlı 5.000 mAh pil ve Android 13 tabanlı OxygenOS 13 ile çıkması bekleniyor. Telefonun arka tarafında ise 50MP birincil 12MP ultra geniş ve 2MP makro sensörlerinden oluşan üçlü bir kurulum yer alacak.

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Amiral gemisi katili OnePlus 11R'nin kilit özellikleri belli oldu