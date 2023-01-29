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    Amiral gemisi katili OnePlus 11R'nin kilit özellikleri belli oldu

    OnePlus, amiral gemisi katili OnePlus 11R 5G hakkında yeni bilgiler paylaştı. 7 Şubat tarihli Cloud 11 etkinliğinde tanıtılacak telefon neler sunacak? İşte detaylar
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    Amiral gemisi katili OnePlus 11R'nin kilit özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    OnePlus, 7 Şubat tarihli Cloud 11 etkinliğinde OnePlus 11, OnePlus 11R ve Buds Pro 2'nin küresel sürümlerini tanıtacak. Akıllı telefon devi, merakla beklenen etkinliğe sayılı günler kala OnePlus 11R'nin bazı özelliklerine açıklık getirdi.

    OnePlus 11R'nin kilit özellikleri belli oldu

    Bugün resmi Twitter hesabı üzerinden OnePlus, OnePlus 11R'nin Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan güç alacağını gösteren tanıtım görselleri paylaştı. Hatırlayacak olursak kısa süre önce cihazın Galaktik Gümüş ve Gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geleceğini öğrenmiştik. Böylece OnePlus 11R'nin yonga seti ve renk seçenekleri onaylandı diyebiliriz. 

    Amiral gemisi katili OnePlus 11R'nin kilit özellikleri belli oldu
    Yakın zamanlı sızıntılara göre OnePlus 11R, ön tarafında FHD+ ve 120 Hz yenileme hızı destekli 6.7 inç AMOLED ekran ve 16MP selfie kamerası ile gelecek. Kaputun altında 16GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama alanı ile desteklenecek modelin, kutusundan 100W kablolu şarjlı 5.000 mAh pil ve Android 13 tabanlı OxygenOS 13 ile çıkması bekleniyor. Telefonun arka tarafında ise 50MP birincil 12MP ultra geniş ve 2MP makro sensörlerinden oluşan üçlü bir kurulum yer alacak.
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 2 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 3 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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