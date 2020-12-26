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    OnePlus, 2021'in başlarında ilk akıllı saatini piyasaya sürecek

    Teknoloji üreticilerinden OnePlus, uzun bir süredir giyilebilir cihazlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Şirket ilk akıllı saat modelini piyasaya sürmek üzere.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus, 2021'in başlarında ilk akıllı saatini piyasaya sürecek
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    Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, ilk giyilebilir cihazını gelecek yılın başlarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket yıllar önce bir akıllı saat modeli piyasaya sürmek istemiş ancak ara vermeyi tercih etmişti.

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    Kurucu ortak Pete Lau, Twitter'da son zamanlarda yayınlanan bir gönderide, hayranların uzun süredir şirketten bir saat yapmasını talep ettiğini söyledi ve Lau'nun tweet'inde: "Bir saat istediğinizi söylediniz ve hafta sonu boyunca duymuş olabileceğiniz gibi önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülecek bir tane yapıyoruz." ifadeleri yer aldı.

    Şirket, 2015 yılında tomurcuklanan bu segment için bir giyilebilir cihaz geliştirdi ancak nihayetinde ürünü pazara sunmadan önce hurdaya çıkardı. Lau o sırada The Wall Street Journal'a verdiği röportajda bu işe daha fazla odaklanmaları gerektiğini belirtmişti.

    OnePlus, 2021'in başlarında ilk akıllı saatini piyasaya sürecek
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    OnePlus'a göre doğru zaman şimdi

    Geriye dönüp bakıldığında, bu muhtemelen akıllıca bir hareketti. Akıllı saatler, tüketici elektroniği pazarına bazı uzmanların tahmin ettiği kadar çabuk girmedi. Yıllarca pratiklik sorunları ile mücadele ettiler.

    Teknoloji geliştikçe, sağlık ve zindelik çoğu akıllı saat için büyük satış nedeni olarak ortaya çıktı ve bu bugün de geçerliliğini koruyor. OnePlus o zamandan beri ürün yelpazesini genişletti ve şimdi kulaklıklar , güç kabloları, kılıflar ve hatta markalı sırt çantaları ve bez çantalar sunuyorlar. Bu bağlamda bir akıllı saat modelinin, OnePlus'ın ürün evriminde bir sonraki mantıklı adım olacağını söylemek mümkün.



    https://www.theverge.com/2020/12/22/22196180/oneplus-smartwatch-2021-announcement-release-date-pete-lau-wearable Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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