Xiaomi, yedi akıllı telefon modeli için desteği sonlandırıyor: İşte liste

Desteği sona erecek cihaz modelleri:
- Poco F4 GT
- Redmi K50 Gaming
- Redmi 10A
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Xiaomi 11i
- Xiaomi 11i HyperCharge
Listede, güçlü oyun odaklı Poco F4 GT ve Redmi K50 Gaming'den uygun fiyatlı Redmi 10A'ya kadar farklı segmentlerden cihazlar yer alıyor. Xiaomi 11i HyperCharge ise 120W hızlı şarj teknolojisiyle öne çıkan bir akıllı telefon modeli. Destek süresinin sona ermesi, cihazların aniden çalışmayı durduracağı anlamına gelmiyor. Ancak, güncellemelerin kesilmesi, özellikle kullanıcı verilerinin güvenliği açısından önemli bir risk oluşturabilir.
Xiaomi yeni modellere geçiş yapmayı öneriyor
Xiaomi, bazı cihazların destek sona ermeden önce son bir güncelleme alacağını belirtti. Örneğin, Poco F4 GT, Android 14 tabanlı HyperOS 2.0.1.0 sürümüne, Redmi K50 Gaming ise HyperOS 2.0.2.0 sürümüne yükseltilecek. Bu güncellemeler, özellikle oyun odaklı cihaz sahiplerinin en yeni özelliklere erişmesini sağlayacak. Şirket, eski cihaz kullanıcılarına daha güncel modellere geçiş yapmalarını da öneriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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