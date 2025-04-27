Xiaomi, yedi akıllı telefon modeli için desteği sonlandırıyor: İşte liste

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, bu ay yedi cihazının yaşam döngüsünün sonuna (EOL) geldiğini resmi olarak duyurdu. Bu, söz konusu cihazların artık güvenlik yamaları ve işletim sistemi güncellemeleri dahil hiçbir güncelleme almayacağı anlamına geliyor.

Android 16'nın yeni özelliği USB tabanlı saldırıları engelleyecek 17 sa. önce eklendi

Desteği sona erecek cihaz modelleri:

Poco F4 GT

Redmi K50 Gaming

Redmi 10A

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge

Listede, güçlü oyun odaklı Poco F4 GT ve Redmi K50 Gaming'den uygun fiyatlı Redmi 10A'ya kadar farklı segmentlerden cihazlar yer alıyor. Xiaomi 11i HyperCharge ise 120W hızlı şarj teknolojisiyle öne çıkan bir akıllı telefon modeli. Destek süresinin sona ermesi, cihazların aniden çalışmayı durduracağı anlamına gelmiyor. Ancak, güncellemelerin kesilmesi, özellikle kullanıcı verilerinin güvenliği açısından önemli bir risk oluşturabilir.

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Xiaomi yeni modellere geçiş yapmayı öneriyor

Xiaomi, bazı cihazların destek sona ermeden önce son bir güncelleme alacağını belirtti. Örneğin, Poco F4 GT, Android 14 tabanlı HyperOS 2.0.1.0 sürümüne, Redmi K50 Gaming ise HyperOS 2.0.2.0 sürümüne yükseltilecek. Bu güncellemeler, özellikle oyun odaklı cihaz sahiplerinin en yeni özelliklere erişmesini sağlayacak. Şirket, eski cihaz kullanıcılarına daha güncel modellere geçiş yapmalarını da öneriyor.

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Xiaomi, yedi akıllı telefon modeli için desteği sonlandırıyor