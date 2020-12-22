Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G hayal kırıklığı yarattı

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Hemen hemen tüm akıllı telefon üreticileri ekran altı kamera teknolojisi üzeirnde çalışsalar da, bunu ticari hale getiren ilk marka ZTE olmuştu. Çinli şirketin birkaç ay önce satışa sunduğu ZTE Axon 20 5G modelinin ekran altına gizlenen ön kamerası sınıfı geçemedi.

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Önde gelen teknoloji yayınlarından The Verge'ün editörleri, ZTE Axon 20 5G'nin ön kamerasını, Google Pixel 5 akıllı telefonun selfie kamerasıyla karşılaştırdılar. Test sonucunda ZTE Axon 20'nin ön kamerası ile çekilen fotoğrafların kalitesinin, Pixel 5'e oranla kötü olduğu görülüyor.

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Eski model bir telefonla çekilmiş gibi

Daha açık konuşacak olursak, fotoğrafların detayları ve netliği, örneklerde de görüldüğü üzere istenilen seviyede değil. Özellikle sosyal ağlarda aktif olan kullanıcılar için ZTE Axon 20 5G ile çekile selfie'ler kabus olabilir. Çinli şirketin bu durumu yazılım güncellemeleri ile ne denli düzeltebileceği ise şimdilik muamma.

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Fotoğraflardaki zayıf renkler, bulanıklık, parlaklık ve puslu görüntünün, herhangi bir filtre sonucunda olmadığını da özellikle belirtmekte fayda var. ZTE Axon 20 5G, Qualcomm Snapdragon 765G yonga seti, ekrana entegre parmak izi okuyucu, 6,92 inç Full HD+ (2460 x 1080 piksel) OLED ekran, 32MP ön kamera ve 64,8MP + 2MP + 2MP arka kamera kurulumu ile geliyor. 30W hızlı şarj destekli 4220 mAh pile ek olarak cihaz Android 10 işletim sistemi tabanlı iFlavor 10.5 arayüzünü çalıştırıyor. Akıllı telefonun fiyatı ise 400 dolar bandında.

https://www.theverge.com/2020/12/21/22191459/zte-axon-20-5g-under-display-camera-hands-on

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