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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G hayal kırıklığı yarattı

    Birkaç ay önce piyasaya sürülen ve dünyanın ilk ekran altı kameralı akıllı telefon modeli olan ZTE Axon 20 5G'nin ön kamerası beklentileri karşılayamadı.
    21 sa. (Son Güncelleme: 21 sa.)
    3,1b
    20
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    4

    Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G hayal kırıklığı yarattı
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    Hemen hemen tüm akıllı telefon üreticileri ekran altı kamera teknolojisi üzeirnde çalışsalar da, bunu ticari hale getiren ilk marka ZTE olmuştu. Çinli şirketin birkaç ay önce satışa sunduğu ZTE Axon 20 5G modelinin ekran altına gizlenen ön kamerası sınıfı geçemedi.

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    Önde gelen teknoloji yayınlarından The Verge'ün editörleri, ZTE Axon 20 5G'nin ön kamerasını, Google Pixel 5 akıllı telefonun selfie kamerasıyla karşılaştırdılar. Test sonucunda ZTE Axon 20'nin ön kamerası ile çekilen fotoğrafların kalitesinin, Pixel 5'e oranla kötü olduğu görülüyor.

    Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G hayal kırıklığı yarattı
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    Eski model bir telefonla çekilmiş gibi

    Daha açık konuşacak olursak, fotoğrafların detayları ve netliği, örneklerde de görüldüğü üzere istenilen seviyede değil. Özellikle sosyal ağlarda aktif olan kullanıcılar için ZTE Axon 20 5G ile çekile selfie'ler kabus olabilir. Çinli şirketin bu durumu yazılım güncellemeleri ile ne denli düzeltebileceği ise şimdilik muamma.

    Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G hayal kırıklığı yarattı
    Tam Boyutta Gör

    Fotoğraflardaki zayıf renkler, bulanıklık, parlaklık ve puslu görüntünün, herhangi bir filtre sonucunda olmadığını da özellikle belirtmekte fayda var. ZTE Axon 20 5G, Qualcomm Snapdragon 765G yonga seti, ekrana entegre parmak izi okuyucu, 6,92 inç Full HD+ (2460 x 1080 piksel) OLED ekran, 32MP ön kamera ve 64,8MP + 2MP + 2MP arka kamera kurulumu ile geliyor. 30W hızlı şarj destekli 4220 mAh pile ek olarak cihaz Android 10 işletim sistemi tabanlı iFlavor 10.5 arayüzünü çalıştırıyor. Akıllı telefonun fiyatı ise 400 dolar bandında.



    https://www.theverge.com/2020/12/21/22191459/zte-axon-20-5g-under-display-camera-hands-on Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    10 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    _Kullanıcı_Adı_ (Mehmet Su) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir ilke göre bence çok güzel bir sonuç. İlk telefonda kamera olduğunda o kameralar da böyleydi. Sonra çok geliştirildi.
    Yanıtla +7
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 13 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ekran altından bile böyleyse daha ne istiyor bizim test eden elemanlar.
    Yanıtla +6
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    TheMuyu (Murat Y.) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni teknoloji sonuçta böyle sonuçlar vermesi normal. Parmak izi bile yavaş yavaş girdi ekranın altına.

    İleride duzeltilip geçilirse full ekran olarak daha güzel görünür telefonlar
    Yeni teknoloji sonuçta böyle sonuçlar vermesi normal. Parmak izi bile yavaş yavaş girdi ekranın altına. İleride duzeltilip geçilirse full ekran olarak...
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    Yanıtla +4
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk modelin günahı olmaz. Ayrıca bu telefonun Pixel 5'e rakip olarak çıkarıldığını kim söyledi? Peki Pixel 5 ekran altı kameraya mı sahip? Saçmasapan kıyaslamalar yapmışsınız.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 13 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ekran altından bile böyleyse daha ne istiyor bizim test eden elemanlar.
    Yanıtla +6
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    Azazel38 (Talha Yıldız) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlke göre iyi bence yeterli. Az selfie çektiğim icin, centik yerine bu hali bile yeter bana.
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    Forum1th 17 sa. ( Mesaj Silindi )
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    _Kullanıcı_Adı_ (Mehmet Su) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir ilke göre bence çok güzel bir sonuç. İlk telefonda kamera olduğunda o kameralar da böyleydi. Sonra çok geliştirildi.
    Yanıtla +7
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu kalite benim için yeterli. Benim gibi selfie çekmeyen ve ekranda delik çentik istemeyenler için bu hali bile güzel. Hatta appledaki gibi sensörler ile doldurup yüz ile kilit açmayı daha güvenli kılarlarsa çok güzel çözüm.
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    agimnat (Yılmaz YILDIRIM) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hayatında selfi fotoğraf çekilmeyen milyonlarca insa var(Benim gibi) Milletin selfi merakı yüzünden abidik gubudik ekran çözümleri bulundu. Selfisiz telefon çıkar selfi ile işi olmayan da ondan alsın.Bana göre iyi çözüm. Bir de hakkaten kıyası iPhone'un bile yarışamadığı pixel 5 ile de yapmak ayrı bir olay.
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    Amd64x2 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    nikon p1000 le falan mukayese etselerdi bari. Durun yahu emekleme aşamasında olan bir teknoloji, bence sonuçlar umut verici.
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    MKarlion 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gayet normal daha iyi olacaktır.
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    alperen_69 (alperen ) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    çok doğal bir durum yani ne bekleniyorduki , ben başarılı bile buldum hatta yeni bir teknoloji olmasına kıyasla
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    3102 kez okundu.
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    zte axon 20 5g, ekran altı kamera ve
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