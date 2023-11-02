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OnePlus'ın yeni bir akıllı saat çıkarmaya hazırlandığı biliniyor. Görünüşe bakılırsa cihaz çok yakında piyasaya sürülecek. OnePlus Watch 2, Hindistan sertifikasyon kurumu BIS'in veritabanında göründü. Akıllı saat OPWWE231 model numarası ile listeleniyor.

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Ne yazık ki belgelerde yeni ürünün teknik özelliklerin hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak cihazın Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 yonga setinden güç alacağı söyleniyor. Ayrıca yuvarlak bir AMOLED ekran taşıyacağına yönelik bilgiler de var.

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Wear OS iddiaları

Akıllı saatin RTOS'u temel alan özel bir işletim sistemi yerine Wear OS ile gelmesi bekleniyor. Bu gerçekten önemli bir hamle zira bu sayede kullanıcılar Google Play, daha fazla uygulama desteği, yerel WhatsApp ve Google Asistan gibi özelliklere erişim şansı elde edecekler.

OnePlus Watch 2'nin tanıtımı 2023'ün sonlarında ya da 2024'ün başlarında yapılacak. Merakla beklenen akıllı saatin amiral gemisi OnePlus 12 ile birlikte tanıtılması muhtemel görünüyor. Önümüzdeki günlerde lansman tarihiyle ilgili daha net bilgilere sahip olacağız.

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OnePlus Watch 2 çıkışa hazır: OnePlus 12 ile birlikte gelebilir