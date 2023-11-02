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    Anlık Bildirim

    OnePlus Watch 2 çıkışa hazır: OnePlus 12 ile birlikte gelebilir

    Çinli teknoloji devi OnePlus yakında yeni bir akıllı saat ile karşımıza çıkacak. Wear OS tabanlı olacağı söylenen OnePlus Watch 2, BIS sertifikasyon kurumunun kayıtlarında ortaya çıktı.

    OnePlus Watch 2 çıkışa hazır: OnePlus 12 ile birlikte gelebilir Tam Boyutta Gör

    OnePlus'ın yeni bir akıllı saat çıkarmaya hazırlandığı biliniyor. Görünüşe bakılırsa cihaz çok yakında piyasaya sürülecek. OnePlus Watch 2, Hindistan sertifikasyon kurumu BIS'in veritabanında göründü. Akıllı saat OPWWE231 model numarası ile listeleniyor.

    Ne yazık ki belgelerde yeni ürünün teknik özelliklerin hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak cihazın Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 yonga setinden güç alacağı söyleniyor. Ayrıca yuvarlak bir AMOLED ekran taşıyacağına yönelik bilgiler de var.

    OnePlus Watch 2 çıkışa hazır: OnePlus 12 ile birlikte gelebilir Tam Boyutta Gör

    Wear OS iddiaları

    Akıllı saatin RTOS'u temel alan özel bir işletim sistemi yerine Wear OS ile gelmesi bekleniyor. Bu gerçekten önemli bir hamle zira bu sayede kullanıcılar Google Play, daha fazla uygulama desteği, yerel WhatsApp ve Google Asistan gibi özelliklere erişim şansı elde edecekler.

    OnePlus Watch 2'nin tanıtımı 2023'ün sonlarında ya da 2024'ün başlarında yapılacak. Merakla beklenen akıllı saatin amiral gemisi OnePlus 12 ile birlikte tanıtılması muhtemel görünüyor. Önümüzdeki günlerde lansman tarihiyle ilgili daha net bilgilere sahip olacağız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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