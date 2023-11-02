OnePlus Watch 2 çıkışa hazır: OnePlus 12 ile birlikte gelebilir

OnePlus'ın yeni bir akıllı saat çıkarmaya hazırlandığı biliniyor. Görünüşe bakılırsa cihaz çok yakında piyasaya sürülecek. OnePlus Watch 2, Hindistan sertifikasyon kurumu BIS'in veritabanında göründü. Akıllı saat OPWWE231 model numarası ile listeleniyor.
Ne yazık ki belgelerde yeni ürünün teknik özelliklerin hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak cihazın Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 yonga setinden güç alacağı söyleniyor. Ayrıca yuvarlak bir AMOLED ekran taşıyacağına yönelik bilgiler de var.
Wear OS iddiaları
Akıllı saatin RTOS'u temel alan özel bir işletim sistemi yerine Wear OS ile gelmesi bekleniyor. Bu gerçekten önemli bir hamle zira bu sayede kullanıcılar Google Play, daha fazla uygulama desteği, yerel WhatsApp ve Google Asistan gibi özelliklere erişim şansı elde edecekler.
OnePlus Watch 2'nin tanıtımı 2023'ün sonlarında ya da 2024'ün başlarında yapılacak. Merakla beklenen akıllı saatin amiral gemisi OnePlus 12 ile birlikte tanıtılması muhtemel görünüyor. Önümüzdeki günlerde lansman tarihiyle ilgili daha net bilgilere sahip olacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.