OnePlus 6 ve 6T modelleri, Android 10 tabanlı OxygenOS güncellemesi almaya başladı

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OnePlus, OnePlus 6 ve OnePlus 6T modellerini Android 10 işletim sistemine yükseltmeye başladı. Şirket bu akıllı telefon modellerine aşamalı olarak Android 10 tabanlı OxygenOS 10.0 yükleneceğini ve kısa bir süre içinde bu güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşacağını belirtti.

Aşamalı olarak dağıtılıyor

OnePlus 6 ve OnePlus 6T kullanıcıları için OxygenOS 10.0 ile gelen değişiklikler, yeni UI (kullanıcı arayüzü) tasarımı, gizlilik için geliştirilmiş konum izinleri, tam ekran gezinme, ayarlar bölümünde yeni özelleştirme seçenekleri ve daha fazlasını barındırıyor. Güncellemenin boyutunun ise 1.8 GB olduğunu da belirtmekte fayda var.

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OnePlus, OxygenOS 10.0 işletim sisteminde herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmek amacıyla, güncellemeyi aşamalı olarak dağıtacağını ve bu durumun VPN kullanılarak aşılamayacağını açıkladı. Eğer henüz bir güncelleme almadıysanız, birkaç gün beklemekten başka bir çareniz yok. Eğer güncelleme istenildiği gibi hatasız bir şekilde ilerlerse kısa süre içinde tüm OnePlus 6 ve OnePlus 6T modellerine ulaşacak.

https://www.androidpolice.com/2019/11/02/android-10-oneplus-6t-oxygenos-10/