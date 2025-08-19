Galaxy S26 Ultra'nın ekranı, gizlilik için otomatik kararan bir teknoloji barındıracak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un gelecek yılın başında tanıtacağı Galaxy S26 Ultra’da yeni bir OLED ekran teknolojisi kullanacağı ve yapay zeka desteğiyle kullanıcıların gizliliğini koruyacağı iddia ediliyor. Samsung Display'in geliştirdiği Flex Magic Pixel isimli teknoloji, daha önce MWC'de ve bu yıl K-Display 2025 etkinliğinde sergilemişti.

Kore medyasındaki haberlere göre Samsung Display, Flex Magic Pixel teknolojisini artık geniş ölçekli seri üretime sokuyor. Bu da, söz konusu ekranın Galaxy S26 Ultra’da kullanılabileceği gibi, 2026’da çıkacak katlanabilir modellerde de yer alma olasılığını arttırıyor.

Flex Magic Pixel nasıl çalışıyor?

Flex Magic Pixel, yapay zekayı kullanarak tek tek OLED panellerin görüntüleme açısını ayarlıyor. Örneğin Galaxy S26 Ultra’da banka uygulaması açtığınızda, ekran üzerindeki hassas bilgilerin yan taraftan bakıldığında görülmemesi için yapay zeka otomatik olarak piksel açısını daraltıyor.

Bu etki, kullanıcıların genellikle tercih ettiği üçüncü parti gizlilik cam koruyucularına benziyor. Ancak bu tür koruyucular ekran parlaklığını ve görüntü kalitesini olumsuz etkiliyor. Flex Magic Pixel ise aynı gizlilik avantajını sağlarken, ekranın tam parlaklığını ve kalitesini koruyor.

CoE teknolojisi ile birleşiyor

Flex Magic Pixel ile uyumlu çalışan bir diğer yenilik ise CoE (Color Filter on Encapsulation) teknolojisi. Sektör kaynaklarına göre Galaxy S26 Ultra, bar tip akıllı telefonlar arasında CoE teknolojisini kullanan ilk model olacak.

CoE, OLED panellerde kullanılan polarizer (ışığı tek yönden geçiren ince film) katmanını ortadan kaldırıp, onun yerine doğrudan renk filtresini TFT tabakası üzerine ekleyen bir yöntem. Ayrıca mevcut Pixel Define Layer (PDL) de siyah PDL ile değiştiriliyor.

Polarizer normalde ekran dışından gelen ışığın yansımasını azaltarak siyah rengin daha net görünmesini sağlıyor ve dış mekanda görüşü kolaylaştırıyor. Ancak CoE ile polarizer kaldırıldığında panel daha ince hale gelerek ışık geçirgenliği artıyor, güç tüketimi düşüyor ve renk doğruluğu yükseliyor. Panel içindeki ışık yansımaları ise siyah PDL sayesinde engelleniyor.

Samsung Display, CoE teknolojisini ilk kez Galaxy Z Fold 3 (2021) modelinde kullanmıştı. Flip serisinde ise bu yıl çıkan Galaxy Z Flip 7 ile birlikte uygulanmaya başlandı. Paneli incelten ve enerji tüketimini azaltan bu yöntem, artık bar tipi telefonlara da yayılacak gibi görünüyor.

Sektör uzmanları, CoE’nin Flex Magic Pixel için kritik olduğunu belirtiyor. Çünkü Flex Magic Pixel etkinleştirildiğinde yaşanabilecek ışık kaybı, CoE teknolojisiyle telafi edilebiliyor.

Eğer iddialar doğru çıkarsa, bu teknoloji, Galaxy S26 Ultra’yı rakip Android amiral gemilerinden ayıracak en dikkat çekici özelliklerden biri olabilir.

