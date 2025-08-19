Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S26 Ultra'nın ekranı, gizlilik için otomatik kararan bir teknoloji barındıracak

    Samsung’un Galaxy S26 Ultra’da yeni bir OLED teknolojisi kullanacağı ve yapay zeka desteğiyle kullanıcıların gizliliğini koruyacağı belirtiliyor. Flex Magic Pixel isimli teknoloji nasıl çalışıyor?

    Galaxy S26 Ultra'nın ekranı, gizlilik için otomatik kararacak Tam Boyutta Gör
    Samsung’un gelecek yılın başında tanıtacağı Galaxy S26 Ultra’da yeni bir OLED ekran teknolojisi kullanacağı ve yapay zeka desteğiyle kullanıcıların gizliliğini koruyacağı iddia ediliyor. Samsung Display'in geliştirdiği Flex Magic Pixel isimli teknoloji, daha önce MWC'de ve bu yıl K-Display 2025 etkinliğinde sergilemişti.

    Kore medyasındaki haberlere göre Samsung Display, Flex Magic Pixel teknolojisini artık geniş ölçekli seri üretime sokuyor. Bu da, söz konusu ekranın Galaxy S26 Ultra’da kullanılabileceği gibi, 2026’da çıkacak katlanabilir modellerde de yer alma olasılığını arttırıyor.

    Flex Magic Pixel nasıl çalışıyor?

    Flex Magic Pixel, yapay zekayı kullanarak tek tek OLED panellerin görüntüleme açısını ayarlıyor. Örneğin Galaxy S26 Ultra’da banka uygulaması açtığınızda, ekran üzerindeki hassas bilgilerin yan taraftan bakıldığında görülmemesi için yapay zeka otomatik olarak piksel açısını daraltıyor.

    Bu etki, kullanıcıların genellikle tercih ettiği üçüncü parti gizlilik cam koruyucularına benziyor. Ancak bu tür koruyucular ekran parlaklığını ve görüntü kalitesini olumsuz etkiliyor. Flex Magic Pixel ise aynı gizlilik avantajını sağlarken, ekranın tam parlaklığını ve kalitesini koruyor.

    CoE teknolojisi ile birleşiyor

    Flex Magic Pixel ile uyumlu çalışan bir diğer yenilik ise CoE (Color Filter on Encapsulation) teknolojisi. Sektör kaynaklarına göre Galaxy S26 Ultra, bar tip akıllı telefonlar arasında CoE teknolojisini kullanan ilk model olacak.

    CoE, OLED panellerde kullanılan polarizer (ışığı tek yönden geçiren ince film) katmanını ortadan kaldırıp, onun yerine doğrudan renk filtresini TFT tabakası üzerine ekleyen bir yöntem. Ayrıca mevcut Pixel Define Layer (PDL) de siyah PDL ile değiştiriliyor.

    Polarizer normalde ekran dışından gelen ışığın yansımasını azaltarak siyah rengin daha net görünmesini sağlıyor ve dış mekanda görüşü kolaylaştırıyor. Ancak CoE ile polarizer kaldırıldığında panel daha ince hale gelerek ışık geçirgenliği artıyor, güç tüketimi düşüyor ve renk doğruluğu yükseliyor. Panel içindeki ışık yansımaları ise siyah PDL sayesinde engelleniyor.

    Samsung Display, CoE teknolojisini ilk kez Galaxy Z Fold 3 (2021) modelinde kullanmıştı. Flip serisinde ise bu yıl çıkan Galaxy Z Flip 7 ile birlikte uygulanmaya başlandı. Paneli incelten ve enerji tüketimini azaltan bu yöntem, artık bar tipi telefonlara da yayılacak gibi görünüyor.

    Sektör uzmanları, CoE’nin Flex Magic Pixel için kritik olduğunu belirtiyor. Çünkü Flex Magic Pixel etkinleştirildiğinde yaşanabilecek ışık kaybı, CoE teknolojisiyle telafi edilebiliyor.

    Eğer iddialar doğru çıkarsa, bu teknoloji, Galaxy S26 Ultra’yı rakip Android amiral gemilerinden ayıracak en dikkat çekici özelliklerden biri olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 4 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    wolfteam hack türk telekom numara bilgilerini kapatma ssangyong musso grand yorum hannibal serisi desyrel kullananlar yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei Matebook D16
    Huawei Matebook D16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum