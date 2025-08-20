Giriş
    Xiaomi 16 Pro Mini, 6.300 mAh batarya ile gelecek: İşte beklenen özellikler

    Xiaomi'nin Eylül ayında tanıtacağı Xiaomi 16 serisine yeni bir kompakt model ekleyeceği belirtiliyor. Xiaomi 16 Pro Mini isimli cihaz, 6,3 inç boyutunda ekrana sahip olacak ve 6.300 mAh pille gelecek.

    Xiaomi 16 Pro Mini, 6.300 mAh batarya ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin Eylül ayında tanıtacağı Xiaomi 16 serisine yeni bir kompakt model ekleyeceği belirtiliyor. Geçici olarak Xiaomi 16 Pro Mini olarak adlandırılan bu cihaz, serinin diğer modelleriyle aynı Snapdragon 8 Elite 2 yonga setine sahip olacak. Bugün ortaya çıkan yeni bir sızıntı, cihazın pil kapasitesini ortaya çıkardı.

    Xiaomi 16 Pro Mini'nin detayları ortaya çıkmaya başladı

    Önceki bir raporda, Xiaomi 16 Pro Mini'nin 6,3 inçlik bir OLED panelle donatılabileceği iddia edilmişti. Son sızıntıda, Digital Chat Station isimli kaynak, prototipin LIPO teknolojisi sayesinde geniş, yuvarlak köşelere ve ultra dar çerçevelere sahip olacağını söyledi.

    Xiaomi 16 Pro Mini, ultrasonik ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacak ve kapsamlı su geçirmezlik özelliği sunacak. Kompakt boyutlarına rağmen telefon, 6.300 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacak ve kablosuz şarjı destekleyecek.

    Kamera tarafında, ana kameranın büyük bir sensöre sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca bir periskop kameraya sahip olması bekleniyor. Ancak kameraların detayları henüz belli değil.

    Şu anda, 6,31 inç ekranı ve 6.500 mAh pili ile Dimensity 9300 Plus destekli Vivo S30 Pro Mini, kompakt bir telefondaki en büyük pile sahip model. Ancak Xiaomi 16 Pro Mini'nin pili, 6.260 mAh kapasiteli bir üniteye sahip OnePlus 13s'i geride bırakıyor. Digital Chat Station'a göre, bu yıl piyasaya sürülecek kompakt amiral gemisi telefonların 7.000 mAh'ye kadar pil sunması bekleniyor.

