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    OnePlus 8 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı

    OnePlus'ın bir sonraki amiral gemisi telefonuyla ilgili detaylar netleşiyor. OnePlus 8 Pro'nun beş farklı renk seçeneği ile piyasaya sürüleceğini ortaya koyan yeni görseller yayınlandı.
    13 sa.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus 8 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz günlerde OnePlus 8 Pro'nun tasarımını gözler önüne seren görseller yayınlanmıştı. Şimdi ise akıllı telefonun renk seçeneklerini açığa çıkaran yeni render'lar paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "AirPods Pro önümüzdeki hafta satışa sunulacak"

    Görünüşe bakılırsa OnePlus 8 Pro toplam beş renk seçeneği ile gelecek. Hiçbirisi de monoton değil. Örneğin siyah renkli versiyon klasik siyahtan ziyade koyudan açık griye doğru uzanan degrade tonlara sahip olacak.

    OnePlus 8 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı
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    Yeni görsellerde farklılık var

    Görseller akıllı telefonun mor, siyah, mavi, yeşil ve altın renklerde sunulacağını gösteriyor. Ayrıca yeni render'ların öncekilerden farklı olduğunu belirtelim.

    OnePlus 8 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı
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    Bu versiyonda arka kamera modülünün yanında dördüncü kamera sensörü yok. Ancak ön kameranın yeri aynı. OnePlus 8 Pro'nun selfie kamerası ekranın sol üst köşesindeki deliğe gömülü olacak.



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    renega 2 sa.
    sevmedim
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    cleancoder 2 sa.
    Kusura bakmayın da 90-100 dolar fark için kimse Samsung'u, Apple'ı bırakıp Oneplus almaz. Bu marka fiyatlarıyla kendi ayağına sıkıyor. IP58 sertifikası yok, kablosuz şarj yok, yok da yok. Xiaomi ve Meizu tercih ederim. En azından fiyatının hakkını veren markalar bunlar. Eskiden amiral gemileri 650-700 dolarken, Oneplus 300 dolardı, bir anlamı vardı. Artık yok..
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    koyunsavar 12 sa.
    Senede 2 general gemisi çıkartıyorlar ucuz diye algı var ama ucuz değiller.
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    Relax Relax 11 sa. koyunsavar
    Samsung ve huawei de senede iki amiral gemisi cikariyor...
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    cleancoder 2 sa. koyunsavar
    Oneplus artık fiyat/performans markası değil. Yurt dışında iPhone 11 ve S10e'yle aynı fiyata satılıyor. Saçma sapan yerlere gitti, Meizu 16T'yle golü attı zaten. SD855+'lı telefonu 250€'ya çıkardı adamlar. Artık yeni krallar: Xiaomi, Meizu, Redmi ve Realme.
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    captain320 13 sa.
    Türkiyeye girerseler bundan sonra bu markanın takipçisi olurum
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