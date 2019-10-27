OnePlus 8 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde OnePlus 8 Pro'nun tasarımını gözler önüne seren görseller yayınlanmıştı. Şimdi ise akıllı telefonun renk seçeneklerini açığa çıkaran yeni render'lar paylaşıldı.
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Görünüşe bakılırsa OnePlus 8 Pro toplam beş renk seçeneği ile gelecek. Hiçbirisi de monoton değil. Örneğin siyah renkli versiyon klasik siyahtan ziyade koyudan açık griye doğru uzanan degrade tonlara sahip olacak.
Yeni görsellerde farklılık var
Görseller akıllı telefonun mor, siyah, mavi, yeşil ve altın renklerde sunulacağını gösteriyor. Ayrıca yeni render'ların öncekilerden farklı olduğunu belirtelim.
Bu versiyonda arka kamera modülünün yanında dördüncü kamera sensörü yok. Ancak ön kameranın yeri aynı. OnePlus 8 Pro'nun selfie kamerası ekranın sol üst köşesindeki deliğe gömülü olacak.
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