OnePlus 8 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı

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Geçtiğimiz günlerde OnePlus 8 Pro'nun tasarımını gözler önüne seren görseller yayınlanmıştı. Şimdi ise akıllı telefonun renk seçeneklerini açığa çıkaran yeni render'lar paylaşıldı.

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Görünüşe bakılırsa OnePlus 8 Pro toplam beş renk seçeneği ile gelecek. Hiçbirisi de monoton değil. Örneğin siyah renkli versiyon klasik siyahtan ziyade koyudan açık griye doğru uzanan degrade tonlara sahip olacak.

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Yeni görsellerde farklılık var

Görseller akıllı telefonun mor, siyah, mavi, yeşil ve altın renklerde sunulacağını gösteriyor. Ayrıca yeni render'ların öncekilerden farklı olduğunu belirtelim.

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Bu versiyonda arka kamera modülünün yanında dördüncü kamera sensörü yok. Ancak ön kameranın yeri aynı. OnePlus 8 Pro'nun selfie kamerası ekranın sol üst köşesindeki deliğe gömülü olacak.