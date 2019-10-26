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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AirPods Pro önümüzdeki hafta satışa sunulacak

    Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığı ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. AirPods Pro olarak anılan kulaklığın önümüzdeki hafta piyasaya sürüleceği bildirildi.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    AirPods Pro önümüzdeki hafta satışa sunulacak
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    Geçtiğimiz günlerde Apple'ın yeni bir kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlandığını öğrenmiştik. Cupertinolu teknoloji devinin AirPods Pro olarak piyasaya sürülecek kulaklığın seri üretimine başladığı bildiriliyor.

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    Yeni kulaklığın önceki modellerden en büyük farkı gürültü önleme teknolojisi ile donatılması olacak. Ünlü tasarımcı Ben Geskin, AirPods Pro'nun önümüzdeki hafta satışa sunulacağını söyledi. Ayrıca kulaklığın fiyat etiketi de pek ucuz olmayacak.

    260 dolara satılabilir

    Gelen bilgiler AirPods Pro'nun 260 dolar civarı bir fiyat etiketine sahip olacağını gösteriyor. Kablosuz kulaklık gürültü önleme teknolojisinin yanında yeni tasarım, kalp atış hızı sensörü ve hatta su geçirmezlik özelliği ile gelebilir. Ancak şu ana kadar bunların hiçbiri doğrulanmadı.



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    SKYFALL 7 sa.
    Sert plastik ne gürültü önler ne de güzel kalite sağlar. Kulak tıkanmıyor ki bu sert plastik ile görsel de anlaşıldığı üzere sert plastik var yine.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    12 Angry Men 6 sa. SKYFALL
    Aynen bende nefret edıyorum bu tip kulaklıklardan.
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    Ussuz 10 sa.
    Benim anlamadığım bu yalıtım sıfır olan tasarımla aktif gürültü engelleyici koymanın mantığı ne?
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    gun 9 sa. Ussuz
    Aktif gürültü önleyici her zaman artısı var dışarıdan giren gürültü sesi illaki bozuyor.



    Birde açılıp kapatılabilen birşey olması her zaman avantajlı mesela yolda yürürken ben kapatırım zira etraftaki sesleri duymam gerek öyle kazaya kurban giden çok oldu.



    Ama havuz başında veya uçakta hayat kurtarıyor.
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    canavan06 10 sa.
    Telefon görüşmeleri konusunda hiçbir kulaklık airpodsun yanından geçemez pro versiyonda daha da geliştirseler iyi olur.
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    akemals42 11 sa.
    kulakta kalp hızı sensörü ?
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    vbalikci 8 sa. akemals42
    Jabra bir modelde kullanmıştı. En iyi ölçülen yerlerden biridir kulak.
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    Godolphin 11 sa.
    Gelsin artık.
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