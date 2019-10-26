AirPods Pro önümüzdeki hafta satışa sunulacak

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Geçtiğimiz günlerde Apple'ın yeni bir kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlandığını öğrenmiştik. Cupertinolu teknoloji devinin AirPods Pro olarak piyasaya sürülecek kulaklığın seri üretimine başladığı bildiriliyor.

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Yeni kulaklığın önceki modellerden en büyük farkı gürültü önleme teknolojisi ile donatılması olacak. Ünlü tasarımcı Ben Geskin, AirPods Pro'nun önümüzdeki hafta satışa sunulacağını söyledi. Ayrıca kulaklığın fiyat etiketi de pek ucuz olmayacak.

260 dolara satılabilir

Gelen bilgiler AirPods Pro'nun 260 dolar civarı bir fiyat etiketine sahip olacağını gösteriyor. Kablosuz kulaklık gürültü önleme teknolojisinin yanında yeni tasarım, kalp atış hızı sensörü ve hatta su geçirmezlik özelliği ile gelebilir. Ancak şu ana kadar bunların hiçbiri doğrulanmadı.