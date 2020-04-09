OnePlus 8 serisinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı

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Alman duyumcu Roland Quandt, yakında piyasaya sürülecek OnePlus 8 ve 8 Pro akıllı telefonların Avrupa fiyatlarını öğrendi.

Quandt tarafından aktarılan bilgilere göre OnePlus 8'in 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 719 euro fiyatla satılacak. Aynı modelin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla donatılmış varyantının fiyatı ise 819 euro olacak.

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OnePlus 8 serisi beklenenden erken gelecek

OnePlus 8 Pro'da ise haliyle fiyatlar biraz daha yükseliyor. Akıllı telefonun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan versiyonu 919 euro karşılığında satılacak. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla çıkacak modeli ise 1.009 euro fiyat etiketi taşıyacak.

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OnePlus 8 Pro Özellikleri

Pro versiyonu 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.78 inç QHD+ AMOLED ekran ile gelecek. Gücünü ise 5G destekli Snapdragon 865 yonga setinden alacağı bildiriliyor.

Arka tarafında 48 + 48 + 8 + 5 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapacak. Ön panelinde ise 16 megapiksel selfie kamerası göreceğiz.

Amiral gemisi telefon hızlı (30W), kablosuz (30W) ve ters (3W) şarj teknolojilerini destekleyen 4.510 mAh pil içerecek. IP67 sertifikası sayesinde suya dayanıklı olacak cihaz üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

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OnePlus 8 Özellikleri

Normal OnePlus 8'de de Snapdragon 865 yonga seti yer alacak. Cihazın 90 Hz'lik 6.55 inç FHD+ ekran, 48 + 16 + 2 megapiksel sensörden oluşan üçlü kamera sistemi ve sadece 30W hızlı şarj özellikli 4.300 mAh bataryaya sahip olacağı belirtiliyor.

Bu modelde suya dayanıklılık özelliği bulunmayacak. Her iki telefonun da kutudan Android 10 tabanlı OxygenOS işletim sistemiyle çıkacağını belirtelim. OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro, önümüzdeki hafta 14 Nisan tarihinde tanıtılacak.

https://winfuture.de/news,115182.html

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