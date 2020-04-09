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    OnePlus 8 serisinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı

    OnePlus çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefon serisini tanıtacak. OnePlus 8 ve 8 Pro adı altında piyasaya sürülmesi beklenen cihazların Avrupa fiyatları internete sızdı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus 8 serisinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı
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    Alman duyumcu Roland Quandt, yakında piyasaya sürülecek OnePlus 8 ve 8 Pro akıllı telefonların Avrupa fiyatlarını öğrendi.

    Quandt tarafından aktarılan bilgilere göre OnePlus 8'in 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 719 euro fiyatla satılacak. Aynı modelin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla donatılmış varyantının fiyatı ise 819 euro olacak.

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    OnePlus 8 Pro'da ise haliyle fiyatlar biraz daha yükseliyor. Akıllı telefonun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan versiyonu 919 euro karşılığında satılacak. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla çıkacak modeli ise 1.009 euro fiyat etiketi taşıyacak.

    OnePlus 8 serisinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı
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    OnePlus 8 Pro Özellikleri

    Pro versiyonu 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.78 inç QHD+ AMOLED ekran ile gelecek. Gücünü ise 5G destekli Snapdragon 865 yonga setinden alacağı bildiriliyor.

    Arka tarafında 48 + 48 + 8 + 5 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapacak. Ön panelinde ise 16 megapiksel selfie kamerası göreceğiz.

    Amiral gemisi telefon hızlı (30W), kablosuz (30W) ve ters (3W) şarj teknolojilerini destekleyen 4.510 mAh pil içerecek. IP67 sertifikası sayesinde suya dayanıklı olacak cihaz üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

    OnePlus 8 serisinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı
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    OnePlus 8 Özellikleri

    Normal OnePlus 8'de de Snapdragon 865 yonga seti yer alacak. Cihazın 90 Hz'lik 6.55 inç FHD+ ekran, 48 + 16 + 2 megapiksel sensörden oluşan üçlü kamera sistemi ve sadece 30W hızlı şarj özellikli 4.300 mAh bataryaya sahip olacağı belirtiliyor.

    Bu modelde suya dayanıklılık özelliği bulunmayacak. Her iki telefonun da kutudan Android 10 tabanlı OxygenOS işletim sistemiyle çıkacağını belirtelim. OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro, önümüzdeki hafta 14 Nisan tarihinde tanıtılacak. 



    https://winfuture.de/news,115182.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Guest Account (misafir hesap) 7 sa. en beğenilen
    kıvrımlı ekran bi telefonda olabilecek en kötü şeylerden biri.
    Yanıtla +11
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    canavan06 (Can Avan) 6 sa.
    Neden 100 euro daha verip apple veya başka bir amiral almayım? Bunlar piyasada nasıl yer edindiklerini unuttular sanırım.
    Yanıtla +1
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    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 6 sa.
    Bu pandemi döneminde avrupada bu fiyata satamazlar. Pandemiyi geçtim normal şartlarda da bu fiyatlara satamazlar. İlk oneplus çıktığı dönem 350-400 dolara mükemmel cihazlar alabiliyorduk. Zaman geçtikçe düşen üretim maliyetlerine rağmen piyasanın bu kadar şişkin olmasını tamamen şirketlerin uyanıklığına bağlıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    volga tuygun (tuygun habora) 6 sa. hasanandnexus
    Aslında kendileride biliyor bu telefonun bu fiyata satılamayacağını. İlk etapta çıkacak bu fiyata, biraz piyasa yoklaması, alan varsa devam, yoksa indirim. Hatta çıkar çıkmaz da bazı yerlerde indirimli satılabilir. Şu anda Türkiye'de yayınevleri böyle bir politika izliyor. Normalde 30 - 35 lira etiket fiyatı olması gereken bir kitabı 45- 50 lira etiketle piyasaya sürüyorlar ve o kitap hemen internette %20 - 30 indirimli satılmaya başlanıyor. Kitabın ederi aslında 30 lira. Ticaret...
    1 Yanıt Yanıtla
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    kemomando (Kemo Mando) 6 sa.
    Samsung bile bıraktı şu edge ekran saçmalığını bunlar hala uyanmamışlar.
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    nick bırakmamışsınız lan 7 sa.
    1009 euronun sonundaki 9 euro keriz sigortasi
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    Allons-y 7 sa.
    Bütün üreticiler 1000+ $ fiyatlara geçiş yapıyor yavaş yavaş. Xiaomi de artık ucuz marka değiliz açıklaması yapmıştı.
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    evlbleef 7 sa. yeni yorumcu
    7T'de edge ekran olmaması birçok kullanıcı için tercih sebebiydi.

    Bu seride düz 8'de de edge ekran kullanmışlar, yanlış seçim bence.

    8 Lite çıkacak deniyordu, muhtemelen onda edge ekran kullanmazlar.
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    Guest Account (misafir hesap) 7 sa. en beğenilen
    kıvrımlı ekran bi telefonda olabilecek en kötü şeylerden biri.
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