LG, akıllı telefonlarında kullanacağı yeni tasarımı paylaştı

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LG, akıllı telefonlarında kullandığı tasarımı son birkaç yıldır hiç değiştirmedi. Ancak yakında bu yönde bir hamle yapacak gibi görünüyor. Güney Koreli dev bir sonraki akıllı telefonuyla kullanmaya başlayacağı yeni tasarım dilini gözler önüne seren taslak çizimler yayınladı.

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Ekranda ve telefonun arkasında simetrik kavisler var. Şirket bu tasarım unsurunu “3D Arc Design” olarak adlandırıyor. Arka panelde "yağmur damlaları" şeklinde dizayn edilmiş kamera ünitesine yer verildiğini görüyoruz.

Ana kamera sensörünün büyük hemen altındaki lenslerin ise daha küçük olması dikkat çekiyor. En alta ise LED flaş konumlandırılmış. Bu kısımda, büyükten küçüğe doğru giden bir sıralama göze çarpıyor.

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İlk olarak LG Chocolate serisinde görebiliriz

Büyük olasılıkla bu tasarıma sahip ilk telefon şirketin yeniden canlandıracağı LG Chocolate serisi altında piyasaya sürülecek.

Yeni seri altınca çıkacak ilk modelin sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 765G işlemci, 5G modem, 6.7 veya 6.9 inç ekran, 48 megapiksel ana sensör içeren dörtlü kamera sistemi ve 4.000 mAh pille geleceği söyleniyor.

Yaklaşık 700 dolar fiyat etiketi taşıması beklenen akıllı telefonun 15 Mayıs'ta tanıtılacağına yönelik bilgiler var.

http://www.lgnewsroom.com/2020/04/lgs-new-design-language-taps-into-nature-with-visual-elegance-tactile-perfection/

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