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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG, akıllı telefonlarında kullanacağı yeni tasarımı paylaştı

    Son birkaç yıldır akıllı telefonlarında kullandığı tasarımı değiştirmeyen LG, yakında çıkacak telefonuyla farklı bir tasarım diline geçiş yapacak. İşte yeni tasarımın görüntüleri.
    11 sa. (Son Güncelleme: 11 sa.)
    3,3b
    2
    13
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    LG, akıllı telefonlarında kullanacağı yeni tasarımı paylaştı
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    LG, akıllı telefonlarında kullandığı tasarımı son birkaç yıldır hiç değiştirmedi. Ancak yakında bu yönde bir hamle yapacak gibi görünüyor. Güney Koreli dev bir sonraki akıllı telefonuyla kullanmaya başlayacağı yeni tasarım dilini gözler önüne seren taslak çizimler yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S20 serisinin en çok satan modeli "Ultra""

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    Ekranda ve telefonun arkasında simetrik kavisler var. Şirket bu tasarım unsurunu “3D Arc Design” olarak adlandırıyor. Arka panelde "yağmur damlaları" şeklinde dizayn edilmiş kamera ünitesine yer verildiğini görüyoruz.

    Ana kamera sensörünün büyük hemen altındaki lenslerin ise daha küçük olması dikkat çekiyor. En alta ise LED flaş konumlandırılmış. Bu kısımda, büyükten küçüğe doğru giden bir sıralama göze çarpıyor.

    LG, akıllı telefonlarında kullanacağı yeni tasarımı paylaştı
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    İlk olarak LG Chocolate serisinde görebiliriz

    Büyük olasılıkla bu tasarıma sahip ilk telefon şirketin yeniden canlandıracağı LG Chocolate serisi altında piyasaya sürülecek.

    Yeni seri altınca çıkacak ilk modelin sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 765G işlemci, 5G modem, 6.7 veya 6.9 inç ekran, 48 megapiksel ana sensör içeren dörtlü kamera sistemi ve 4.000 mAh pille geleceği söyleniyor.

    Yaklaşık 700 dolar fiyat etiketi taşıması beklenen akıllı telefonun 15 Mayıs'ta tanıtılacağına yönelik bilgiler var.



    http://www.lgnewsroom.com/2020/04/lgs-new-design-language-taps-into-nature-with-visual-elegance-tactile-perfection/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Xtrud (Harun Yahya) 11 sa. en beğenilen
    Edge elran yasaklansın
    Yanıtla +18
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    Spavdez (Cihan L.) 9 sa.
    Kahrolsun Lg dernegi birazdan gelir tukuruk sacmaya baslar
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    KaderDemir7 (Kader Demir) 8 sa.
    LG kadar dandik telefon markasi yoktur
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın ) 5 sa.
    V30 u olan eleman birazdan gelir, övme ye baslar
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    DH Misafiri 6 sa.
    Bir daha LG'mi tövbeler tövbesi, bedava verseler gene yok.
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    DH Misafiri 6 sa.
    Büyük bir tasarım hamlesi tebrikler LG. sahi neden hala telefon üretiyorlar dünyada bunları kullanan kaldı mı?
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    MERNEPTAH 7 sa.
    Para tuzağı ☺️
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    BLasTeaR (Uğur Yörük) 8 sa.
    Şahsen ben tasarımı beğendim 🤭
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    KaderDemir7 (Kader Demir) 8 sa.
    LG kadar dandik telefon markasi yoktur
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    Cinnamon (Téo Turkelson) 8 sa.
    Kavisli ekran çöplügünde bir sen eksiktin.
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    Spavdez (Cihan L.) 9 sa.
    Kahrolsun Lg dernegi birazdan gelir tukuruk sacmaya baslar
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3329 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    lg, tasarım ve
    4 etiket daha akıllı telefon yeni 3D Arc Design Mobil Teknolojiler
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