OnePlus’ın yeni amiral gemisi OnePlus 13 ortaya çıktı

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Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili yeni bir akıllı telefonun geliştirilmekte olduğu ortaya çıktı. Bu cihazın, BOE tarafından üretilen yüksek çözünürlüklü 2K dört tarafı kavisli bir ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Henüz ismi açıklanmayan bu telefonun, OnePlus 13 olarak piyasaya sürülebileceği düşünülüyor.

OnePlus 13 özellikleri netleşiyor

Çin merkezli bir teknoloji haber kaynağı olan Digital Chat Station, Weibo platformunda paylaştığı bilgilerle bu yeni cihazın özelliklerini ortaya çıkardı. Snapdragon 8 Gen 4 işlemci ile donatılacak olan bu akıllı telefon, aynı zamanda BOE’nin 8T LTPO ekran teknolojisine sahip olacak ve ekrana entegre ultrasonik parmak izi okuyucusu barındıracak. Ayrıca cihazın suya ve toza karşı IP68/IP69 sertifikalarıyla korunacağı belirtiliyor.

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Digital Chat Station’ın yorumlarına göre, OnePlus 13, Oppo Reno 12’ye benzer bir tasarımla ve mikro kavisli bir ekranla karşımıza çıkabilir. Geçtiğimiz ay yine aynı kaynaktan gelen bilgiler, bu yeni modelin 6,000mAh’den büyük bir batarya kapasitesi ile geleceğini, ancak kablosuz şarj desteğinin bulunmayabileceğini öne sürmüştü.

OnePlus 13’ün kamera sistemi hakkında da bazı detaylar ortaya çıktı. Cihazda üç adet 50 megapiksel kamera bulunacak. Bu kameralar arasında Sony LYT-808 ana kamera, Sony IMX882 ultra geniş açılı kamera ve yine Sony IMX882 periskop zoom kamerası yer alacak. Tüm sensörlerin 50 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı ve Hasselblad kamera optimizasyonlarıyla destekleneceği ifade ediliyor.

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