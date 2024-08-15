OnePlus’ın yeni amiral gemisi OnePlus 13 ortaya çıktı

Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili yeni bir akıllı telefonun geliştirilmekte olduğu ortaya çıktı. Bu cihazın, BOE tarafından üretilen yüksek çözünürlüklü 2K dört tarafı kavisli bir ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Henüz ismi açıklanmayan bu telefonun, OnePlus 13 olarak piyasaya sürülebileceği düşünülüyor.
OnePlus 13 özellikleri netleşiyor
Çin merkezli bir teknoloji haber kaynağı olan Digital Chat Station, Weibo platformunda paylaştığı bilgilerle bu yeni cihazın özelliklerini ortaya çıkardı. Snapdragon 8 Gen 4 işlemci ile donatılacak olan bu akıllı telefon, aynı zamanda BOE’nin 8T LTPO ekran teknolojisine sahip olacak ve ekrana entegre ultrasonik parmak izi okuyucusu barındıracak. Ayrıca cihazın suya ve toza karşı IP68/IP69 sertifikalarıyla korunacağı belirtiliyor.
Digital Chat Station’ın yorumlarına göre, OnePlus 13, Oppo Reno 12’ye benzer bir tasarımla ve mikro kavisli bir ekranla karşımıza çıkabilir. Geçtiğimiz ay yine aynı kaynaktan gelen bilgiler, bu yeni modelin 6,000mAh’den büyük bir batarya kapasitesi ile geleceğini, ancak kablosuz şarj desteğinin bulunmayabileceğini öne sürmüştü.
OnePlus 13’ün kamera sistemi hakkında da bazı detaylar ortaya çıktı. Cihazda üç adet 50 megapiksel kamera bulunacak. Bu kameralar arasında Sony LYT-808 ana kamera, Sony IMX882 ultra geniş açılı kamera ve yine Sony IMX882 periskop zoom kamerası yer alacak. Tüm sensörlerin 50 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı ve Hasselblad kamera optimizasyonlarıyla destekleneceği ifade ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.