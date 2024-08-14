Xiaomi 15 Ultra’nın özellikleri sızdırıldı, en çok dikkat çeken yönü kamerası olacak

Xiaomi, yeni nesil amiral gemisi serisi olan Xiaomi 15’in çıkışı için geri sayıma başladı. Bu serinin temel modelleri Xiaomi 15 ve 15 Pro’nun bu yıl içerisinde tanıtılması beklenirken, serinin en üst modeli olan Xiaomi 15 Ultra’nın ise önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Sektördeki sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station’ın son paylaşımlarına göre, bu yeni model özellikle kamera sistemiyle dikkat çekecek.
Xiaomi 15 Ultra kamera özellikleriyle ön plana çıkacak
Xiaomi 15 Ultra, 200MP çözünürlüğe sahip bir periskop telefoto lens içeren dört kameralı bir sistemle donatılacak. Bu lensin Samsung’un Haziran ayında tanıttığı ISOCELL HP9 sensörüne dayanması bekleniyor. Aynı sensörün Vivo X100 Ultra modelinde de kullanıldığı biliniyor. Kamera sisteminin bu gelişmiş yapısı, özellikle detaylı görüntü yakalama konusunda büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca, bu sensör 1/1.4 inç optik formata ve her biri 0.56 mikrometre boyutunda olan 200 milyon piksele sahip. Bu yüksek piksel yoğunluğu, görüntülerin detaylarının en ince ayrıntısına kadar kaydedilmesini mümkün kılıyor.
ISOCELL HP9 sensörü, piksel birleştirme teknolojisini kullanarak 12MP çözünürlüğünde daha büyük piksel boyutlarına sahip görüntüler oluşturabiliyor. Bu teknoloji sayesinde düşük ışıkta daha net ve parlak fotoğraflar elde edilirken, aynı zamanda bokeh (arka plan bulanıklığı) efekti de iyileştiriliyor. Sensörün remosaic algoritması, 2x veya 4x sensör içi zoom modları sunarken, 3x optik zoom telefoto modülü ile birleştiğinde, görüntü kalitesinden ödün vermeden 12x zoom kapasitesine ulaşılabiliyor.
Ayrıca, yüksek kırılma indeksine sahip mikro lensler, ışığın daha hassas bir şekilde RGB renk filtrelerine odaklanmasını sağlıyor. Bu sayede, önceki modellere göre ışık hassasiyeti %12 artarken, otomatik odaklama doğruluğu da %10 iyileştiriliyor. Bu özellikler, özellikle düşük ışık koşullarında daha keskin ve canlı fotoğraflar elde edilmesine olanak tanıyor.
Xiaomi 15 Ultra'nın teknik özelliklerine dair diğer sızıntılara göre, cihazın çift katmanlı OLED ekran paneli, 2K çözünürlüğe sahip olacak ve ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü içerecek. Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle güçlendirilmesi beklenen bu model, 24 GB’a kadar RAM ve 6,200mAh batarya kapasitesi sunacak. Serinin global pazarda da geniş bir kitleye hitap etmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.