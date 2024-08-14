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    Xiaomi 15 Ultra’nın özellikleri sızdırıldı, en çok dikkat çeken yönü kamerası olacak

    Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından geliştirilen ve serinin en güçlü modeli olması beklenen Xiaomi 15 Ultra’ya dair yeni sızıntılar var. İşte cihazın muhtemel teknik özellikleri.

    Xiaomi 15 Ultra’nın özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, yeni nesil amiral gemisi serisi olan Xiaomi 15’in çıkışı için geri sayıma başladı. Bu serinin temel modelleri Xiaomi 15 ve 15 Pro’nun bu yıl içerisinde tanıtılması beklenirken, serinin en üst modeli olan Xiaomi 15 Ultra’nın ise önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Sektördeki sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station’ın son paylaşımlarına göre, bu yeni model özellikle kamera sistemiyle dikkat çekecek.

    Xiaomi 15 Ultra kamera özellikleriyle ön plana çıkacak

    Xiaomi 15 Ultra, 200MP çözünürlüğe sahip bir periskop telefoto lens içeren dört kameralı bir sistemle donatılacak. Bu lensin Samsung’un Haziran ayında tanıttığı ISOCELL HP9 sensörüne dayanması bekleniyor. Aynı sensörün Vivo X100 Ultra modelinde de kullanıldığı biliniyor. Kamera sisteminin bu gelişmiş yapısı, özellikle detaylı görüntü yakalama konusunda büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca, bu sensör 1/1.4 inç optik formata ve her biri 0.56 mikrometre boyutunda olan 200 milyon piksele sahip. Bu yüksek piksel yoğunluğu, görüntülerin detaylarının en ince ayrıntısına kadar kaydedilmesini mümkün kılıyor.

    ISOCELL HP9 sensörü, piksel birleştirme teknolojisini kullanarak 12MP çözünürlüğünde daha büyük piksel boyutlarına sahip görüntüler oluşturabiliyor. Bu teknoloji sayesinde düşük ışıkta daha net ve parlak fotoğraflar elde edilirken, aynı zamanda bokeh (arka plan bulanıklığı) efekti de iyileştiriliyor. Sensörün remosaic algoritması, 2x veya 4x sensör içi zoom modları sunarken, 3x optik zoom telefoto modülü ile birleştiğinde, görüntü kalitesinden ödün vermeden 12x zoom kapasitesine ulaşılabiliyor.

    Ayrıca, yüksek kırılma indeksine sahip mikro lensler, ışığın daha hassas bir şekilde RGB renk filtrelerine odaklanmasını sağlıyor. Bu sayede, önceki modellere göre ışık hassasiyeti %12 artarken, otomatik odaklama doğruluğu da %10 iyileştiriliyor. Bu özellikler, özellikle düşük ışık koşullarında daha keskin ve canlı fotoğraflar elde edilmesine olanak tanıyor.

    Xiaomi 15 Ultra'nın teknik özelliklerine dair diğer sızıntılara göre, cihazın çift katmanlı OLED ekran paneli, 2K çözünürlüğe sahip olacak ve ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü içerecek. Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle güçlendirilmesi beklenen bu model, 24 GB’a kadar RAM ve 6,200mAh batarya kapasitesi sunacak. Serinin global pazarda da geniş bir kitleye hitap etmesi planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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