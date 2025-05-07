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    Öğrencileri ve küçükleri hedefleyen Oppo Pad SE’nin özellikleri netleşti

    Oppo, yaklaşan etkinliğinde çocuklar ve öğrenciler için özel olarak geliştirdiği yeni tableti Pad SE’yi sahneye çıkarıyor. Cihaz büyük ekranı, uzun pil ömrü ve eğitim içerikleriyle dikkat çekiyor.

    Oppo Pad SE’nin özellikleri netleşmeye başladı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Oppo, 15 Mayıs’ta düzenleyeceği etkinlikte yeni ürünlerini teknoloji tutkunlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Etkinlik kapsamında Reno 14 serisi akıllı telefonlar, açık tasarımlı Enco Clip kablosuz kulaklıklar ve çocuklara yönelik geliştirilmiş Oppo Pad SE tableti sahneye çıkacak. Lansman öncesinde Oppo Pad SE, bazı büyük perakende platformlarında ön siparişe açıldı ve bu sayede cihazın önemli detayları da gün yüzüne çıktı.

    Oppo Pad SE, özellikle eğitim odaklı kullanımlar için geliştirilen bir tablet olarak öne çıkıyor. 11 inç büyüklüğünde LCD bir ekranla gelen cihazda göz sağlığını korumaya yönelik özellikler ve dijital öğrenme araçları yer alıyor. Tabletin en dikkat çeken yanlarından biri ise 9.340 mAh kapasiteli büyük bataryası. Bu sayede uzun süreli kullanım vaat ediyor. Cihazın yeni tanıtılan Dimensity G100 işlemcisinden güç alacağı belirtiliyor. Ancak bağlantı tarafında hücresel desteğin sunulmayacağı tahmin ediliyor.

    Üç farklı donanım seçeneğiyle gelen Oppo Pad SE, 6 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama kombinasyonlarıyla raflardaki yerini alacak. Tabletin renk alternatifleri arasında yıldız ışığı gümüşü ve gece mavisi bulunuyor. Her iki renk de yumuşak ışık vurgulu özel bir versiyonla sunulacak.

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