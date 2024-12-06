OnePlus’ın yeni kompakt modelinin özellikleri sızdırıldı

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OnePlus’un üzerinde çalıştığı kompakt bir akıllı telefon hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son bilgilere göre, duyumcular bu cihazın teknik özellikleriyle ilgili bazı önemli ayrıntıları paylaştı.

Yeni OnePlus telefonun 6.3 inç boyutunda özel üretim bir düz ekranla geleceği belirtiliyor. Bu ekranın 1.5K çözünürlük sunacağı ifade ediliyor. Kameraların, yatay küçük bir matris şeklinde minimal bir tasarıma sahip olacağı, bu tasarımın Pixel serisini andırabileceği söyleniyor. Ana kamera olarak 50 megapiksel çözünürlüklü IMX906 sensörünün kullanılacağı, ancak cihazda periskop lens bulunmayacağı vurgulanıyor.

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Telefonun Snapdragon 8 Elite yonga setiyle güçlendirileceği, mühendislik prototipinde kısa odaklı bir parmak izi sensörünün test edildiği ve tek noktalı ultrasonik parmak izi teknolojisinin eklenip eklenmeyeceği konusunda iç değerlendirmelerin devam ettiği belirtiliyor. Küçük ekranlı bir telefon için kısa odaklı parmak izi sensörünün kullanımının, büyük ekranlı cihazlara kıyasla daha rahat bir deneyim sunduğu ifade ediliyor. Ayrıca, bu telefonun çevrim içi satışa odaklanacağı ve Xiaomi gibi markalarla rekabet edebilecek bir konumlandırmaya sahip olacağı öngörülüyor. Ancak bu durum henüz kesinleşmiş değil.

Duyumcular, OnePlus’un bu kompakt telefonunu 2025’in ikinci çeyreğinde Çin pazarında tanıtmayı planladığını ve cihazın Ace serisine dahil olacağını belirtiyor. Bu kapsamda, telefonun "OnePlus Ace 5 Mini" adıyla piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor.

OnePlus’un Ace serisine dair diğer detaylar arasında, bu ay içinde Çin’de tanıtılacak olan OnePlus Ace 5 ve Ace 5 Pro modelleri bulunuyor. Ace 5 modelinin Snapdragon 8 Gen 3, Pro modelinin ise Snapdragon 8 Elite yonga setiyle geleceği bilgisi paylaşılıyor. Bu cihazların, Çin pazarında Redmi K80 serisi, iQOO Neo 10 serisi ve Realme Neo 7 gibi modellerle rekabet etmesi bekleniyor.

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