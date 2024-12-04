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    OnePlus 13R’nin neredeyse tüm detayları gün yüzüne çıktı

    Bir süredir pek çok sızıntı ile karşımıza çıkan OnePlus 13R, en sonunda tüm özelliklerini toplu bir şekilde ortaya koyan bir duyum ile karşımızda. İşte her yönüyle OnePlus 13R.

    OnePlus 13R’nin neredeyse tüm detayları gün yüzüne çıktı Tam Boyutta Gör

    OnePlus 13R’nin yakın zamanda piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Ocak ayı gibi erken bir tarihte tanıtılması beklenen cihaz, OnePlus 12R'nin takipçisi olarak duyurulabilir. Resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da cihazın teknik özelliklerine dair bazı detaylar ortaya çıktı. OnePlus 13R’nin 6,78 inçlik AMOLED ekran ve üçlü bir arka kamera sistemi ile geleceği, bu sistemin 50 megapiksel ana kamerayı içereceği ifade ediliyor. Ayrıca cihazın Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle donatılacağı ve 6.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı iddia ediliyor.

    Duyum kaynaklarına göre OnePlus 13R, 6,78 inç büyüklüğünde, 1.264x2.780 piksel çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran sunacak. Ekran, önceki model olan OnePlus 12R ile aynı özelliklere sahip olacak. Cihazın Android 15 tabanlı OxygenOS 15.0 işletim sistemi ile gelmesi bekleniyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip temel bir modelin piyasaya sürülmesi muhtemel, ancak daha yüksek RAM ve depolama seçeneklerinin yanı sıra farklı renk seçenekleri de sunulabilir. Astral Trail ve Nebula Noir olarak adlandırılan renk seçenekleri ise dikkat çekiyor. Bu renklerin Türkçeye "Astral İz" ve "Nebula Siyahı" olarak çevrilebileceği düşünülüyor.

    Kamera özellikleri arasında, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana sensör, f/2.2 diyafram açıklıklı 8 megapiksel ikinci bir sensör ve yine 50 megapiksel bir üçüncü sensör yer alıyor. Ön tarafta ise f/2.4 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksel bir selfie kamerasının bulunması bekleniyor. Batarya tarafında, 80W hızlı şarj destekleyen 6.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olması öngörülüyor. Cihazın bağlantı özellikleri arasında Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C ve Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be standartları yer alıyor. Ayrıca ekrandan parmak izi okuyucu ve kızılötesi bağlantı gibi özellikler de cihazda bulunabilir.

    Boyut açısından OnePlus 13R’nin, OnePlus 12R’den daha kısa ve ince olacağı ifade ediliyor. Ölçülerinin 161,72 x 75,77 x 8,02 mm olduğu belirtiliyor. Cihazın tasarım detaylarının yanı sıra kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılayacak güçlü bir performans sunacağı öngörülüyor.

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