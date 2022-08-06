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    OnePlus Nord Watch özellikleri netleşiyor: Bütçe dostu akıllı saat geliyor

    OnePlus, yeni akıllı saat modeli Nord Watch’u tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin ilk akıllı saati OnePlus Watch’a kıyasla daha uygun fiyatlı olacak Nord Watch’un özellikleri netleşmeye başladı.
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    OnePlus Nord Watch

    OnePlus, geçtiğimiz yıl tanıttığı OnePlus Watch ile akıllı saat alanına giriş yapmıştı. OnePlus tarafından orta çerçevesinde kobalt alaşımı kullanan dünyanın ilk akıllı saati olarak öne çıkarılan OnePlus Watch’ın ardından gelecek yeni model Nord Watch, yakında tanıtılacak; en azından beklentiler bu yönde.

    OnePlus Nord Watch tasarımı nasıl olacak?

    Önceki modele kıyasla tasarımda köklü değişiklik olacak; yuvarlak, klasik saat tasarımı yerine Apple Watch tarzı, köşeleri yuvarlatılmış metal çerçeveye sahip bir akıllı saat göreceğiz. Saatin özellikleri ve renk seçeneklerine ilişkin yeni bilgiler tanınmış bir tipsterdan geldi.

    OnePlus Nord Watch tasarımı
    Tam Boyutta Gör

    OnePlus Nord Watch beklenen özellikleri

    Popüler tipster, OnePlus Watch’ın siyah ve beyaz olmak üzere en az iki renk seçeneğiyle geleceğini söylüyor. OnePlus’ın yeni akıllı saati, fitness odaklı özelliklere sahip, aynı zamanda kullanım süresiyle üzmeyecek yüksek kapasitede pile sahip bütçe dostu bir seçenek olacak.

    OnePlus Nord Watch’ın SpO2 sensörü, kalp atış hızı takibi ve uyku takibi gibi tüm sağlık takip özelliklerine sahip olacağı söyleniyor. N Health uygulaması üzerinden saatin pil yüzdesi, günlük aktivite bilgileri (adım, harcanan kalori, egzersiz, aktivite vs detaylı olarak), saat arayüzleri gibi bilindik veriler görüntülenebilecek.

    OnePlus Nord Watch beklenen fiyatı

    Nord Watch akıllı saatin tüm Nord markalı cihazlar gibi uygun fiyatlı olması bekleniyor. Saatin 63 dolar - 100 dolar arasında fiyatlandırılacağı söyleniyor. Ancak saatin ne zaman tanıtılacağına ilişkin bir bilgi yok. Önümüzdeki günlerde saat hakkında daha fazla bilgi edindikçe sizlerle paylaşacağız.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 2 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 3 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 6 gün önce

    Çok güzel yaw

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