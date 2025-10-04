Galaxy Watch'ta yeni sorun: Uyku puanında anormal yükselme!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Birçok Samsung Galaxy Watch kullanıcısı, uyku skorlarının aniden normalden yüksek çıktığını fark etti. Kullanıcılar, uyku düzenlerinde hiçbir değişiklik yapmadan daha önce almadıkları puanları almaya başladıklarını dile getirdi. Peki, bu sorun neden kaynaklanıyor?

Galaxy Watch, kalp yetmezliği belirtilerini tespit edecek 1 gün önce eklendi

Son yazılım güncellemesinden (One UI 8) sonra, kullanıcılar akıllı saatlerinde daha iyi uyku puanları görmeye başladı. Güncelleme, yatma zamanı rehberliği gibi yeni özellikleri ekledi ancak uyku puanı sistemi aynı kaldı. Buna rağmen, normalde 80-90 civarında puan alan kullanıcılar artık 100 üzerinden 99, hatta 100 puan almaya başladı.

Galaxy Watch kullanıcıları, forumlarda üst üste birkaç gece 100 üzerinden 99 puan aldıklarını belirtti. Kullanıcılar, uyku alışkanlıklarını hiç değiştirmediklerini de söyledi. Hatta, bazıları kısa süreliğine uzanıp mükemmel uyku puanı aldıklarını paylaştı.

Paylaşımlara göre, sorun tek bir Galaxy Watch modelini etkilemiyor ve ülke bazlı değil. Samsung, soruna ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: