Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy Watch'ta yeni sorun: Uyku puanında anormal yükselme!

    Son zamanlarda bazı Galaxy Watch kullanıcıları, uyku puanlarının normalden çok yüksek çıktığını bildirmeye başladı. Sorun, One UI 8 güncellemesinden sonra ortaya çıktı.

    samsung galaxy watch uyku skoru çok yüksek Tam Boyutta Gör
    Birçok Samsung Galaxy Watch kullanıcısı, uyku skorlarının aniden normalden yüksek çıktığını fark etti. Kullanıcılar, uyku düzenlerinde hiçbir değişiklik yapmadan daha önce almadıkları puanları almaya başladıklarını dile getirdi. Peki, bu sorun neden kaynaklanıyor?

    Son yazılım güncellemesinden (One UI 8) sonra, kullanıcılar akıllı saatlerinde daha iyi uyku puanları görmeye başladı. Güncelleme, yatma zamanı rehberliği gibi yeni özellikleri ekledi ancak uyku puanı sistemi aynı kaldı. Buna rağmen, normalde 80-90 civarında puan alan kullanıcılar artık 100 üzerinden 99, hatta 100 puan almaya başladı.

    Galaxy Watch kullanıcıları, forumlarda üst üste birkaç gece 100 üzerinden 99 puan aldıklarını belirtti. Kullanıcılar, uyku alışkanlıklarını hiç değiştirmediklerini de söyledi. Hatta, bazıları kısa süreliğine uzanıp mükemmel uyku puanı aldıklarını paylaştı.

    Paylaşımlara göre, sorun tek bir Galaxy Watch modelini etkilemiyor ve ülke bazlı değil. Samsung, soruna ilişkin henüz açıklama yapmadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 1 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    plaka ayırtma hi-q balata yorum sınırsız iletişim pass ne demek hyundai i20 1.2 mpi style standart buzdolabı ölçüleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer4
    Game Garaj Slayer4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum