Galaxy Watch'ta yeni sorun: Uyku puanında anormal yükselme!

Son yazılım güncellemesinden (One UI 8) sonra, kullanıcılar akıllı saatlerinde daha iyi uyku puanları görmeye başladı. Güncelleme, yatma zamanı rehberliği gibi yeni özellikleri ekledi ancak uyku puanı sistemi aynı kaldı. Buna rağmen, normalde 80-90 civarında puan alan kullanıcılar artık 100 üzerinden 99, hatta 100 puan almaya başladı.
Galaxy Watch kullanıcıları, forumlarda üst üste birkaç gece 100 üzerinden 99 puan aldıklarını belirtti. Kullanıcılar, uyku alışkanlıklarını hiç değiştirmediklerini de söyledi. Hatta, bazıları kısa süreliğine uzanıp mükemmel uyku puanı aldıklarını paylaştı.
Paylaşımlara göre, sorun tek bir Galaxy Watch modelini etkilemiyor ve ülke bazlı değil. Samsung, soruna ilişkin henüz açıklama yapmadı.
