    OpenAI’ın yapay zekalı donanım projesinde sorun çıktı

    OpenAI’ın Jony Ive ile geliştirdiği ilk yapay zekalı donanım cihazı, ses tasarımı, gizlilik ve yüksek maliyet gibi teknik sorunlar nedeniyle 2026’daki çıkış tarihine yetişemeyebilir.

    OpenAI’ın yapay zekalı donanım projesinde sorun çıktı Tam Boyutta Gör

    OpenAI’ın eski Apple tasarımcısı Jony Ive ile birlikte geliştirdiği ilk donanım cihazı planlanan tarihten daha geç piyasaya çıkabilir. Financial Times’ın haberine göre, şirketin üzerinde çalıştığı cihazda halen çözülmemiş teknik problemler bulunuyor ve bu durum, 2026’da piyasaya sürülmesi beklenen ürünün ertelenmesine neden olabilir.

    Teknik sorunlar henüz aşılamadı

    Bilindiği üzere OpenAI, Ive’ın girişimi olan io’yu bu yılın başında 6,5 milyar dolara satın almış ve AI donanımı hakkındaki planlarını duyurmuştu. Kaynaklara göre bu cihazdaki en kritik sorunlardan biri yapay zeka asistanının ses tonu ve kişilik özelliklerinin nasıl şekilleneceği. OpenAI, kullanıcıyla arkadaş gibi iletişim kurabilen bir yapay zeka hedefliyor ancak bu deneyimin rahatsız edici ya da fazla kişisel algılanmaması için ince bir denge kurulmaya çalışılıyor.

    Teknik problemlerin yalnızca kişilikle sınırlı olmadığı da belirtiliyor. Cihazın sürekli dinleme özelliği de ciddi gizlilik endişeleri doğuruyor. Kullanıcı verilerinin korunması ve güvenlik standartlarının nasıl uygulanacağı henüz netleşmiş değil. Ayrıca, yüksek performanslı yapay zeka modellerini taşınabilir bir donanımda çalıştırabilmek için gereken yüksek işlem gücü ve üretim maliyetleri de projenin bütçesini zorlayan başlıca etkenler arasında.

    OpenAI ve Ive’ın geliştirdiği cihaz hakkında şu ana kadar sınırlı bilgi paylaşıldı. Şirketin CEO’su Sam Altman, çalışanlara yaptığı açıklamalarda ürünün cep boyutunda olabileceğini, çevresini algılayabileceğini ve ekransız bir tasarıma sahip olabileceğini dile getirdi. Ancak detayların büyük bölümü halen gizemini koruyor.

