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OnePlus bugün, şirketin yeni kulaklığı OnePlus Nord Buds CE'yi tanıttı. Bası 3dB'ye kadar artırdığını iddia eden özel bir kapalı tüp tasarımına sahip kulaklık 4 Ağustos'tan itibaren satışa sunulacak.

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İşte OnePlus Nord Buds CE'nin özellikleri ve fiyatı:

Nord Buds CE 13,4 mm dinamik sürücülere sahip yarı kulak içi bir tasarıma sahip. Bası 3dB'ye kadar artıran kulaklık dört özel EQ ön ayarının yanı sıra manuel bir EQ içeren Sound Master Equalizer özelliğine sahip.

Diğer özellikler arasında aramalar için AI gürültü engelleme, OnePlus telefonlarla eşleştirildiğinde 94 ms gecikme, SBC/AAC ile Bluetooth 5.2 ve hızlı şarj desteğiyle 4,5 saatlik sürekli oynatma süresi yer alıyor.

Misty Grey ve Moonlight White olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen kulaklık yaklaşık 30 dolarlık fiyat etiketiyle 4 Ağustos'ta satışa sunulacak.

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OnePlus Nord Buds CE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı