    Apple, ucuz Vision Pro yerine akıllı gözlüklere odaklanıyor

    Apple’ın Vision Pro planlarını askıya alarak akıllı gözlüklere hız verdiği bildirildi. Apple’ın iki farklı gözlük geliştirdiği ve ilk akıllı gözlüğünün 2027’de piyasaya çıkacağı belirtiliyor.

    Apple, ucuz Vision Pro yerine akıllı gözlüklere odaklanıyor

    Apple, uzun süredir gündemde olan hafifletilmiş ve ilk nesilden daha uygun fiyata sahip olması beklenen Vision Pro ve Air başlıklarını ikinci plana iterek akıllı gözlük geliştirme çalışmalarına hız verdi. Bloomberg’in aktardığına göre şirket, bu alanda Meta ile doğrudan rekabet edecek yeni ürünler üzerinde çalışıyor.

    Apple gözlükler geliyor

    Apple’ın hazırlıklarını sürdürdüğü gözlüklerin iki farklı versiyon halinde planlandığı belirtiliyor. İlki, ekran bulunmayan ve 2026’da tanıtılıp 2027’de piyasaya sürülmesi öngörülen bir model. İkincisi ise entegre ekrana sahip olan ve Meta’nın yeni Ray-Ban Display modeline rakip olacak versiyon. Bu modelin 2028’de çıkması beklense de Apple’ın süreci öne çekmek istediği söyleniyor.

    Meta’nın Ray-Ban ve Oakley iş birliğiyle çıkardığı modellere benzer şekilde Apple’ın gözlüklerinin de hoparlör, kamera ve farklı tasarım seçenekleri sunacağı, ayrıca yapay zeka ve sesli komutlara yoğun şekilde dayanacağı ifade ediliyor. Apple’ın ayrıca bu gözlükler için özel bir çip tasarladığı da söyleniyor.

    Apple, bu alana adım atsa bile her şekilde pazara biraz gecikmeli bir giriş yapmış olacak. Meta, halihazırda bu alanda tartışmasız lider durumda. Ortaya konulan ürünler ise oldukça başarılı.

    Öte yandan ortaya çıkan belgeler Apple’ın mütevazı bir yenileme geçirmiş Vision Pro’yu bu yılın sonuna doğru piyasaya çıkaracağına işaret ediyor. Şirketin aynı zamanda daha ucuz Vision Air modeli üzerinde çalıştığı da söyleniyor.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

