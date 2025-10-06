Apple'ın ilk akıllı gözlüğü için beklenen tarih paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın artırılmış gerçeklik planlarında yeni bir değişiklik daha yaşanıyor. Bloomberg'in haberine göre şirket, Vision Pro 2'ye ayrılan kaynakları Meta'nın hızlı yükselişinin ardından akıllı gözlük projesine yönlendirdi. Son olarak Apple'ın ilk akıllığı gözlüğü için tarih bilgisi paylaşıldı.

Apple'ın akıllı gözlüğü 2026'da geliyor

Mark Gurman'ın "Power On" bülteninde yer alan bilgilere göre Apple'ın ilk akıllı gözlüğü 2026 yılında tanıtılacak ve 2027'de piyasaya sürülecek. Ancak bu ilk versiyonda artırılmış gerçeklik (AR) ekranı yer almayacak. Cihaz, telefon görüşmeleri yanıtlamak, fotoğraf çekmek ve iPhone'a ihtiyaç duymadan temel görevleri yerine getirmek gibi işlevlerle sınırlı olacak.

Bu durum, Apple'ın uzun vadeli AR stratejisini koruduğunu ancak başlangıçta daha sade bir kullanıcı deneyimi hedeflediğini gösteriyor. Şirketin ikinci modelinde ise AR ekranının entegre edilmesi sayesinde Meta'nın Ray-Ban Display gözlükleriyle doğrudan rekabet etmiş olacak.

Donanım tarafında ise önemli bir gelişme söz konusu. Apple'ın TSMC'nin 2nm üretim sürecinin büyük bir bölümünü şimdiden güvence altına aldığı bildiriliyor. Bu süreç, 3nm N3P'ye kıyasla yüzde 10'a kadar daha yüksek performans ve yüzde 20'ye varan enerji verimliliği sağlıyor. Bu sayede akıllı gözlüklerin aşırı ısınmadan, daha kompakt bir yapıda çalışması mümkün olabilecek.

Uzmanlar, 2023'te bu tür bir cihazın "iPhone seviyesinde performansı, çok düşük güç tüketimiyle" sunmasının imkansız olduğunu hatırlatıyor. Ancak Apple, 2nm çip tasarımı sayesinde bu engelleri aşabilir. Henüz Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmadı, ancak şirketin akıllı gözlük pazarında devam edeceği açık. AR ekranlı ikinci neslin ise 2028'den önce çıkması beklenmiyor.

