Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'ın ilk akıllı gözlüğü için beklenen tarih paylaşıldı

    Apple, Vision Pro'nun ikinci neslini erteleyerek akıllı gözlüklere odaklanmış durumda. Son olarak şirketin ilk akıllı gözlüğü için tarih bilgisi paylaşıldı. İşte detaylar...

    Apple'ın ilk akıllı gözlüğü için beklenen tarih paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın artırılmış gerçeklik planlarında yeni bir değişiklik daha yaşanıyor. Bloomberg'in haberine göre şirket, Vision Pro 2'ye ayrılan kaynakları Meta'nın hızlı yükselişinin ardından akıllı gözlük projesine yönlendirdi. Son olarak Apple'ın ilk akıllığı gözlüğü için tarih bilgisi paylaşıldı.

    Apple'ın akıllı gözlüğü 2026'da geliyor

    Mark Gurman'ın "Power On" bülteninde yer alan bilgilere göre Apple'ın ilk akıllı gözlüğü 2026 yılında tanıtılacak ve 2027'de piyasaya sürülecek. Ancak bu ilk versiyonda artırılmış gerçeklik (AR) ekranı yer almayacak. Cihaz, telefon görüşmeleri yanıtlamak, fotoğraf çekmek ve iPhone'a ihtiyaç duymadan temel görevleri yerine getirmek gibi işlevlerle sınırlı olacak.

    Bu durum, Apple'ın uzun vadeli AR stratejisini koruduğunu ancak başlangıçta daha sade bir kullanıcı deneyimi hedeflediğini gösteriyor. Şirketin ikinci modelinde ise AR ekranının entegre edilmesi sayesinde Meta'nın Ray-Ban Display gözlükleriyle doğrudan rekabet etmiş olacak.

    Donanım tarafında ise önemli bir gelişme söz konusu. Apple'ın TSMC'nin 2nm üretim sürecinin büyük bir bölümünü şimdiden güvence altına aldığı bildiriliyor. Bu süreç, 3nm N3P'ye kıyasla yüzde 10'a kadar daha yüksek performans ve yüzde 20'ye varan enerji verimliliği sağlıyor. Bu sayede akıllı gözlüklerin aşırı ısınmadan, daha kompakt bir yapıda çalışması mümkün olabilecek.

    Uzmanlar, 2023'te bu tür bir cihazın "iPhone seviyesinde performansı, çok düşük güç tüketimiyle" sunmasının imkansız olduğunu hatırlatıyor. Ancak Apple, 2nm çip tasarımı sayesinde bu engelleri aşabilir. Henüz Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmadı, ancak şirketin akıllı gözlük pazarında devam edeceği açık. AR ekranlı ikinci neslin ise 2028'den önce çıkması beklenmiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 3 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    şase no ile parça sorgulama 0501 hangi operatör skoda octavia 1.6 tdi elegance cr yorum 1 volt kaç watt ya ana ya ana türkçe versiyonu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum